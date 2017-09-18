Любовь или равнодушие
* * *
Что смотришь, ласковый брюнет?
Мечту свою лови!
А кто сказал, что секса нет,
Нет секса без любви?
Что смотришь? Знаю, хороша:
Глаза, того, сего...
А то, что есть еще душа -
Не значит ничего.
Слова, как сладкое вино,
Пустая канитель.
Тебе, конечно все равно,
С кем разделить постель.
Была бы телом хороша,
Глаза, того, сего...
А то, что есть еще душа -
Не значит ничего...
Ну хватит. Стоп. Убавь огня.
Слюной не подавись.
Я странная. И для меня
Нет секса без любви.
И просит нежности душа,
Мечты, того, сего...
А то, что телом хороша,
Не значит НИЧЕГО...
* * *
Мне б сказать тебе сейчас
Слово нужное...
Да не хочется - надоело...
Самый тяжкий в жизни грех - равнодушие.
Так учиться я ему
Не хотела...
Мне бы ласки и тепла -
Много нужно ли?
Все пыталась, берегла -
Не сумела.
Только пепел да зола
Равнодушия...
Так учиться я ему не хотела!
Ни пригладить седину непослушную,
Ни коснуться рук твоих - отгорело...
Вот и сдан экзамен на равнодушие...
Так учиться я ему не хотела...
Фотографии с http://he4to.ru/photo/1327-fotopodborka-o-raznom-veselye-zabavnye-interesnye.html
Второй мне вообще в стиле песни Ваенги показался. Даже голос ее послышался.
Извини ежели че.
Тут не сравнивал, а просто ассоциация накатила.
.... мне так больно,ни словами, ни криком не передать , мне больно, время сердце с любовью разбило мое, сказав, с вас довольно.
тоже прошла эту дорожку.