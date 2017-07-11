Цветение
* * *
Облетает липы цвет
Невесомым поцелуем плеч,
Проявляя тайный след
Вроде и не тайных встреч.
Облетает липы цвет,
Источая счастья аромат.
В этом меде, растворясь"на нет",
Молодость хочу вернуть назад.
Облетает липы цвет
Еле слышным шепотом мольбы...
И под ноги падает ответ:
Поздно ждать расцвета от судьбы.
Облетает липы цвет,
Осыпает золотом пыльца,
В волосы вплетая свет,
Как святоше, мнимого венца.
* * *
Нежен цвет, запах - плен,
Из цветов пелена...
Мне бы быть, как и ты...
И тобой лишь пьяна...
Мне бы твой тонкий стан
И изгибы ветвей...
Мне бы нежность цветов,
Быть подругой твоей.
На рассвете - манить...
На закате - алеть...
Мне б такое же платье
На танец одеть.
Мне бы так же пьянить,
Так любовь источать,
Пусть с горчинкой слегка...
Но мне вишней не стать..
Мою молодость - цвет
Не вернуть никогда...
Дай мне вишней побыть,
Ведь душа молода.