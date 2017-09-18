Размышления
Детство
Прошло то время малолетства,
Когда забот совсем уж нет...
Когда подарки дарят каждый праздник,
Каждый год...
Когда и в школу соберут
И перед сном вам песенку споют.
Когда ты веришь в чудо,
И рад ты абсолютным пустякам.
Когда на улицу ты выбежишь с улыбкой.
Друзей, подруг - не сосчитать!
Взрослеть ты торопился.
Жить сам.
С гнезда уюта улететь.
Рано взрослеть ты начал.
Уж поверь.
Ведь нет и тех уже друзей,
Что клялись всегда с тобою быть до самого конца.
Нет той мечты.
Что радовала нас те многие года.
Нет тех надежд.
Что в пору были с нами!
Идут года.
Бегут куда-то...
Забот прибавилось в разы...
Но всё же
Мы надеемся на чудо.
Что есть внутри у каждого из нас!
Момент
Я Богу благодарен за несколько моментов...
Один момент - семья, здоровый ребятёнок, прекрасная жена...
Второй момент - окружение, дающее надежду!
Возможно, даже смысла нет перечислять...
Их может пять, а может, двадцать пять...
Момент дождавшейся надежды...
Моментов много...
В этом благодать!
Момент одной несбывшейся мечты ...
Ведь смысл в том, чтобы мечтать...
Момент, что руки не спустил я до земли...
Когда на жизненном пути проблемы возникали!
Я жил, живу и буду жить тем смыслом, что себе я прописал...
Я чту и буду чтить всё то, о чём раздумывал я долго...
Я буду совершенен...
Для себя и для родных!
Я буду помнить всё добро
От рук, мне незнакомых...
А от знакомых буду благодарен я вдвойне...
Улыбкой я отвечу на улыбку...
Однажды руку протяну я незнакомому лицу...
Монетку кину попрошайке...
Пенсионеру хлеб куплю, продукты, и этим самым приятный отзыв заслужу...
Букет любимой подарю, поцелую, обниму...
И житься станет легче...
Добро ведь тоже самое, что золото...
Но только золото оценивается граммом..
А ведь добро оценивается поступком тем уместным, что вдруг свершишь ты для людей...
Будьте добрее и увидите правильный путь!
А это просто на скорую руку)
Да и согласись не многим в силу даже подобное написать, в частности молодёжи,которые лучше по пиву хлопнут, чем саморазвиватся будут)
Я давно не был в этом блоге, но рад, что появляются новые люди, а у тех, кто здесь обитает давно - новые мысли. Оттачивается мастерство.
ЗЫ. Добро - это хорошо. Но надо больше дерзости и новизны.