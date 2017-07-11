Цветение

* * *

Облетает липы цвет

Невесомым поцелуем плеч,

Проявляя тайный след

Вроде и не тайных встреч.

Облетает липы цвет,

Источая счастья аромат.

В этом меде, растворясь"на нет",

Молодость хочу вернуть назад.

Облетает липы цвет

Еле слышным шепотом мольбы...

И под ноги падает ответ:

Поздно ждать расцвета от судьбы.

Облетает липы цвет,

Осыпает золотом пыльца,

В волосы вплетая свет,

Как святоше, мнимого венца.

* * *

Нежен цвет, запах - плен,

Из цветов пелена...

Мне бы быть, как и ты...

И тобой лишь пьяна...

Мне бы твой тонкий стан

И изгибы ветвей...

Мне бы нежность цветов,

Быть подругой твоей.

На рассвете - манить...

На закате - алеть...

Мне б такое же платье

На танец одеть.

Мне бы так же пьянить,

Так любовь источать,

Пусть с горчинкой слегка...

Но мне вишней не стать..

Мою молодость - цвет

Не вернуть никогда...

Дай мне вишней побыть,

Ведь душа молода.