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Моя мораль...

Моя мораль...

Моя мораль выбивается из правил,
Я создавался для жизни, но другой,
Я чувствую она еще живая,
И ей благодаря, я до сих пор живой.

И я всегда спокоен, я не лезу в драки,
На ветер не бросаю лишних слов,
Волкам не место там где лаются собаки,
А тем желательно подальше от котов.

Твои слова чисты, твои стихи правдивы,
Я чувствую, что истина близка,
Влюбленные сердца всегда будут ревнивы,
Однако жизнь нещадно коротка.

И я бросаюсь в пасть, в любви горящий омут,
Забыв, что ничего не взял с собой,
Мне нечего терять, меня уже не тронут,
Каким-то чудом я еще живой.

Я рад наверное тому, что мне отдали,
Я в принципе другого не просил,
И только правила от них, не под мои морали,
Я счастлив жизни той, которой я не жил.

 

Картинка с сайта igbox

Автор: The only way, сегодня, в 08:59 +4
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Комментарии
ateriya
Написано сегодня, в 09:04
Привет. Прикольно. Есть о чем задуматься.
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+2
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 10:19
Моя мораль...Ее не бывает. Есть индивидуальные установки. И общественная мораль - как прописные правила поведения в обществе.
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0
Online
The only way Online
Написано сегодня, в 10:42
Андрей Кузьмин, Андрей Кузьмин
Просто прочтите продолжение к этим словам. Это даже не название, я всегда беру в заголовок первые слова произведения. Можно придумать название, но у меня с этим трудно.
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+2
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 17:33
The only way, Просто прочтите...Так я про то и написал. Ожидание от названия не соответствует экспрессивно-эмоциональному наполнению. Мораль и рефлексия индивидуализма - разрыв формы и содержания. Соответственно, само стихотворение доверительно не воспринимается.
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0
Online
The only way Online
Написано сегодня, в 17:53
Андрей Кузьмин, Спасибо за отзыв.
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0
Еще 5 комментариев
Хронос
Написано сегодня, в 16:14
А я живу куда подует ветер,
Как флюгер на своём посту.
И так же как Луна приходит к нам под вечер,
И я всегда вертвлюсь на собственном штокУ.
И нету у меня таких моралей,
Которые мешали мне так жить.
Ведь я живу, пока меня не сняли
И тем налаживаю я, свой быт....
( "Из жизни чиновника..".)
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+2
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