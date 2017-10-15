В квартире в Новоалександровске найдена мертвой местная жительница
Женщина покончила жизнь самоубийством
Накануне вечером, 20 октября в Новоалександровске в квартире в доме №11 по улице Науки была обнаружена мертвая женщина.
По словам местных жителей, погибшей маму нашел 11-летний сын. В это время в квартире находился еще один - трехлетний ребенок. На месте происшествия работали следователи. Выясняются обстоятельства и причины, толкнувшие женщину на суицид.
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Бедным детям такая психологическая травма!
Не понимаю....
Ир,да я в шоке...молодая,жить да жить бы...
Я допустим бы в петлю залезла только в единственном случае. Все мы разные и поступки у нас своеобразные. Кто-то бы так сделал, а кто-то бы за это осудил.
Царствие небесное
трое от разных мужей...когда нашли-разило перегаром..такая инфа...
первая мысль была, что же ты наделала девочка..как так можно со своими детьми. До сих пор на душе прям плохо, жаль пацанов. хорошо хоть заберут их отцы, а не в детдом. Кашмар в общем..