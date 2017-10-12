Чувства
* * *
Необъяснима наших чувств и слов игра
Хоть правила для нас весьма понятны:
Я знаю, что уйдешь, когда придет пора,
Ты знаешь - дни со мною невозвратны.
Все так доступно, декорации просты:
Закат, откос скалы, полоска моря...
Мне нужно это все… и рядом ты.
Тебе - все это... и не только... я не спорю.
Со стороны спектакль в лицах выдает свое,
И каждый зритель мыслью озабочен:
Ему с ней хорошо, но не влюблен в нее.
Она же влюблена, но нравится не очень.
* * *
Закат...
Вдруг света легкие морщины
Покрыли томный небосвод...
Лицо усталого мужчины
Я увидала в отраженьях вод...
Волна...
Портрет стирает с синей глади
И предлагает чистый холст.
А отражение опять рисует пряди...
Расплывчат лик... и силуэт не прост...
Костром
На небосклоне догорает солнце.
Последний луч успеет набросать
Нечеткие штрихи тяжелой бронзой,
Но что хотел... уже не разобрать.
И сумрак
Жадно поглощает краски неба,
В бездонно-черном утопает свет.
Ищу на глади отраженье его следа...
Но в черном цвете отраженья нет.
А вот смысл этой строчки каков? Я что-то не совсем понимаю:
"Она же влюблена, но нравится не очень."