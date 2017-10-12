Чувства

* * *

Необъяснима наших чувств и слов игра

Хоть правила для нас весьма понятны:

Я знаю, что уйдешь, когда придет пора,

Ты знаешь - дни со мною невозвратны.

Все так доступно, декорации просты:

Закат, откос скалы, полоска моря...

Мне нужно это все… и рядом ты.

Тебе - все это... и не только... я не спорю.

Со стороны спектакль в лицах выдает свое,

И каждый зритель мыслью озабочен:

Ему с ней хорошо, но не влюблен в нее.

Она же влюблена, но нравится не очень.

* * *

Закат...

Вдруг света легкие морщины

Покрыли томный небосвод...

Лицо усталого мужчины

Я увидала в отраженьях вод...

Волна...

Портрет стирает с синей глади

И предлагает чистый холст.

А отражение опять рисует пряди...

Расплывчат лик... и силуэт не прост...

Костром

На небосклоне догорает солнце.

Последний луч успеет набросать

Нечеткие штрихи тяжелой бронзой,

Но что хотел... уже не разобрать.

И сумрак

Жадно поглощает краски неба,

В бездонно-черном утопает свет.

Ищу на глади отраженье его следа...

Но в черном цвете отраженья нет.