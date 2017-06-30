Мечтаем о хозяине

Отличная новость - персидский красавец Сёма обрёл семью!

Самое интересное то, что Сёме искали хозяйку спокойную и заботливую, не обременённую детьми и питомцами. Сёма из тех персов, которым нужен тихий дом. Но жизнь всегда вносит свои коррективы и Семён попал в самую настоящую семью - с детьми, с мамой и папой, да ещё и с другими представителями животного мира.

Надеюсь, что у Семёна всё будет просто отлично и в этой Семье он останется навсегда!

А теперь к животным, котором ещё не повезло и они всё ещё ничьи.

Два окровавленных слепых новорожденных котенка, выброшенных в мусорный контейнер, так кричали, взывая о помощи, что сердце пожилого мужчины, выбрасывающего мусор, дрогнуло и он отыскал малышей в груде мусора и принес домой.

Такие гости были в доме в первый раз, но добрый человек и его жена приложили все усилия чтобы жизнь новорожденных котят не оборвалась: отчистили от крови, отрезали пуповины, нашли кормящую кошку. Через две недели продолжали вскармливание малышей из пипетки каждые два часа.

Старания пожилой супружеской пары были не напрасны! Посмотрите, какие красивые чисто черные котятки получились: кошечка и котик!

Двум уголькам уже полтора месяца и малыши очень благодарны за свои спасенные жизни, как результат, успешно приучаются к лотку, радуют своей лаской и громкими песнями. Братец и сестрица мечтают о любящем хозяине, который их никогда не предаст!

Если вам приглянулся кто-нибудь из этих двух маленьких чертят, а может вы не хотите их разлучать и решили забрать сразу двух? Обязательно звоните по телефону 8-914-640-46-61, Ольга.

Этому пареньку 4 года, в полном расцвете сил.

Мальчишка размером с кошку находится у одной очень доброй женщины в Яблочном, женщина его любт, но у неё очень много других собак, которые его обижают, поэтому решили попытать счастья и найти этому пёсику своего собственного хозяина.

Миниатюрен, очень добрый и общительный, абсолютно лоялен ко всем животным и деткам.

Более удачных его фотографий не нашлось, но поверьте мне на слово, он очень хорошенький.

По всем вопросам обращаться по телефону 8-962-115-64-97, Елена.

Знакомитесь, это Николь (Ника) - девочка породы такса.

Нике примерно 2 года. Была найдена на продуктовой базе в истощенном состоянии. Приучена к выгулу, очень ласковая, любит сидеть на руках. Очень доброжелательна к другим животным.

Ищем доброго и ответственного хозяина, которого Ника залижет от счастья и радости. Собака передаётся с дальнейшим отслеживанием судьбы.

Телефон для справок 8-924-190-60-65, Анна.

Мишель своё имя получила неспроста, уж очень она похожа на маленького мишку.

Молодая активная и достаточно крупная девочка 4-х месяцев. В её карие глазёнки и плюшевую шубку просто не возможно не влюбиться.

Будет замечательным охранником и компаньоном. Привита. По возрасту помогут со стерилизацией.

Заинтересованы? Звоните - 8-924-185-39-58, Марина.

Муля в поисках семьи.

Муля настоящая комнатная собачка, уж очень она махонькая. Тихая, ласковая и очень послушная собачка-подружка. Будет преданным другом как ребёнку, так и пожилому человеку.

По вопросам удочерения звонить по телефону 8-914-758-95-60, Эльвира.

Лора - миниатюрная овчарка размером с кошку.

Лора очень ласковая и милая собачка. Ей всего 6 месяцев, ещё совсем ребёнок.