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Чувства

Чувства

     *     *     *

Необъяснима наших чувств и слов игра

Хоть правила для нас весьма понятны:

Я знаю, что уйдешь, когда придет  пора,

Ты знаешь - дни со мною невозвратны.

Все так доступно, декорации просты:

Закат, откос скалы, полоска моря...

Мне нужно это все… и рядом  ты.

Тебе - все это... и не только... я не спорю.

Со стороны спектакль в лицах выдает свое,

И каждый  зритель мыслью озабочен:

Ему с ней хорошо, но не влюблен в нее.

Она же влюблена, но нравится не очень.

 

     *     *     *

Закат...

Вдруг света легкие морщины

Покрыли томный небосвод...

Лицо усталого мужчины

Я увидала в отраженьях вод...

Волна...

Портрет стирает с синей глади

И предлагает чистый холст.

А отражение опять рисует пряди...

Расплывчат лик... и силуэт не прост...

Костром

На небосклоне догорает солнце.

Последний луч успеет набросать

Нечеткие штрихи тяжелой бронзой,

Но что хотел... уже не разобрать.

И сумрак

Жадно поглощает краски неба,

В бездонно-черном  утопает свет.

Ищу на глади отраженье его следа...

Но в черном цвете отраженья нет.

Автор: sVamiOlga, сегодня, в 17:31 +6
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Комментарии
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 18:30

А вот смысл этой строчки каков? Я что-то не совсем понимаю:
"Она же влюблена, но нравится не очень."
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+4
ateriya
Написано сегодня, в 22:23
Балтийская Килька, я так думаю что смысл в том что она влюблена но мужчине она не очень нравится. И возникает вопрос а зачем они вместе? Что пытаются доказать и кому. Или может от чего то убежать от своих мыслей каких то. От боли своей. Забыться. Ну у меня такое представление сложилось.
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 22:33
ateriya, Возможно. Надо поинтересоваться у главного психолога Всея Тулы
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0
LediOven Тула
Написано сегодня, в 19:20
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+1
lvista
Написано сегодня, в 20:56
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+1
sasch
Написано сегодня, в 21:57
Второе больше понравилось. Ну это субъективно. Первое просто не тронуло струны моей души. Видать заржавели... надо спиртом протереть
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0
ateriya
Написано сегодня, в 22:20
Как интересно написано. Прикольно. Есть о чем подумать и что представить. Спасибо. Интересно.
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0
Online
karsa Online
Написано сегодня, в 23:00
Красиво написано. Но в этот раз не зацепило, простите, Оля
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