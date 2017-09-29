Теленеделя с 9 по 15 октября

С новинками телеэфира познакомимся вместе в ASTV.RU

На телеканале ТНТ стартует комедия Александра Незлобина "Жених", которую можно назвать режиссерским дебютом потешника Незлобина, причем сценарий он писал на паях с Сергеем Светлаковым.

В комедии показаны особенности русской свадьбы под углом в 40%. Незадачливый фриц Гельмут ухитрился попасть впросак дважды. Он приехал на деревню к невесте Алене в аккурат на 9 мая - и это притом, что к ней неровно дышит перегаром бывший муж Толик! Измученный нарзаном, Толик готов стоять за свою любовь до последней рюмки, да и остальные жители не прочь с кем-нибудь повоевать - например, с неким местным Рокфеллером, осмелившимся праздновать свой День Победы... И бормочет растерянный Гельмут в эпицентре боевых действий: «Я - жених... Я же ни хрена не понимаю!» Ну, а ты как хотел, герр влюбленный? Умом Россию не понять, тем паче на трезвую голову.

Россия, 2016

Режиссер: Александр Незлобин

В ролях: Сергей Светлаков, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Филипп Рейнхардт, Ольга Картункова, Дмитрий Никулин.

Смотрите на канале ТНТ, 9 октября (16+)

Еще одна новинка телеканала - комедия "30 свиданий", которую по праву можно назвать русской версией «Дневника Бриджит Джонс», только без дневника и целлюлита.

Потратив пять лет на Федю-слюнтяя, отчаянная Даша готова была поставить на себе крест. И ведь поставила бы, если бы в ее жизнь не ворвался вихрем пламенный Олег, спасаясь от некого рогоносца. Он-то и разъяснил Даше, что двух свиданий маловато для любовных поисков. Надо осилить как минимум 30, и лишь тогда появится принц на белом «мерине», лысый и прекрасный. А если такой расклад ее не устраивает, остается запасной вариант: 100 лет одиночества на грядке. Говорят, тусовать в окружении 28 бакинских помидоров тоже круто, плюс успокаивает.

Россия, 2015

Режиссер: Татьяна Капитан

В ролях: Наталия Медведева, Никита Панфилов, Дмитрий Богдан, Сергей Аброскин, Ирина Гринева.

Смотрите на канале ТНТ, 10 октября (16+)

На телеканале ТНТ покажут комедию «Шпион».

Стеб-феерия над бондианой, или «Толстухи тоже делают ЭТО». В луноликой Сьюзан Купер трудно заподозрить серьезного работника ЦРУ. А ведь она действительно работает в органах! Правда, коллеги-сексисты все равно относятся к ней, как к местной газировщице, не упуская шанса поглумиться над комичной пышечкой-оператором. Ну, и пусть смеются, смехачи. Когда метросексуальный агент Файн провалит миссию, именно Сьюзан окажется той самой kingswoman, что спасет положение и всю планету от ядерной угрозы. Причем спасет исключительно своими ручками, которые она в шутку называет Виталиком и Владимиром. В двух словах: girl power!

Обратите внимание: большую часть фильма снимали в Венгрии, а Париж или, скажем, Будапешт в кадре – это все декорации.

Знаете ли вы, что… для актрисы МакКарти и режиссера Фига «Шпион» стал третьей совместной работой.

США, 2015

Режиссер: Пол Фиг

В ролях: Мелисса МакКарти, Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, Роуз Бирн, Миранда Харт