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Зверьё мое
Восемь собаченей и две маленькие кошечки - ищем дом

Восемь собаченей и две маленькие кошечки - ищем дом

Здравствуйте!

И снова я, и снова с очередной "порцией" зверюшек, которым очень нужны дом и хозяин.

Но для начала пропаганда:

А теперь зверюхи. Выбирайте!!!

 

Эта собака из-за пожара мгновенно лишилась дома, который исправно охраняла, и любящих хозяев.

Замечательная энергичная собака, привыкшая сидеть на цепи. В её глаза невозможно не влюбиться! Они наполнены любовью к человеку. В самое ближайшее время, если мы её не пристроим, ей придется отправиться выживать на улицу... самостоятельно.

Очень контактная, преданная, хорошая охранница и собеседница. Дамочка достаточно крупная, размером с немецкую овчарку. Возраст один год.

По всем вопросам обращаться по телефону 8-924-282-08-40, Евгения или 

8-924-482-04-33, Ксения.

 

Этого красавца привезли на усыпление. 

Я тут погуглила и вот, что нам говорит сайт dogsecrets.ru про данную породу: американский стаффордширский терьер или как его кратко называют амстафф – один из лучших защитников собачьего мира. Он наделен природным инстинктом защиты и врожденным чутьем на опасные ситуации, прекрасно обучается и может стать отличным телохранителем.

По какой причине его привезли на усыпление? А причины, как правило, одни и те же: не справились, не умеют, лень, некогда, наигрались! 

Отдаётся очень серьёзному хозяину, так как не очень любит женщин, хотя, всё в ваших руках! 

Хотите подружится с этим обалденным парнем и забрать его к себе навсегда? Звоните 8-924-482-04-33, Ксения.

 

Найда - пятилетняя рабочая европейская лайка.

Найда чудом спаслась от смерти. Бывший хозяин всё-таки решил её застрелить из-за того, что она лаяла на прохожих. Да-да, вы не поверите!!! Уличная собака, заведенная для охраны дома, гавкала на чужаков. В очередную попойку в неё стали стрелять. Повезло, что неравнодушные соседи успели спрятать её, а потом отвезти в Южно-Сахалинск на рентген. У Найды была дробь в теле, кровь текла с головы, но ей повезло! Ни одной серьезной травмы не оказалось. И сразу же нашлась очень хорошая передержка.

У Найды отличный характер: добрая, хорошая, спокойная, при этом будет отличной охранницей. Стресс от предательства уже прошел и Найда снова верит людям, встречает, ласкаясь и виляя хвостиком. Мы очень хотим найти ей ответственного и доброго хозяина, она это заслужила.

Если вам понравилась эта чУдная барышня, звоните 8-924-482-04-33, Ксения.

 

Суета - имя говорящее само за себя!

Эта шустрая деваха ни минуты не сидит на месте, вечно что-то ищет, вынюхивает, бдит. Волонтёр, по вине одного из подопечных, потеряла серебряное украшение, Суета через 2 дня украшение нашла. 

Если вам приглянулся этот шустрик с говорящим именем Суета, звоните 8-924-482-04-33, Ксения.

 

Китти кошечка шотландской породы.

Китти молодая 1,5 годовалая кошечка. Не буду рассказывать причин, по которым её отдают, они всегда одни и те же.

Умная девочка, знающая себе цену. Не позволит себя тискать, пока не захочет этого сама. В туалет ходит как на улицу, так и в лоточек. Красивая кошечка с дорогой плюшевой шубкой, не у каждой модницы найдётся такая.

Если вы решили, что Китти ваша кошечка, всенеприменнейше пишите мне в личку или здесь в комментариях.

 

Тоша и Гоша - забавные, компанейские и очень дружелюбные пареньки.

Эти мальчишки подойдут как для дружбы, так и для любви. Знакома с этими "крендельками" лично, какие же они классные: умные, добрые, находчивые, легко  поддаются обучению. Про таких, как они, говорят: Рубахи парни - за любой кипиш, кроме голодовки!

По вопросам усыновления обращаться по телефонам: 8-924-482-04-33, Ксения или 8-962-115-64-97, Елена.

 

Марта - молодая, стерилизованная кошечка в поисках дома и своего любящего хозяина.

Ходит в лоток с наполнителем, когтеточка на отлично. Очень ласковая, жизнерадостная и аккуратная кошечка.

Марта очень надеется и ждет своего хозяина. Дайте Марте шанс на счастливую и сытную жизнь.

Приглянулась? Звоните 8-914-767-59-41, Лия.

 

Очаровательное создание Сью в поиске семьи.

Этой чернушечке ещё нет и года, она игрива, активна, но при этом не навязчива. Маленький звоночек во двор или собака-компаньон в квартиру, Сью умеет все. Хорошо кушает, любит внимание. Девочка маленькая по размеру, хлопот не составит. Стерилизована.

Номера телефонов для потенциальных хозяев 8-924-190-20-40, Александра или 8-962-153-59-32, Валерия.

 

Захар!

Люди, приютившие пса, кличут его завхозом, так как парень следит за порядком на территории, чужих не пускает, да и вообще, очень серьёзный молодой мужчина. Проживает на улице в будочке. Абсолютно добродушен для знакомых ему людей.

Нужна охрана? Звоните: 8-914-768-20-23, Полина или 8-924-190-20-40, Александра.

 
Автор: Ри Валерия, вчера, в 12:33 +9
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Комментарии
НКолчина
Написано вчера, в 12:42
Как можно взять и привезти своего друга на усыпление? Или стрелять в друга? жалко собачку с 1-го фото...
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+4
Ри Валерия
Написано вчера, в 13:24
НКолчина, Не знаю я, Наташа. Мой мозг отказывается это понимать!!!
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+3
Наталья Владимировна
Написано вчера, в 20:55
НКолчина, возможно стаффор стал агрессивным, эта порода очень страшна своей агрессией.
Жалко пса, но я бы не взяла никогда эту породу.
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 21:24
Наталья Владимировна, с ними надо уметь справляться, у меня у дочки стафф был, милейшее существо. Все зависит от воспитания.
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+1
Еще 2 комментария
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 13:48
Почему Найду еще никто не забрал? Охотнику и делать ничего не надо - готовая рабочая собака с большим опытом.
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+2
Ри Валерия
Написано вчера, в 13:51
Русалка Обыкновенная, И не говори, сама удивляюсь!
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+1
Наталья Варламова
Написано вчера, в 14:01
Надеюсь, бывший хозяин Найды в очередной попойке себе что-нить отстрелит... Урод, травмированный градусами!
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+5
Ри Валерия
Написано вчера, в 14:03
Наталья Варламова, А как я-то на это надеюсь!!!
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+2
BuminKagan
Написано вчера, в 14:40
Надейся, а сама не плошай или шапЛай!
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0
Elizabeth
Написано вчера, в 17:55
Мой мозг вообще отказывается понимать,как можно сначала приручить животное,а потом истязаться над ним?! Люди действительно опаснее любого хищного зверя!
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0
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