Соль жизни (стишки-пирожки)
мужчине в жизни доверяешь
когда пуд соли с ним съедаешь
а он гад не идет за ней
еврей
вселенные и звезды
и всё к моим ногам
а мне б хотелось соли
100 грамм
не сыпь мне соль на рану
она еще болит
прости меня мой милый
ну да не айболит
меня встречала хлебом солью
твоя мать
походу из семейки вашей нужно когти
рвать
соль жизни добывать идешь
в семью как на работу
и чтоб работа вызывала пот
а у меня икоту
со мною жизнь тебе горька
ты думал что подсолишь
я уйду
и цианида смело подмешал
найду
я вас ищу который век
ну что за странная душа хочу вернуть вам соль
и ша
-А годом позже, шли листы...
На алименты!