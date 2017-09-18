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Любовь или равнодушие

Любовь или равнодушие

*   *   *

Что смотришь, ласковый брюнет?
Мечту свою лови!
А кто сказал, что секса нет,
Нет секса без любви?
Что смотришь? Знаю, хороша:
Глаза, того, сего...
А то, что есть еще душа -
Не значит ничего.
Слова, как сладкое вино,
Пустая канитель.
Тебе, конечно все равно,
С кем разделить постель.
Была бы телом хороша,
Глаза, того, сего...
А то, что есть еще душа -
Не значит ничего...
Ну хватит. Стоп. Убавь огня.
Слюной не подавись.
Я странная. И для меня
Нет секса без любви.
И просит нежности душа,
Мечты, того, сего...
А то, что телом хороша,
Не значит НИЧЕГО...

 

*   *   *

Мне б сказать тебе сейчас
Слово нужное...
Да не хочется - надоело...
Самый тяжкий в жизни грех - равнодушие.
Так учиться я ему
Не хотела...
Мне бы ласки и тепла -
Много нужно ли?
Все пыталась, берегла -
Не сумела.
Только пепел да зола
Равнодушия...
Так учиться я ему не хотела!
Ни пригладить седину непослушную,
Ни коснуться рук твоих - отгорело...
Вот и сдан экзамен на равнодушие...
Так учиться я ему не хотела...

Фотографии с http://he4to.ru/photo/1327-fotopodborka-o-raznom-veselye-zabavnye-interesnye.html

Автор: karsa, 18 сентября, в 18:51 +18
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано 18 сентября, в 19:00 Отредактированно 18 сентября, в 19:01
Насколько первое очаровательно-игривое, настолько второе дышит разочарованием... Какая ты разная в своих произведениях, и это прекрасно!
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+8
karsa
Написано 18 сентября, в 22:55
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано 18 сентября, в 19:55
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+6
karsa
Написано 18 сентября, в 22:54
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано 18 сентября, в 23:00
karsa, Карсюшенька, ты умничка! Я хоть и фиговый знаток поэзии, но твои стихи мне оченно пришлись по вкусу)
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+6
Хронос
Написано 18 сентября, в 20:08
Очень хороши, спасибо!!! Браво!!!
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+4
karsa
Написано 18 сентября, в 22:53
Хронос, Спасибо
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+3
евгений
Написано 18 сентября, в 20:29
ЗачЁ
тно.!!!
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+4
karsa
Написано 18 сентября, в 22:52
евгений, Спасибо, Жень. Мнение зрелого, много чего пережившего человека для меня очень ценно
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+3
Online
ateriya Online
Написано 18 сентября, в 20:37
Классно!
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+3
LediOven Тула
Написано 18 сентября, в 21:44
спасибо, очень понравилось
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+1
karsa
Написано 18 сентября, в 21:59
Спасибо, ребята. Берегите Любовь, не учите друг друга равнодушию - с ним приходит в нашу жизнь самое страшное...
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+4
lvista
Написано 18 сентября, в 22:20
karsa, что то совсем ты загрустила... стихи чудесные, но сквозят болью
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+3
karsa
Написано 18 сентября, в 22:46
lvista, Ну, как-то так
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+2
sasch
Написано 18 сентября, в 22:37
Очень!
Второй мне вообще в стиле песни Ваенги показался. Даже голос ее послышался.
Извини ежели че.
Тут не сравнивал, а просто ассоциация накатила.
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+3
karsa
Написано 18 сентября, в 22:49
sasch, Спасибо, Санечка. К твоим ассоциациями отношение особое
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+3
Ягодка
Написано 19 сентября, в 00:42
Понравилось очень.. особенно второй! За душу берет!
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+2
karsa
Написано 19 сентября, в 00:44
Ягодка, Спасибо, солнышко
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+3
Malinka17
Написано 19 сентября, в 10:01
Круто! Здорово!
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+4
Online
ateriya Online
Написано 19 сентября, в 10:59
что то вспомнилось из дааааавнего отрывок,
.... мне так больно,ни словами, ни криком не передать , мне больно, время сердце с любовью разбило мое, сказав, с вас довольно.
тоже прошла эту дорожку.
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+1
Валерий Сахалинец
Написано 20 сентября, в 16:22
Великолепно.
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