Моя мораль...
Моя мораль выбивается из правил,
Я создавался для жизни, но другой,
Я чувствую она еще живая,
И ей благодаря, я до сих пор живой.
И я всегда спокоен, я не лезу в драки,
На ветер не бросаю лишних слов,
Волкам не место там где лаются собаки,
А тем желательно подальше от котов.
Твои слова чисты, твои стихи правдивы,
Я чувствую, что истина близка,
Влюбленные сердца всегда будут ревнивы,
Однако жизнь нещадно коротка.
И я бросаюсь в пасть, в любви горящий омут,
Забыв, что ничего не взял с собой,
Мне нечего терять, меня уже не тронут,
Каким-то чудом я еще живой.
Я рад наверное тому, что мне отдали,
Я в принципе другого не просил,
И только правила от них, не под мои морали,
Я счастлив жизни той, которой я не жил.
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Просто прочтите продолжение к этим словам. Это даже не название, я всегда беру в заголовок первые слова произведения. Можно придумать название, но у меня с этим трудно.
Как флюгер на своём посту.
И так же как Луна приходит к нам под вечер,
И я всегда вертвлюсь на собственном штокУ.
И нету у меня таких моралей,
Которые мешали мне так жить.
Ведь я живу, пока меня не сняли
И тем налаживаю я, свой быт....
( "Из жизни чиновника..".)