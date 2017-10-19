Мы ищем дом и ты нам нужен, Человек
Всё чаще и чаще люди стали выбрасывать своих питомцев на улицу.
Вот и сегодня на нашем сайте появился вот такой пост (эмоции автора сохранены):
В с. Соколе в подъезде живет собака (овчарка).
На вид собачке года 3, очень добрая, нежная, ласковая, преданная!!! Забрать себе не могу, скоро родится ребенок. У нее были щенки, они померли из-за холода и голода. Живет у нас в подъезде потому что любит нас и мы ее кормим и заступаемся за нее, но идут холода и соседи косо смотрят на нее, она наивная и ко всем идет и я боюсь ее съедят.
Мне ее очень жалко. Может она кому нибудь на даче нужна, в частный дом. Она станет для вас лучшим другом. Чтобы забрать собаку звоните мне 89242849073 Марина. Только не осуждайте что могла бы и забрать и т.д.
Дополнение:
Девушка съездила и сделала новые фотки этой собачки.
Говорит, собачка вообще офигенная. Очень любит детей, бегает за ними хвостиком.
Не смотря на то, что девочка добродушная, имеет охранные качества.
Этого котишку нашли в очень плачевном состоянии: судя по всему его сбила машина, итог: поперечный перелом челюсти.
Вот таким нашли:
Вот такой он сейчас:
Операция и реабилитация прошли успешно, теперь активный поиск дома и своего собственного Человека.
Помните я как-то писала, а точнее выкладывала видео с девочкой породы Сибирский Хаски, которую выкинули из машины на трассе в мешке? Если кто не помнит, здесь можете вспомнить, а те кто помнит - не падайте.
Да-да, Юта в поисках хозяина!
Из забитой и совершенно потерявшей интерес к жизни собачки, Юта, благодаря своей спасительницы Ксении (Ксеня привет), превратилась в жизнерадостную собачку.
Абсолютна адекватная, игривая и ласковая охломонка.
Яра подружка Юты.
Активная, почти воспитанная (хаски жеж), дружелюбная девочка.
Ищем для этих гражданочек самых ответственных хозяев, знающих толк в хаски.
По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-924-482-04-33, Ксения.
К магазину подкинули очаровательную тройню.
Кобелёк - хороший охранник, уже лает на чужих.
Кобелёк - более спокоен, чем его братец.
А это их сестричка.
Все трое ищут хозяина.
По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-963 289-78-08, Ирина.
Вот такое сообщение я получила на днях:
Валерия, доброе утро! Можно Вас попросить разместить в вашем блоге про животных, которые ищут дом, моего найденыша?
В пятницу ехала с работы, передо мной на дороге сбивают щенка, остановилась, пошла его искать (уполз быстро куда-то), нашла в грязи под автобусом, достала еле как, завернула в шарф и поехала в ветеринарку, что-то с лапой было, скулила и ходить не могла. Сделали рентген, перелома вроде нет, но трещинка там. Ездили на уколы несколько дней и давали кальций с витаминами. Пока держим у себе дома, но долго держать не можем, ей нужно внимание, а мы постоянно на работе. Живет у двери, огородили ей несколько метров, там и ходит, этого мало, скулит постоянно, но возможности пустить ее дальше нет, квартира съемная. Домашние животные мои не приняли ее, а обратно на улицу не хочется выставлять, тем более, что она всего боится и уже привыкла к своей коробке у двери.
Девочка. Большая просьба разместить ее фото в блоге!
Можно, размещаю:
По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8-900-668-54-77, Анастасия. Можно писать в WhatsApp. Звонить/писать с 10:00 до 22:00.
Предлагается к пристройству вот эта грядка котодетей:
По всем вопросам звонить по номеру телефона 8-962-111-41-51, Ольга.
Напоминаю, что Фонды "Бездомных.нет" и "Помощь животным. Сахалин" всегда рады помощникам: убрать, накормить, погулять, поиграть. А также рады любой помощи: консервы, крупы, мясные обрезки, игрушки, амуниция, ветошь и т.д.
Активно ведётся подготовка к зиме. Волонтёры из фонда "Бездомных.нет" каждые выходные собираются чтобы убраться, утеплиться, подлатать и сделать всё то, чтобы "хвостикам" было комфортнее и теплее. Если есть желающие помочь хотя бы разово в субботник - милости просим. Бонус: нахождение на воздухе, будете облапанными и зализаннными подопечными фонда.
Фонд "Помощь животным. Сахалин" - 8-924-482-04-33, Ксения.
Фонд "Бездомных.нет" - 8-914-768-20-23, Полина.