Школьница с Сахалина спланировала побег в другой регион

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Она попросила родителей купить путевку в лагерь, во Владивостоке ее ждал сообщник

Несовершеннолетняя сахалинка пропала во Владивостоке. Вместе с группой, прилетевшей с острова в Приморье детский центр "Океан", она сошла с трапа самолета, но в автобусе, который должен был везти детей в лагерь, не появилась.

Как стало известно astv.ru, находясь в воздушной гавани, школьница вызвала такси и поехала на железнодорожный вокзал, где ее ждал молодой человек с билетами на поезд.

Покинуть Владивосток молодежь не смогла - на ж/д вокзале девочку задержали сотрудники полиции. Из Приморья на Сахалин ее вернут родители.