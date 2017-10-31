На объездной дороге в Южно-Сахалинске столкнулись две машины
На место приехала скорая помощь
Сегодня, 4 ноября, в Южно-Сахалинске на улице Ленина в районе поворота на Дальнее случилась дорожная авария. Столкнулись Toyota Surf и универсал. По всей видимости, один из них выезжал со стороны Дальнего, а второй ехал по Ленина.
Как следует из видео, присланных в адрес ASTV.RU очевидцами, у универсала в результате удара смят и вздыблен капот. Удар по внедорожнику пришелся на заднюю ось, поэтому и она, и задние колеса деформированы. На место подъехали скорая помощь и пожарные.
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Событие
Комментарии
Эндрю
Написано вчера, в 19:48
Там давно пора делать кольцевое движение. От туда постоянно очень сложно выезжать на Ленина . Поток прет особенно в час-пик!
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+1
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 20:16
Эндрю, ....сдаётся мне будет круговое,в час-пик пробка будет перекрывать переезд.А так это бы возможно решило бы проблему!
Светофор..
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+2
Эндрю
Написано вчера, в 20:23
S.T.A.L.K.E.R., я думаю светофор не решит эту проблему так как у нас частые сбои с электро инергией. Весь материк в Кольцевых Развязках и нормально все там в час пик.
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0
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 21:23
Эндрю, .....ну сдаётся мне легче решить проблему с бесперебойкой,чем с территорией в корейских районах!
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+2
SWATIMYR
Написано вчера, в 19:57
Кому-то испортили ТРИ выходных дня!
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+3
Andrey2017
Написано вчера, в 20:47
Выходные с ДТП - это уже привычное дело (к сожалению).
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+1