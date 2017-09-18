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Размышления

Детство

Прошло то время мал­олетства,
Когда забот совсем уж нет...
Когда подарки дарят каждый праздник, 
Каждый год...
Когда и в школу соб­ерут
И перед сном вам пе­сенку споют.
Когда ты веришь в чудо, 
И рад ты абсолютным пустякам.
Когда на улицу ты выбежишь с улыбкой. 
Друзей, подруг - не сосчитать! 
Взрослеть ты торопи­лся. 
Жить сам.
С гнезда уюта улете­ть. 
Рано взрослеть ты начал. 
Уж поверь. 
Ведь нет и тех уже друзей, 
Что клялись всегда с тобою быть до само­го конца. 
Нет той мечты. 
Что радовала нас те многие года. 
Нет тех надежд.
Что в пору были с нами!
Идут года. 
Бегут куда-то...
Забот прибавилось в разы...
Но всё же 
Мы надеемся на чудо. 
Что есть внутри у каждого из нас!

 

Момент

Я Богу благодарен за несколько моментов­... 
Один момент - семь­я, здоровый ребятёнок­, прекрасная жена...
Второй момент - окр­ужение, дающее над­ежду! 
Возможно, даже смысла нет перечислять... 
Их может пять, а мо­жет, двадцать пять... 
Момент дождавшейся надежды... 
Моментов много... 
В этом благодать!
Момент одной несбыв­шейся мечты ...
Ведь смысл в том, чтобы мечтать...
Момент, что руки не спустил я до земли.­.. 
Когда на жизненном пути проблемы возн­икали!
Я жил, живу и буду жить тем смыслом, что себе я прописал... 
Я чту и буду чтить всё то, о чём раздумы­вал я долго...
Я буду совершенен...
Для себя и для родн­ых! 
Я буду  помнить всё добро
От рук, мне незнаком­ых...
А от знакомых буду благодарен я вдвой­не...
Улыбкой я отвечу на улыбку...
Однажды руку протяну я незнакомому лицу­...
Монетку кину попрош­айке...
Пенсионеру хлеб куп­лю, продукты, и этим самым приятный отзыв заслужу...
Букет любимой подар­ю, поцелую, обниму...
И житься станет лег­че...
Добро ведь тоже сам­ое, что золото... 
Но только золото оц­енивается граммом.. 
А ведь добро оцени­вается поступком тем уместным, что вдруг свершишь ты для люд­ей...

Будьте добрее и увид­ите правильный путь!

 

Автор: Михa Sav.Owl., 15 сентября, в 13:41 +4
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Комментарии
Арктический Воин
Написано 15 сентября, в 15:06 Отредактированно 15 сентября, в 15:07
На мой взгляд- это не белый стих, и не вольный. Больше похоже на заготовку самоуспокоительной речи. Много очень повторяющихся слов: момент/мечты/мечтать. Строки разной длины. Я очень редко комментирую новеньких, (сам когда-то пришел с корявыми строками) но данное произведение "не зашло"
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+2
Арктический Воин
Написано 15 сентября, в 15:18
Хотя, на верлибр тянет
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0
Михa Sav.Owl.
Написано 15 сентября, в 16:33
Арктический Воин, вы знаете как я это пишу?) просто тупо пока перерыв выскакивает минут на 10-15) а если бы я сел дома, да обдумал все нюансы, было бы наверное лучше)
А это просто на скорую руку)
Да и согласись не многим в силу даже подобное написать, в частности молодёжи,которые лучше по пиву хлопнут, чем саморазвиватся будут)
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+1
Арктический Воин
Написано 15 сентября, в 18:55
Михa Sav.Owl., В таком случае- блюдо сырое, и есть его не очень приятно, согласись? За десять-пятнадцать минут- это не оправдание. Лучше посидеть над произведением, подумать, доведя, хотя бы, до "горячего", но не подавать к столу сырым. Это совет)
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+2
Михa Sav.Owl.
Написано 15 сентября, в 19:27
Арктический Воин, я учту! Будет вам горячее)
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+1
Еще 1 комментарий
НюНик_просто_Анна
Написано 15 сентября, в 18:48
Публикую потому, что, несмотря на несовершенство формы - содержание уж очень жизнеутверждающе, в каждой строке добром веет
нам так этого сейчас не хватает...
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+5
Михa Sav.Owl.
Написано 15 сентября, в 19:28
НюНик_просто_Анна, спасибо ????
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано 15 сентября, в 19:36
Эх, детство, детство!
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+5
Online
ateriya Online
Написано 15 сентября, в 21:13
Такие человеческие радости и правда делают нас счастливыми. Любимая жена и детки,друзья и родители рядом. Уютный и спокойный дом. Поддержка в трудную минуту. Вовсе не понты и вещи. Все это будет и после нас. Все это не исчезнет. А вот мы. Человек хрупкое создание. Нужно ценить жизнь а не вещи в ней. Красиво и тепло. Спасибо. Приятно было читать.
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+4
Михa Sav.Owl.
Написано 15 сентября, в 22:34
ateriya, Спасибо за тёплый отзыв)
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+1
max7676
Написано 16 сентября, в 01:03
Добро пожаловать на сайт ! Далек я от поэзии , и не мне давать оценку вашему творчеству , есть у нас люди которые в этом деле понимают поболее меня , но мне лично ваш первый стих очень понравился .
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+5
Михa Sav.Owl.
Написано 16 сентября, в 08:41
max7676, Спасибо
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+1
karsa
Написано 16 сентября, в 23:25
А мне понравилось:) Немножко наивно, но по-доброму:) Только развивайся, не стой на месте:) Нашего полку прибыло
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+3
Михa Sav.Owl.
Написано 17 сентября, в 19:02
karsa, спасибо) ну так от меня добро так и сочится)
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0
karsa
Написано 18 сентября, в 22:57
Михa Sav.Owl., Так держать, Миша
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+1
Валерий Сахалинец
Написано 18 сентября, в 08:17
Стоит продолжать. Но более тщательно подходить к слову.
Я давно не был в этом блоге, но рад, что появляются новые люди, а у тех, кто здесь обитает давно - новые мысли. Оттачивается мастерство.
ЗЫ. Добро - это хорошо. Но надо больше дерзости и новизны.
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0
Михa Sav.Owl.
Написано 18 сентября, в 17:38
Валерий Сахалинец, спасибо за отзыв)
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