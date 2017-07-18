Полиция разыскивает южносахалинца, управлявшего авто в нетрезвом виде
Если вы знаете, где находится Александр Квашин - отзовитесь
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает 34-летнего Александра Владимировича Квашина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
Если вам что-то известно о том, где находится Александр Квашин, сообщите об этом по телефонам: (4242) 789-405, 789-421, 789-648, WhatsApp - 89621206698.
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Комментарии
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 11:35
А что сразу не задержали?Опять прощёлкали?
Или он от Explorera ушёл?
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+4
Bokassa
Написано сегодня, в 11:37
S.T.A.L.K.E.R., про эксплоеры очень тонко, два чая от меня лично
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+2
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Romashka65 Online
Написано сегодня, в 11:45 Отредактированно сегодня, в 11:45
Bokassa, Вам на пересдачу!!! Или на курсы эустримального вождения.
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0
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AX9566 Online
Написано сегодня, в 11:55
А как докажут факт управления?
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+1
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S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:01
AX9566, ...это пол беды,как докажут факт н/с?
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0