RuTraveller
Школьница с Сахалина спланировала побег в другой регион
Она попросила родителей купить путевку в лагерь, во Владивостоке ее ждал сообщник
Несовершеннолетняя сахалинка пропала во Владивостоке. Вместе с группой, прилетевшей с острова в Приморье детский центр "Океан", она сошла с трапа самолета, но в автобусе, который должен был везти детей в лагерь, не появилась.
Как стало известно astv.ru, находясь в воздушной гавани, школьница вызвала такси и поехала на железнодорожный вокзал, где ее ждал молодой человек с билетами на поезд.
Покинуть Владивосток молодежь не смогла - на ж/д вокзале девочку задержали сотрудники полиции. Из Приморья на Сахалин ее вернут родители.
Другие статьи по темам
Место
Люди границы без паспортов проходят, а она с вокзала уехать не смогла)))
Радует, что ребенок уже сейчас понимает, что на острове полный бесперспективняк
Но в точку!!!
И ничего страшного, что во все времена и при всех властях периодически какие-то дети сбегали из дома.