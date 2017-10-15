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В квартире в Новоалександровске найдена мертвой местная жительница

В квартире в Новоалександровске найдена мертвой местная жительница

Женщина покончила жизнь самоубийством

Накануне вечером, 20 октября в Новоалександровске в квартире в доме №11 по улице Науки была обнаружена мертвая женщина.

По словам местных жителей, погибшей маму нашел 11-летний сын. В это время в квартире находился еще один - трехлетний ребенок. На месте происшествия работали следователи. Выясняются обстоятельства и причины, толкнувшие женщину на суицид. 

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 15:35 +4
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Место
Новоалександровск
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Комментарии
Nato4ka
Написано вчера, в 15:41 Отредактированно вчера, в 15:42
Какой ужас!!!
Бедным детям такая психологическая травма!
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+8
ocharovashka
Написано вчера, в 15:41
Кошмар, как так можно с собственными детьми поступить?????
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+6
Aleksandra1708
Написано вчера, в 15:52
ocharovashka, не осуждайте ведь вы незнаете всей ситуации
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+10
Online
Виктория Online
Написано вчера, в 15:55
ocharovashka, значит были причины. Нам этого не понять
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+10
Loren
Написано вчера, в 18:44
Aleksandra1708, Какая бы причина не была,но ставить свои проблемы выше своих детей,простите,никогда не пойму,только женщина любящая себя больше своих детей,может так поступить,я говорю в данный момент не о её поступке,а о том как и где это было сделано,вы представляете что она поломала всю психику своему сыну,который её нашёл.
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+15
Еще 2 комментария
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано вчера, в 15:42
значит что то её подтолкнуло на такой поступок... я только не могу понять, петля , не решает проблемы, а усугубляет.... не могу понять таких людей... из каждой ситуации есть выход. Соболезнование родным и близким !!!!!
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+12
Mama1985
Написано вчера, в 15:46
Пусть земля тебе будет пухом ??
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+2
Aleksandra1708
Написано вчера, в 15:54
Помним,любим,скорбим!!!Пусть земля тебе будет пухом,светлый ты человечек была
Соболезнования родным и близким!!!
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+4
ateriya
Написано вчера, в 16:01
Как можно так поступить? Ни одна проблема не стоит жизни. Все можно решить! Детки бедолаги. Мать не жалко. Вот как бы жестоко не звучало. Как ты можешь так поступать со своими детьми? Не о детях думала явно. Свои проблемы решила а о детях подумала? Самое святое для дитя это мама. Нет оправдания. Люди даже смертельно больные до последнего со своими детьми,а тут молодая здоровая женщина,и какая то ерунда в петлю завела. Эгоистка. Хоть заминусите. Хоть забаньте. Все равно эгоистка. Семье соболезнования. Деткам сил и тепла. Оно им сейчас очень нужно.
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+21
Online
Виктория Online
Написано вчера, в 16:28
ateriya, Вы такая правильная, что противно становится
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 16:32
ateriya, а я согласна. Она одним махом решила все свои проблемы, но наделала их тучу своим детям. Особенно старшему мальчику, такую травму на всю жизнь... Дай бог если есть родные, чтоб детям по детдомам не скитаться
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+20
Римма Хайрутдинова
Написано вчера, в 17:10
ateriya, а я согласна на все 100%. Становясь матерью, начинаешь думать не только о себе, но и в первую очередь о детях. Решая свои проблемы ппутем суицида, заведомо оставляя двоих детей сиротами, ни жалости, ни уважения мамашка не заслуживает.
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+11
Еще 31 комментарий
Bonjur
Написано вчера, в 16:20
Кредиты?
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0
Okcana29
Написано вчера, в 16:22
Это эгоизм.... когда мне было полтора года отец 23 января дал маме денег, что бы она выбрала себе ко дню рождения подарок, день рождения у нее 24 января, уложил меня спать и повесился в одной комнате со мной.... до сих пор этот поступок вызывает у меня кучу негативных эмоций и вопрос за что он так с нами... и травма которую эта мать нанесла своим детям, особенно тому который ее нашел... не с чем не сравнима....
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+11
Sata Jarvien
Написано вчера, в 23:50
Okcana29, боже, какой кошмар. Примите искренние соболезнования, хоть и очень запоздалые. Мы все навсегда дети...
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+1
Okcana29
Написано сегодня, в 01:35
Sata Jarvien, спасибо... я то это уже пережила и прошла. А этих детей очень жалко...
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+1
S.V.
Написано вчера, в 16:43
ужасно...если это не влияние секты или кого либо,то мне не понять этого поступка...даже если куча кредитов...есть процедура банкротства...Если совсем сложно,есть соцподдержка...жизнь одна...к тому же двое детей....
Не понимаю....
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+6
Ира Ира
Написано вчера, в 23:30
S.V., трое. детей трое. старший учится с моей дочерью, 10 класс
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0
S.V.
Написано вчера, в 23:35
Ирина Шимко,
Ир,да я в шоке...молодая,жить да жить бы...
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+1
Ира Ира
Написано вчера, в 23:40
S.V., красивая женщина. Не понимаю, зачем????просто в шоке
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0
Еще 3 комментария
DashaA
Написано вчера, в 17:20
Как можно причинить такую душевную боль своим детям... даже если решила уйти из жизни, можно было это сделать не на глазах у детей. Страшно представить какой ужас пережил этот 11-летний мальчик.
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+10
Nyrka
Написано вчера, в 17:49
Ужас то какой...Бедные детишки, вот это шок увидеть родную мать в петле...Ее совсем не жалко, как можно так поступать со своими детьми, места другого не нашла где счеты с жизнью сводить...
