В квартире в Новоалександровске найдена мертвой местная жительница

Накануне вечером, 20 октября в Новоалександровске в квартире в доме №11 по улице Науки была обнаружена мертвая женщина.

По словам местных жителей, погибшей маму нашел 11-летний сын. В это время в квартире находился еще один - трехлетний ребенок. На месте происшествия работали следователи. Выясняются обстоятельства и причины, толкнувшие женщину на суицид.