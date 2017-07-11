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Цветение

Цветение

          *  *  *

Облетает липы цвет

Невесомым поцелуем плеч,

Проявляя тайный след

Вроде и не тайных встреч.

 

Облетает липы цвет,

Источая счастья аромат.

В этом меде, растворясь"на нет",

Молодость хочу вернуть назад.

 

Облетает липы цвет

Еле слышным  шепотом мольбы...

И под ноги падает ответ:

Поздно ждать расцвета от судьбы.

 

Облетает  липы цвет,

Осыпает золотом пыльца,

В волосы вплетая свет,

Как святоше, мнимого венца.

 

          *  *  *

Нежен цвет, запах - плен,

Из  цветов пелена...

Мне бы быть, как и ты...

И тобой лишь пьяна...

Мне бы твой тонкий стан

И изгибы ветвей...

Мне бы нежность цветов,

Быть подругой твоей.

На рассвете - манить...

На закате - алеть...

Мне б такое же платье

На танец одеть.

Мне бы так же пьянить,

Так любовь источать,

Пусть с горчинкой слегка...

Но  мне вишней не стать..

 

Мою молодость - цвет

Не вернуть никогда...

Дай мне вишней побыть,

Ведь душа молода.

Автор: sVamiOlga, сегодня, в 06:10 +3
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 07:49
Тебе ли грустить о юности. Ты и сейчас хороша, как девушка
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Online
lvista Online
Написано сегодня, в 08:31
Ой, как красиво! Прелесть! Очень здорово написано!!!!!!!
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