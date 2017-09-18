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Соль жизни (стишки-пирожки)

Соль жизни (стишки-пирожки)

мужчине в жизни доверяешь
когда пуд соли с ним съедаешь
а он  гад не идет за ней 
еврей

вселенные и звезды
и всё к моим ногам
а мне б хотелось соли
100 грамм

не сыпь мне соль на рану
она еще болит
прости меня мой милый
ну да не айболит

меня встречала хлебом солью
твоя мать
походу из семейки вашей нужно когти
рвать

соль жизни добывать идешь
в семью как на работу
и чтоб работа вызывала пот
а у меня икоту

со мною жизнь тебе горька
ты думал что подсолишь
я уйду
и цианида смело подмешал
найду

я  вас ищу который век
ну что за странная душа хочу вернуть вам соль
и ша

Автор: sVamiOlga, вчера, в 13:01 +4
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Комментарии
Хронос
Написано вчера, в 18:09
-"Соседушка, дай соль в мои апартаменты",
-А годом позже, шли листы...
На алименты!
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+3
Ри Валерия
Написано сегодня, в 11:38
Кого-то мне это напоминает!!!
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 22:22
Прикольно! А можно про сахар?)))
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