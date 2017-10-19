Мы ищем дом и ты нам нужен, Человек

Всё чаще и чаще люди стали выбрасывать своих питомцев на улицу.

Вот и сегодня на нашем сайте появился вот такой пост (эмоции автора сохранены):

В с. Соколе в подъезде живет собака (овчарка).

На вид собачке года 3, очень добрая, нежная, ласковая, преданная!!! Забрать себе не могу, скоро родится ребенок. У нее были щенки, они померли из-за холода и голода. Живет у нас в подъезде потому что любит нас и мы ее кормим и заступаемся за нее, но идут холода и соседи косо смотрят на нее, она наивная и ко всем идет и я боюсь ее съедят.

Мне ее очень жалко. Может она кому нибудь на даче нужна, в частный дом. Она станет для вас лучшим другом. Чтобы забрать собаку звоните мне 89242849073 Марина. Только не осуждайте что могла бы и забрать и т.д.

Дополнение:

Девушка съездила и сделала новые фотки этой собачки.

Говорит, собачка вообще офигенная. Очень любит детей, бегает за ними хвостиком.

Не смотря на то, что девочка добродушная, имеет охранные качества.

Этого котишку нашли в очень плачевном состоянии: судя по всему его сбила машина, итог: поперечный перелом челюсти.

Вот таким нашли:

Вот такой он сейчас:

Операция и реабилитация прошли успешно, теперь активный поиск дома и своего собственного Человека.

Два боевых послеоперационных друга, собранных практически по кусочкам - Степа и Тимоша.

Степу вырвали из пасти пса с поврежденным позвоночником:

Из умирающих тряпочек эти котишки превратились в жизнерадостных любопытных подростков. Абсолютно беспроблемные, спокойные и уравновешенные мальчишки, которые очень ценят хорошее отношение к себе и платят тем же.

По вопросам усыновления этих котосамцов звоните по номеру телефона 8-924-482-04-33, Ксения или 8-914-750-96-00, Лилия.

Кай - щенок с необыкновенными глазами цвета "Голубой лёд". Исходя из цвета глаз, делаем простой вывод: Кай метис хаски. Супер-активный, ласковый и очень сообразительный парень. Вырастет самым настоящим красавчиком и отличным псом. Вас заинтересовал этот голубоглазый обаяшка? Незамедлительно звоните по номеру телефона 8-914-757-36-86. Лайка Дина срочно ищет дом или хотя бы передержку. Дина молода, возраст около 10 месяцев. Очень ласковая и умная. Скоро будет стерилизована. На данный момент Диночка находится в ужасных условиях и ей просто необходим свой собственный дом, ну, или хотя бы временная передержка. По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-984-181-55-36, Любовь. Помните я как-то писала, а точнее выкладывала видео с девочкой породы Сибирский Хаски, которую выкинули из машины на трассе в мешке? Если кто не помнит, здесь можете вспомнить, а те кто помнит - не падайте. Да-да, Юта в поисках хозяина! Из забитой и совершенно потерявшей интерес к жизни собачки, Юта, благодаря своей спасительницы Ксении (Ксеня привет), превратилась в жизнерадостную собачку. Абсолютна адекватная, игривая и ласковая охломонка. Яра подружка Юты. Активная, почти воспитанная (хаски жеж), дружелюбная девочка. Ищем для этих гражданочек самых ответственных хозяев, знающих толк в хаски. По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-924-482-04-33, Ксения. К магазину подкинули очаровательную тройню. Кобелёк - хороший охранник, уже лает на чужих. Кобелёк - более спокоен, чем его братец. А это их сестричка. Все трое ищут хозяина. По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-963 289-78-08, Ирина. Вот такое сообщение я получила на днях: Валерия, доброе утро! Можно Вас попросить разместить в вашем блоге про животных, которые ищут дом, моего найденыша? В пятницу ехала с работы, передо мной на дороге сбивают щенка, остановилась, пошла его искать (уполз быстро куда-то), нашла в грязи под автобусом, достала еле как, завернула в шарф и поехала в ветеринарку, что-то с лапой было, скулила и ходить не могла. Сделали рентген, перелома вроде нет, но трещинка там. Ездили на уколы несколько дней и давали кальций с витаминами. Пока держим у себе дома, но долго держать не можем, ей нужно внимание, а мы постоянно на работе. Живет у двери, огородили ей несколько метров, там и ходит, этого мало, скулит постоянно, но возможности пустить ее дальше нет, квартира съемная. Домашние животные мои не приняли ее, а обратно на улицу не хочется выставлять, тем более, что она всего боится и уже привыкла к своей коробке у двери.

Девочка. Большая просьба разместить ее фото в блоге! Можно, размещаю: По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-900-668-54-77, Анастасия. Можно писать в WhatsApp. Звонить/писать с 10:00 до 22:00.