Любовь или равнодушие

* * *

Что смотришь, ласковый брюнет?

Мечту свою лови!

А кто сказал, что секса нет,

Нет секса без любви?

Что смотришь? Знаю, хороша:

Глаза, того, сего...

А то, что есть еще душа -

Не значит ничего.

Слова, как сладкое вино,

Пустая канитель.

Тебе, конечно все равно,

С кем разделить постель.

Была бы телом хороша,

Глаза, того, сего...

А то, что есть еще душа -

Не значит ничего...

Ну хватит. Стоп. Убавь огня.

Слюной не подавись.

Я странная. И для меня

Нет секса без любви.

И просит нежности душа,

Мечты, того, сего...

А то, что телом хороша,

Не значит НИЧЕГО...

* * *

Мне б сказать тебе сейчас

Слово нужное...

Да не хочется - надоело...

Самый тяжкий в жизни грех - равнодушие.

Так учиться я ему

Не хотела...

Мне бы ласки и тепла -

Много нужно ли?

Все пыталась, берегла -

Не сумела.

Только пепел да зола

Равнодушия...

Так учиться я ему не хотела!

Ни пригладить седину непослушную,

Ни коснуться рук твоих - отгорело...

Вот и сдан экзамен на равнодушие...

Так учиться я ему не хотела...

Фотографии с http://he4to.ru/photo/1327-fotopodborka-o-raznom-veselye-zabavnye-interesnye.html