На объездной дороге в Южно-Сахалинске столкнулись две машины

Сегодня, 4 ноября, в Южно-Сахалинске на улице Ленина в районе поворота на Дальнее случилась дорожная авария. Столкнулись Toyota Surf и универсал. По всей видимости, один из них выезжал со стороны Дальнего, а второй ехал по Ленина.

Как следует из видео, присланных в адрес ASTV.RU очевидцами, у универсала в результате удара смят и вздыблен капот. Удар по внедорожнику пришелся на заднюю ось, поэтому и она, и задние колеса деформированы. На место подъехали скорая помощь и пожарные.