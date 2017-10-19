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Зверьё моё
Мы ищем дом и ты нам нужен, Человек

Мы ищем дом и ты нам нужен, Человек

Всё чаще и чаще люди стали выбрасывать своих питомцев на улицу. 

Вот и сегодня на нашем сайте появился вот такой пост (эмоции автора сохранены):

В с. Соколе в подъезде живет собака (овчарка).

На вид собачке года 3, очень добрая, нежная, ласковая, преданная!!! Забрать себе не могу, скоро родится ребенок. У нее были щенки, они померли из-за холода и голода. Живет у нас в подъезде потому что любит нас и мы ее кормим и заступаемся за нее, но идут холода и соседи косо смотрят на нее, она наивная и ко всем идет и я боюсь ее съедят.

Мне ее очень жалко. Может она кому нибудь на даче нужна, в частный дом. Она станет для вас лучшим другом. Чтобы забрать собаку звоните мне 89242849073 Марина. Только не осуждайте что могла бы и забрать и т.д. 

Дополнение:

Девушка съездила и сделала новые фотки этой собачки.

Говорит, собачка вообще офигенная. Очень любит детей, бегает за ними хвостиком.

Не смотря на то, что девочка добродушная, имеет охранные качества.

 

Этого котишку нашли в очень плачевном состоянии: судя по всему его сбила машина, итог: поперечный перелом челюсти. 

Вот таким нашли:

Вот такой он сейчас:

Операция и реабилитация прошли успешно, теперь активный поиск дома и своего собственного Человека.

Два боевых послеоперационных друга, собранных практически по кусочкам - Степа и Тимоша.

 

Степу  вырвали из пасти пса с поврежденным позвоночником:
 

Из умирающих тряпочек эти котишки превратились в жизнерадостных любопытных подростков. Абсолютно беспроблемные, спокойные и уравновешенные мальчишки, которые очень ценят хорошее отношение к себе и платят тем же.
 
По вопросам усыновления этих котосамцов звоните по номеру телефона 8-924-482-04-33, Ксения или 8-914-750-96-00, Лилия.
 
Кай - щенок с необыкновенными глазами цвета "Голубой лёд".
 

Исходя из цвета глаз, делаем простой вывод: Кай метис хаски. 

Супер-активный, ласковый и очень сообразительный парень. Вырастет самым настоящим красавчиком и отличным псом.
 
Вас заинтересовал этот голубоглазый обаяшка? Незамедлительно звоните по номеру телефона 8-914-757-36-86.
 
Лайка Дина срочно ищет дом или хотя бы передержку.

Дина молода, возраст около 10 месяцев. Очень ласковая и умная. Скоро будет стерилизована.
 

На данный момент Диночка находится в ужасных условиях и ей просто необходим свой собственный дом, ну, или хотя бы временная передержка.
 
По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-984-181-55-36, Любовь.
 

Помните я как-то писала, а точнее выкладывала видео с девочкой породы Сибирский Хаски, которую выкинули из машины на трассе в мешке? Если кто не помнит, здесь можете вспомнить, а те кто помнит - не падайте.

Да-да, Юта в поисках хозяина!

Из забитой и совершенно потерявшей интерес к жизни собачки, Юта, благодаря своей спасительницы Ксении (Ксеня привет), превратилась в жизнерадостную собачку.

Абсолютна адекватная, игривая и ласковая охломонка.

Яра подружка Юты.

Активная, почти воспитанная (хаски жеж), дружелюбная девочка.

Ищем для этих гражданочек самых ответственных хозяев, знающих толк в хаски.

По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-924-482-04-33, Ксения.

 

К магазину подкинули очаровательную тройню.

Кобелёк - хороший охранник, уже лает на чужих.

Кобелёк - более спокоен, чем его братец.

А это их сестричка. 

Все трое ищут хозяина.

По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-963 289-78-08, Ирина.

 

Вот такое сообщение я получила на днях:

Валерия, доброе утро! Можно Вас попросить разместить в вашем блоге про животных, которые ищут дом, моего найденыша?

В пятницу ехала с работы, передо мной на дороге сбивают щенка, остановилась, пошла его искать (уполз быстро куда-то), нашла в грязи под автобусом, достала еле как, завернула в шарф и поехала в ветеринарку, что-то с лапой было, скулила и ходить не могла. Сделали рентген, перелома вроде нет, но трещинка там. Ездили на уколы несколько дней и давали кальций с витаминами. Пока держим у себе дома, но долго держать не можем, ей нужно внимание, а мы постоянно на работе. Живет у двери, огородили ей несколько метров, там и ходит, этого мало, скулит постоянно, но возможности пустить ее дальше нет, квартира съемная. Домашние животные мои не приняли ее, а обратно на улицу не хочется выставлять, тем более, что она всего боится и уже привыкла к своей коробке у двери. 
Девочка. Большая просьба разместить ее фото в блоге! 

Можно, размещаю:

По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-900-668-54-77, Анастасия. Можно писать в WhatsApp. Звонить/писать с 10:00 до 22:00.

 

Предлагается к пристройству вот эта грядка котодетей:

По всем вопросам звонить по номеру телефона 8-962-111-41-51, Ольга.

 

Напоминаю, что Фонды "Бездомных.нет" и "Помощь животным. Сахалин" всегда рады помощникам: убрать, накормить, погулять, поиграть. А также рады любой помощи: консервы, крупы, мясные обрезки, игрушки, амуниция, ветошь и т.д.

Активно ведётся подготовка к зиме. Волонтёры из фонда "Бездомных.нет" каждые выходные собираются чтобы убраться, утеплиться, подлатать и сделать всё то, чтобы "хвостикам" было комфортнее и теплее. Если есть желающие помочь хотя бы разово в субботник - милости просим. Бонус: нахождение на воздухе, будете облапанными и зализаннными подопечными фонда. 

Фонд "Помощь животным. Сахалин" - 8-924-482-04-33, Ксения.

Фонд "Бездомных.нет" - 8-914-768-20-23, Полина.

 

 

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 13:59 +6
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Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 14:11
Кай - красавчик!!! Такие глаза красивые!
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0
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 15:45
НКолчина, а рыжий котенок какой!
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