Пункт передержки

Пока не начала рыдать, поделюсь с вами отличной новостью: маленькая "мишка" по имени Мишель обрела дом!

Сегодня я хочу вам рассказать о собачках пункта передержки.

Пункт передержки это временное пристанище для бездомных животных, в котором существуют свои правила. Отловленных (всё чаще подкинутых) животных забирают, их осматривает ветеринар, травят им паразитов, лечат, стерилизуют, да ещё много чего там делают по их спасению. Но всё было бы хорошо, если бы не было так печально. У волонтёров просто опускаются руки от количества никому не нужных и таких несчастных, ни в чём не повинных животных: их стреляют, топят, душат, калечат, дают размножаться беспородным животным, а щенков потом выкидывают и подкидывают куда только можно.

А в чём виноват уличный пёс? В том, что он родился? В том, что покусал кого-то защищаясь? А может бывшая домашняя собака виновата в том, что её сначала очень сильно обижали и издевались, а потом выкинули, в связи с чем она стала агрессивной? А может они виноваты в том, что человек всё больше становится похож на зверя, который не несёт никакой ответственности за покалеченное и истерзанное животное?

Совсем крошечных щеников и котяток выкидывают в пакетах в мусорные баки, подкидывают к подъездам, вывозят в лес и т.д. и т.п.

Почему-то многие считают очень гуманным дать своей суке или кошке родить, докормить щенков или котят до месяца, а потом куда-нибудь их подбросить. Рука не поднялась утопить малышей, но поднялась выкинуть на произвол судьбы. Почему-то они решили, что если им не нужен приплод, то он нужен кому-то другому.

Не нужны тебе котята и щенки - стерилизуй!!! При стерилизации отпадает ряд проблем: животное не изводит вас истошными криками и неадекватным поведением, а самое главное не появляются никому не нужные дети, да, кошачьи или собачьи, но дети!

Понесло меня однако, очень больная тема!

Вернёмся к пункту передержки. В пп находится большое количество животных, которых никто не забрал и не собирается. Для них уготовано два пути: животное социализировано - выпуск обратно на улицу, не социализировано - эвтаназия... От этих перспектив, лично у меня, мурашки по телу. Даже представлять не хочу, какого это вновь оказаться на улице или быть усыплённым по вине человека, ведь именно мы в этом виноваты.

Представляю вашему вниманию собачек, которым просто необходимы дом и хозяин.

Собаки, так же как и мы, все разные: большие и маленькие, толстенькие и поджарые, пушистые и гладкошерстные, подростки и взрослые, цветные и однотонные, охранники и собачки-компаньоны - приходи и выбирай!

Тоша и Гоша - забавные, компанейские и очень дружелюбные пареньки.

К мальчишкам приезжал профессиональный грумер и теперь они без колтунов, с обрастающей шелковистой шёрсткой.

Тоша

Гоша

Этих двух замечательных представителей собачьего мира пытаются пристроить в паре. Алабаиха (второе фото) злющая, но социализирована, идеальный сторож и охранник. Вторая собачка (первое фото) тоже крупная, но очень добрая. Если дворяночку захотят забрать без алабаихи, то отдадут и одну.

Этой девахе всего шесть месяцев, но жизнь её не пощадила и она познала предательство. Нашли привязанной к магазину. Может поэтому она такая злючка?

Два белых кобеля и чёрная сука. Отличные социализированные собачки. Будут достаточно крупными.

Поехал домой!

По всем вопросам (кураторство, забрать домой, помочь) обращаться по телефону 8-924-482-04-33, Ксения.

На пункте передержки рады любой помощи: погулять, покормить, поиграть, полечить, убрать. Желаете и готовы помочь? Звоните Ксении по номеру 8-924-482-04-33.

Схема проезда до пункта передержки: