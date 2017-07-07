Восемь собаченей и две маленькие кошечки - ищем дом
Здравствуйте!
И снова я, и снова с очередной "порцией" зверюшек, которым очень нужны дом и хозяин.
Но для начала пропаганда:
А теперь зверюхи. Выбирайте!!!
Эта собака из-за пожара мгновенно лишилась дома, который исправно охраняла, и любящих хозяев.
Замечательная энергичная собака, привыкшая сидеть на цепи. В её глаза невозможно не влюбиться! Они наполнены любовью к человеку. В самое ближайшее время, если мы её не пристроим, ей придется отправиться выживать на улицу... самостоятельно.
Очень контактная, преданная, хорошая охранница и собеседница. Дамочка достаточно крупная, размером с немецкую овчарку. Возраст один год.
По всем вопросам обращаться по телефону 8-924-282-08-40, Евгения или
8-924-482-04-33, Ксения.
Этого красавца привезли на усыпление.
Я тут погуглила и вот, что нам говорит сайт dogsecrets.ru про данную породу: американский стаффордширский терьер или как его кратко называют амстафф – один из лучших защитников собачьего мира. Он наделен природным инстинктом защиты и врожденным чутьем на опасные ситуации, прекрасно обучается и может стать отличным телохранителем.
По какой причине его привезли на усыпление? А причины, как правило, одни и те же: не справились, не умеют, лень, некогда, наигрались!
Отдаётся очень серьёзному хозяину, так как не очень любит женщин, хотя, всё в ваших руках!
Хотите подружится с этим обалденным парнем и забрать его к себе навсегда? Звоните 8-924-482-04-33, Ксения.
Найда - пятилетняя рабочая европейская лайка.
Найда чудом спаслась от смерти. Бывший хозяин всё-таки решил её застрелить из-за того, что она лаяла на прохожих. Да-да, вы не поверите!!! Уличная собака, заведенная для охраны дома, гавкала на чужаков. В очередную попойку в неё стали стрелять. Повезло, что неравнодушные соседи успели спрятать её, а потом отвезти в Южно-Сахалинск на рентген. У Найды была дробь в теле, кровь текла с головы, но ей повезло! Ни одной серьезной травмы не оказалось. И сразу же нашлась очень хорошая передержка.
У Найды отличный характер: добрая, хорошая, спокойная, при этом будет отличной охранницей. Стресс от предательства уже прошел и Найда снова верит людям, встречает, ласкаясь и виляя хвостиком. Мы очень хотим найти ей ответственного и доброго хозяина, она это заслужила.
Если вам понравилась эта чУдная барышня, звоните 8-924-482-04-33, Ксения.
Суета - имя говорящее само за себя!
Эта шустрая деваха ни минуты не сидит на месте, вечно что-то ищет, вынюхивает, бдит. Волонтёр, по вине одного из подопечных, потеряла серебряное украшение, Суета через 2 дня украшение нашла.
Если вам приглянулся этот шустрик с говорящим именем Суета, звоните 8-924-482-04-33, Ксения.
Китти кошечка шотландской породы.
Китти молодая 1,5 годовалая кошечка. Не буду рассказывать причин, по которым её отдают, они всегда одни и те же.
Умная девочка, знающая себе цену. Не позволит себя тискать, пока не захочет этого сама. В туалет ходит как на улицу, так и в лоточек. Красивая кошечка с дорогой плюшевой шубкой, не у каждой модницы найдётся такая.
Если вы решили, что Китти ваша кошечка, всенеприменнейше пишите мне в личку или здесь в комментариях.
Тоша и Гоша - забавные, компанейские и очень дружелюбные пареньки.
Эти мальчишки подойдут как для дружбы, так и для любви. Знакома с этими "крендельками" лично, какие же они классные: умные, добрые, находчивые, легко поддаются обучению. Про таких, как они, говорят: Рубахи парни - за любой кипиш, кроме голодовки!
По вопросам усыновления обращаться по телефонам: 8-924-482-04-33, Ксения или 8-962-115-64-97, Елена.
Марта - молодая, стерилизованная кошечка в поисках дома и своего любящего хозяина.
Ходит в лоток с наполнителем, когтеточка на отлично. Очень ласковая, жизнерадостная и аккуратная кошечка.
Марта очень надеется и ждет своего хозяина. Дайте Марте шанс на счастливую и сытную жизнь.
Приглянулась? Звоните 8-914-767-59-41, Лия.
Очаровательное создание Сью в поиске семьи.
Этой чернушечке ещё нет и года, она игрива, активна, но при этом не навязчива. Маленький звоночек во двор или собака-компаньон в квартиру, Сью умеет все. Хорошо кушает, любит внимание. Девочка маленькая по размеру, хлопот не составит. Стерилизована.
Номера телефонов для потенциальных хозяев 8-924-190-20-40, Александра или 8-962-153-59-32, Валерия.
Захар!
Люди, приютившие пса, кличут его завхозом, так как парень следит за порядком на территории, чужих не пускает, да и вообще, очень серьёзный молодой мужчина. Проживает на улице в будочке. Абсолютно добродушен для знакомых ему людей.
Нужна охрана? Звоните: 8-914-768-20-23, Полина или 8-924-190-20-40, Александра.
Жалко пса, но я бы не взяла никогда эту породу.