Полиция Корсакова разыскивает сахалинца, управлявшего авто в нетрезвом виде
Евгений Марцонь скрывается от следствия
Следователи Корсаковского района разыскивают 29-летнего сахалинца.
Евгений Евгеньевич Марцонь ранее уже был объявлен в розыск за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Он явился в УВД и снова начал скрываться от следствия.
Если вы знаете, где находится Евгений Марцонь, сообщите об этом по телефону: 780-700.
16:20. Евгений сам явился в полицию.
Комментарии
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 14:12
Шарик такой
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+4
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AX9566 Online
Написано сегодня, в 14:13
Налипает пухлый, налипает
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+4
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:18
Накосячил ответь, смысл бегать, себе только усугублять положение
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+2
Bokassa
Написано сегодня, в 14:34
мда, чем больше бегаешь, тем дальше и на дольше поедешь.
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+1
leksoos13
Написано сегодня, в 15:56
Bokassa, ща могут и прикрыть-абы не бегал
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+1
Naik
Написано сегодня, в 17:16
Действительно смысл бегать, все равно поймают и будет еще хуже. Лишь бы еще чего по пьянке не натворил
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