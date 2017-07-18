Полиция разыскивает южносахалинца, управлявшего авто в нетрезвом виде

Если вы знаете, где находится Александр Квашин - отзовитесь

Полиция Южно-Сахалинска разыскивает 34-летнего Александра Владимировича Квашина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Если вам что-то известно о том, где находится Александр Квашин, сообщите об этом по телефонам: (4242) 789-405, 789-421, 789-648, WhatsApp - 89621206698.