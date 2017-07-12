Всем на свете нужен дом
Меня просто переполняют эмоции радости!
Суета вчера поехала домой! Интересно, как её назовут? На фото не хозяйка, а волонтёр Ксения.
Матрёша поедет домой 31 числа. На фотографии не хозяйка, а я)))
Это чудо тоже уже дома!
А ещё поехала домой вот эта замечательная девочка из блога Восемь собаченей и две маленькие кошечки - ищем дом. Собачка в одночасье из-за пожара потеряла всё.
А теперь к тем, кому ещё не повезло и они всё ещё в активных поисках хозяина и дома.
Ищет дом малышка, за спасение которой бились трое суток очень много неравнодушных людей.
Это чудо жило на одной из баз Южно-Сахалинска, где упало в яму с раскалённым от жаркого солнца битумом.
Помимо того, что она оказалась в страшном плену, так ещё и получила ожоги. Работники базы сначала пытались сами срезать битум, но без опыта и хорошего инструмента только повредили кожу малышки, сделав в некоторых местах сильные порезы.
Малышку привезли в клинику Зоосфера, где врачи и волонтёры с утра до поздней ночи стригли ее, ставили капельницы, обрабатывали раны.
Теперь ей ничего не грозит, кроме того, что она снова окажется на базе, где помимо битума подстерегает много других опасностей.
Девахе около трёх месяцев, будет высокой и крупной, в меру лохматой. Очень смышлёная и умная девочка, пока очень стеснительная и немного побаивается людей. Любит принимать ванну с ромашкой. Кушает хорошо.
Идеально подойдёт для охраны дома. Бонус ювелирная ручная стрижка сделанная десятком людей.
Малышка очень ждёт своего Человека!
По вопросам удочерения звонить по телефону 8-914-761-11-16, Анна.
Ищет любящего хозяина блондиночка по имени Снежа.
Снежочек была найдена привязанной к дереву у речки в Троицком в районе Роснефти между каких-то развалин. Девочки шли на дачу и услышали дикий вопль, пошли искать источник истошных криков и вот нашли.
Снежик еще немного пуглива и побаивается ошейника, так как страх быть привязанной и брошенной еще не прошёл окончательно. Глисты протравлены. Отмыта. На вид месяцев шесть, ещё сущий щенок. Лапки короткие и широкие. Будет небольшой. Напоминает метиса голден ретривера. На данный момент находится у семьи, которая ее нашла.
По всем вопросам звоните по номеру 8-900-430-21-79.
Кузя, смешнючий и игручий Кузя!
Маленький паренёк с волевым характером и нравом. Очень любит внимание.
Прижался ко мне, как к родненькой.
Господи, какой же он забавный, такой милый и доверчивый.
Кузя очень артистичен, не смотря на свой возраст, ему примерно 5-7 лет, он по-щенячьи активен, игрив и задорен. Обожает детей и спокойно относится к кошкам. Кастрирован. Привит.
По всем вопросам усыновления Кузи обращаться по номеру телефона 8-924-185-39-58, Марина.
Ласковая молодая девочка по имени Агра.
Агра необыкновенно нежная и трогательная, при поглаживании закрывает глаза и замирает от удовольствия.
Немного робкая, но очень любит внимание и принимает его с благодарностью.
Возраст около года, привита, к выгулу приучена. Очень спокойная и покладистая по характеру. Стерилизована. Привита.
Если вам приглянулась эта скромная девушка, обязательно звоните по номеру 8-914-759-37-37.
Малышка Пэрис небольшого росточка, активная и ласковая девчушка.
Пэрис 4 месяца. Озорная и общительная собачка, которая вырастет небольшой. Привита.
По вопросам удочерения Пэрис звонить по номеру 8-924-280-55-80.
Сократ мужчина видный, но в возрасте.
Очень спокойный, размеренный пёс...прогулки с ним в удовольствие. Он умеет держать себя аристократично в любой ситуации.
Сократ ваш пёс? Незамедлительно звоните по номеру 8-914-759-37-37.
Антип - мужичок с характером.
Антип отличный охранник и звоночек. Свою территорию будет отстаивать до последнего. Прекрасно зимует на улице в тёплой будке. Не очень контактен с другими животными, но зато человека любит безгранично. Антип хоть и мужчина в возрасте, ему 7 лет, но ещё имеет задор и силы сторожить свою территорию. Кастрирован. Привит.
Нуждаетесь в охране и звонке? Антип - 8-914-759-37-37.
Теперь ей точно должно повезти!
И мужики на базе не прошли мимо.
Какая замечательная новость про Буча, Суету и Матрешу!