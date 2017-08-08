Полиция Корсакова разыскивает сахалинца, управлявшего авто в нетрезвом виде

Следователи Корсаковского района разыскивают 29-летнего сахалинца.

Евгений Евгеньевич Марцонь ранее уже был объявлен в розыск за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Он явился в УВД и снова начал скрываться от следствия.

Если вы знаете, где находится Евгений Марцонь, сообщите об этом по телефону: 780-700.

16:20. Евгений сам явился в полицию.