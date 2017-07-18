Партия дела будет добиваться регистрации своих кандидатов в депутаты Сахалинской облдумы в суде, сообщает пресс-служба объединения. Напомним, что на заседании избирательной комиссии в воскресенье, 23 июля, было принято решение об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты областной Думы от “Партии дела”. Избирком заявил о нарушениях в документах. Представители сахалинского отделения “Партии Дела” с доводами комиссии не согласны.

Отрицательное решение представители избиркома обосновали нарушениями, обнаруженными в протоколе конференции, на которой тайным голосованием был утвержден список кандидатов. “Отсутствуют сведения о лицах, принявших участие в конференции, отсутствует информация о норме представительства местных отделений, не указано, как определялись полномочия делегатов, на каком основании, кем и когда они были выдвинуты”, - перечислила председатель избиркома Виктория Черкасова. Она также отметила, что Министерство юстиции подтвердило нарушения.

Юрисконсульт “Партии дела” Александра Елисеева и член комиссии с правом совещательного голоса Илья Мигуненко попытались озвучить свои контраргументы и задали ряд вопросов членам комиссии. Однако комиссия, проигнорировав возражения представителей партии, проголосовала за отказ озвучивать возражения партийцев.

“Мы с решением комиссии полностью не согласны. Все необходимые процедуры были соблюдены, 7 июля была проведена конференция, на которой тайным голосованием был утвержден список кандидатов. Документы комиссия приняла и заверила. 14 июля мы подали документы на регистрацию и нам пришло уведомление о том, что у комиссии есть нарекания к процедуре тайного голосования на конференции. Были поданы наши возражения на доводы комиссии, поэтому сейчас мы с удивлением читаем комментарии председателя избирательной комиссии Виктории Черкасовой о том, что представители "Партии дела"не высказали публично никаких протестов в связи с решением членов комиссии". Это - вопиющая ложь. Партия неоднократно подавала письменные и устные возражения, которые комиссией были незаконно проигнорированы. У нас есть подтверждающие этот факт документы и видеозапись, которые мы обязательно продемонстрируем в суде и предоставим СМИ. Более того - никаких уведомлений о том, что у нас содержатся недостатки в протоколе, к нам не поступало. Моя личная оценка избиркома - это некомпетентный орган, который не может дать элементарной правовой оценки избирательных процедур”, - заключила Александра Елисеева.

Член Совета регионального отделения “Партии дела”, экс-ректор СахГУ Игорь Минервин отметил, что для него отрицательное решение комиссии не стало неожиданностью.

“Мы были готовы, что комиссия придумает какой-нибудь способ нарушения избирательного права, чтобы нас отстранить. Сначала была провокация по снятию нас по подписям кандидатов, но мы за три часа умудрились переподписать документы 21 кандидата. Хотя если бы комиссия предоставила сроки на устранение «нарушений», оговоренные в законе, мы смогли бы обеспечить подачу документов на всех 32 кандидатов. Для них это было удивительно. Но вот придумали второй вариант. Якобы мы провели тайное голосование с нарушениями и допущены ошибки в протоколе. Это не так. Однако наши возражения комиссия слушать отказалась, документ об отказе в регистрации был заранее подготовлен, полагаю, что и само заседание отрепетировано”, - прокомментировал Игорь Минервин.

Он также добавил, что с момента выдвижения почти все кандидаты “Партии дела” испытывают на себе давление со стороны различных провластных структур. Некоторые члены партии уже подали заявления в прокуратуру на противоправные действия чиновников городского и областного уровня по факту запугивания и угроз.