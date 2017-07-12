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Школьница с Сахалина спланировала побег в другой регион
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Школьница с Сахалина спланировала побег в другой регион

Она попросила родителей купить путевку в лагерь, во Владивостоке ее ждал сообщник

Несовершеннолетняя сахалинка пропала во Владивостоке. Вместе с группой, прилетевшей с острова в Приморье детский центр "Океан",  она сошла с трапа самолета, но в автобусе, который должен был везти детей в лагерь, не появилась.
 
Как стало известно astv.ru, находясь в воздушной гавани, школьница вызвала такси и поехала на железнодорожный вокзал, где ее ждал молодой человек с билетами на поезд. 
 
Покинуть Владивосток молодежь не смогла - на ж/д вокзале девочку задержали сотрудники полиции. Из Приморья на Сахалин ее вернут родители.
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:48 +5
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Комментарии
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 09:52
малолетка бестолковая!
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+11
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 10:12
Netu_nika, я б сказала: Бестолковка малолетняя!!!
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+5
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 10:14
Malinka17, это только начало этой Бестолковки, что будет дальше, даже страшно представить)
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+1
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 10:20
Netu_nika, да задницу надерут и, возможно, откроется через нее портал к мозгу. Но не факт.
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+5
Еще 3 комментария
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 09:57
Кого то поставят в угол
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+5
Online
Artefakt Online
Написано сегодня, в 09:57
С Сахалина просто так не свалишь!
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+2
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 12:34
Artefakt, на Сахалин можно только просто так завалить
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 10:02
эх, любовь)))
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+3
k_hammer
Написано сегодня, в 10:03 Отредактированно сегодня, в 10:04
Вот лошара))))
Люди границы без паспортов проходят, а она с вокзала уехать не смогла)))
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+11
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:11
Только смех такая новость вызывает.
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+3
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 10:14
.
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+8
katenok1183
Написано сегодня, в 10:18
Сериалов пересмотрели или родители ее сильно ограничивали в общении с этим мальчиком,вот и решила свалить. Сейчас дети через чур самостоятельные стали.
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+2
Berta
Написано сегодня, в 10:27
Блин, засада!

Радует, что ребенок уже сейчас понимает, что на острове полный бесперспективняк
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−1
Elena Poletova
Написано сегодня, в 10:39
Berta, что вас, простите, радует?
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+5
КисМа")
Написано сегодня, в 12:30
Berta, последнее слово Агонь") по слогам читала")")")
Но в точку!!!
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:23
КисМа"), КисМа"), прочитать ладно, произнести бы с первого раза
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+1
Еще 1 комментарий
GENdOS
Написано сегодня, в 10:37
Мы слишком многое позволяем нашим чадам. Нас как раньше воспитывали? Не понимаеш так, держи леща. А сейчас, попробуй только тронь и я сразу позвоню куда надо, в типе ты меня избиваеш или ущемляеш мои права .
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 10:55
GENdOS, да и бьют сейчас, и ущемляют, аккуратнее только, чтоб не подкопались.
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+2
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 12:15
GENdOS, ещё один любитель вспомнить как раньше была трава зеленее и нравы круче

И ничего страшного, что во все времена и при всех властях периодически какие-то дети сбегали из дома.
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+2
GENdOS
Написано сегодня, в 12:26
Кузовков Владимир, А почему бы и нет. Мы своих родителей уважаем и уважали . А нынешнее поколение %70 могут и люлей выписать и послать куда подальше.
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0
Еще 2 комментария
Online
RVI Online
Написано сегодня, в 11:49
Ромео и Джульетта, Приморского розлива ))))))
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0
Яночка
Написано сегодня, в 12:00
Целый план разработали, вот артисты. Чья-то попа будет бита.
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0
Aianostre
Написано сегодня, в 13:16
А через год будет заметка.,и если дочь приносит подале, то это только ради жизни на земле??.
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:27
Aianostre, дети - цветы жизни. И в подоле, наверное, или подале - это в смысле подале от родителей?
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0
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Charon Online
Написано сегодня, в 15:14
продуманка какая, сахалинская джульетта понимаэшь
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Charon Online
Написано сегодня, в 15:41
"нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте", а потом будет новость о пропавшей девочке с Сахалина
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