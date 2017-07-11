Моя мораль...

Моя мораль выбивается из правил,

Я создавался для жизни, но другой,

Я чувствую она еще живая,

И ей благодаря, я до сих пор живой.



И я всегда спокоен, я не лезу в драки,

На ветер не бросаю лишних слов,

Волкам не место там где лаются собаки,

А тем желательно подальше от котов.



Твои слова чисты, твои стихи правдивы,

Я чувствую, что истина близка,

Влюбленные сердца всегда будут ревнивы,

Однако жизнь нещадно коротка.



И я бросаюсь в пасть, в любви горящий омут,

Забыв, что ничего не взял с собой,

Мне нечего терять, меня уже не тронут,

Каким-то чудом я еще живой.



Я рад наверное тому, что мне отдали,

Я в принципе другого не просил,

И только правила от них, не под мои морали,

Я счастлив жизни той, которой я не жил.

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