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+1
С 28 региона
Написано вчера, в 17:56
Кошмар... соболезнования родным и близким.
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+1
Alexsandr_31
Написано вчера, в 18:19
А может не суицид? А грамотно спланированное убийство?
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+4
Маргарита
Написано вчера, в 18:54
Не надо осуждать. Всякое в жизни бывает.
Я допустим бы в петлю залезла только в единственном случае. Все мы разные и поступки у нас своеобразные. Кто-то бы так сделал, а кто-то бы за это осудил.
Царствие небесное
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 20:24
Маргарита, осуждают не ее конкретно. Поступок. Зачем было, если уж решила свести счеты с жизнью, делать это так, чтоб сын нашел? Тот, кто решился, но любит своих детей, сделает это по максимуму подальше от них. Значит, она чего-то ждала. На что-то надеялась (как многие суицидники). Знаю один случай: женщина заперла 4летнюю дочь в ванной. И повесилась на балконе. Пока она готовилась, соседка услышала истерящего ребенка, а она была неравнодушной женщиной. И дверь в квартиру оказалась открытой... Результат: суицидница спасена. Вопрос: а был ли суицид? Спросите психиатров: в большинстве случаев самоубийцы надеются, что их спасут, но сделают выводы из их попытки, и жизнь поменяется... Наивные
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+4
Sheer41
Написано вчера, в 19:30
Наверное были какие-то неразрешимые проблемы ! Но и это не дело, хоть бы с людьми поговорила, посоветовалась что да как, может бы и в государственные органы пообращалась . Все равно как бы не была ситуация, имея в виду детей, как нибудь бы разрулили проблему. Но уже поздно, эх зря она . Жаль !
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+3
lvista
Написано сегодня, в 13:10
Sheer41, вот эти госорганы только злости и прибавляют. В соцзащиту сходить как один круг ада пройти
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+1
vika29.05.87
Написано вчера, в 19:37
Бедные детки
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+4
S.V.
Написано вчера, в 19:39
трое детей без матери остались....может водка была палёная?..
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 20:26
S.V., может, она не пила вовсе... А почему трое? Двое же.
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+3
S.V.
Написано вчера, в 20:34
НюНик_просто_Анна,
трое от разных мужей...когда нашли-разило перегаром..такая инфа...
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 20:41 Отредактированно вчера, в 20:41
S.V., а третьего забрали, что ли? Господи, у мужа знакомая повесилась, потому что детей иметь не могла (а я подозреваю белочку). Тут наоборот - дети есть, однако зверек не дремлет... Кстати, у моего знакомого мама тоже покончила с собой по белке... Страшным способом...
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+3
Еще 1 комментарий
SvetlanaSokol
Написано вчера, в 20:39
Выхода нет только из гроба. Из любой ситуации можно выбраться. А человек перечеркнувший свою жизнь таким образом ни о ком кроме себя не думал. Детей жаль. Отпечаток на всю жизнь. Главное чтобы в их мозгах не отложилось что только так можно решить свои проблемы.
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+5
Sata Jarvien
Написано вчера, в 23:59
SvetlanaSokol, вы знаете, я вот оптимист на всю голову. Но даже я знаю, что бывает невыносимо. Взять недавний резонансный суицид Честера Беннингтона, - очень успешного музыканта, отнюдь небедного человека, отца шестерых детей. По умолчанию счастливчик. Но даже он не смог с чем-то совладать. Поэтому, иногда выход есть только в гроб. Прошу прощения.
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+2
Nata79
Написано вчера, в 21:17
Ужас какой.Зачем ? Что кому доказала... самое ценное это жизнь... встречать рассвет и провожать закат
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+2
Ира Ира
Написано вчера, в 23:40
Трое детей остались без мамы.. один, старший, учится с моей дочерью в 10 классе. Красивая, общительная женщина, на фото в компаниях, байкеры, джиперы, всякие мероприятия, природа, очень много фото детей. На стене в ВК статусы за последнюю неделю очень печальные, один 12 октября, чуть меньше недели назад- Все однажды умрут.
первая мысль была, что же ты наделала девочка..как так можно со своими детьми. До сих пор на душе прям плохо, жаль пацанов. хорошо хоть заберут их отцы, а не в детдом. Кашмар в общем..
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+4
vika29.05.87
Написано сегодня, в 09:54
Ира Ира, а как у нее фамилия?
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0
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 10:01
vika29.05.87, а Вам она зачем? Начнете в соц сетях ее искать? Судя по Вашим комментариям, которые удалены, лучше Вам не знать её фамилию
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+1
Cakypa
Написано сегодня, в 01:06
Больше всего жаль мальчишку, который нашел мать. Как можно было так поступить, в голове не укладывается.
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+2
Masenkaya
Написано сегодня, в 09:02 Отредактированно сегодня, в 09:04
Это просто сверх эгоизм, тупость и безразличие.. Ребенок стучит в дверь... а она не открывает и говорит что не надо дверь открывать... и голосовое сообщение оставила где говорит что любит детей
нет выхода только из гроба, а все остальное херня!(а еще была вроде в положении).извините, но это не мать! у ребенка травма на всю жизнь будет, и он ни когда этого не поймет...
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0
NIKizBYKW
Написано сегодня, в 10:24
Нет слов! Вот хоть убейте, но стимулирование рождаемости государством вот и приводит к таким результатам. Не было бы поддержки государства такая эгоистичная дама не родила бы столько детей, а с одним или вообще без детей может и не дошла бы до петли.
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0
lvista
Написано сегодня, в 13:15
Это так страшно, что представить невозможно...психика взрослого человека не выдерживает, а тут мальчик, ребенок...так и будет висеть у него перед глазами...всю жизнь...
. Надо обязательно ребенка к специалистам отвести. Ему нужна помощь, даже если он этого не понимает
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0
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