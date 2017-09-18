Соль жизни (стишки-пирожки)

мужчине в жизни доверяешь

когда пуд соли с ним съедаешь

а он гад не идет за ней

еврей

вселенные и звезды

и всё к моим ногам

а мне б хотелось соли

100 грамм

не сыпь мне соль на рану

она еще болит

прости меня мой милый

ну да не айболит

меня встречала хлебом солью

твоя мать

походу из семейки вашей нужно когти

рвать

соль жизни добывать идешь

в семью как на работу

и чтоб работа вызывала пот

а у меня икоту

со мною жизнь тебе горька

ты думал что подсолишь

я уйду

и цианида смело подмешал

найду

я вас ищу который век

ну что за странная душа хочу вернуть вам соль

и ша