Размышления

Детство

Прошло то время мал­олетства,

Когда забот совсем уж нет...

Когда подарки дарят каждый праздник,

Каждый год...

Когда и в школу соб­ерут

И перед сном вам пе­сенку споют.

Когда ты веришь в чудо,

И рад ты абсолютным пустякам.

Когда на улицу ты выбежишь с улыбкой.

Друзей, подруг - не сосчитать!

Взрослеть ты торопи­лся.

Жить сам.

С гнезда уюта улете­ть.

Рано взрослеть ты начал.

Уж поверь.

Ведь нет и тех уже друзей,

Что клялись всегда с тобою быть до само­го конца.

Нет той мечты.

Что радовала нас те многие года.

Нет тех надежд.

Что в пору были с нами!

Идут года.

Бегут куда-то...

Забот прибавилось в разы...

Но всё же

Мы надеемся на чудо.

Что есть внутри у каждого из нас!

Момент

Я Богу благодарен за несколько моментов­...

Один момент - семь­я, здоровый ребятёнок­, прекрасная жена...

Второй момент - окр­ужение, дающее над­ежду!

Возможно, даже смысла нет перечислять...

Их может пять, а мо­жет, двадцать пять...

Момент дождавшейся надежды...

Моментов много...

В этом благодать!

Момент одной несбыв­шейся мечты ...

Ведь смысл в том, чтобы мечтать...

Момент, что руки не спустил я до земли.­..

Когда на жизненном пути проблемы возн­икали!

Я жил, живу и буду жить тем смыслом, что себе я прописал...

Я чту и буду чтить всё то, о чём раздумы­вал я долго...

Я буду совершенен...

Для себя и для родн­ых!

Я буду помнить всё добро

От рук, мне незнаком­ых...

А от знакомых буду благодарен я вдвой­не...

Улыбкой я отвечу на улыбку...

Однажды руку протяну я незнакомому лицу­...

Монетку кину попрош­айке...

Пенсионеру хлеб куп­лю, продукты, и этим самым приятный отзыв заслужу...

Букет любимой подар­ю, поцелую, обниму...

И житься станет лег­че...

Добро ведь тоже сам­ое, что золото...

Но только золото оц­енивается граммом..

А ведь добро оцени­вается поступком тем уместным, что вдруг свершишь ты для люд­ей...



Будьте добрее и увид­ите правильный путь!