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Это Сахалин, детка
Пахнет весной огурцами - это корюшкой остров пропах

Пахнет весной огурцами - это корюшкой остров пропах

Всем привет!

Сегодня новая история от нашего блогера и рыбака-любителя Максима Иванова про одну из главных сахалинских рыб - корюшку. 

Мы благодарим Макса за ценные советы, а также за участие в проекте в качестве ведущего. 

После видео, по традиции, небольшой рассказ в тему. Обязательно почитайте оду сахалинской корюшке от киевлянина Александра Петруши. 
 


КОРЮШКА

Самая вкусная рыба – корюшка. Дальневосточная, сахалинская. Весной, когда еще есть лед возле побережья, корюшку ловят  в лунках  удочкой, вместо наживки оснащая крючок перевязанным посредине кусочком цветного поролона, похожим на бабочку. Голодная рыба хватает поролон за милую душу. 20-40, а то и 100 корюшек за рыбалку – реально. Матерые рыбаки свои полстакана спирта закусывают тут же отловленной корюшкой – сырая рыбка пахнет свежим огурцом. Начиная с апреля, когда корюшка стадами идет на нерест к верховьям сахалинских рек, применяют объемистые  сачки с мелкой сеткой
     Хороша корюшка в любом виде - и сырая и жареная. Но особенно – чуть подсоленная и вяленая на весеннем солнце. Если увидите во дворе бельевые веревки, на которых рядами висит что-то, обернутое марлей – знайте, это корюшка.  К пиву – бесподобная закуска: тонкая шкурка снимается, а тело рыбки легко разделяется на длинные сочные, жирненькие пласты.  Кто не пил пива с корюшкой, считайте,  не знает настоящего удовольствия от пенного напитка.
     Прожив студентом в Киеве несколько месяцев, захотелось мне корюшки. Ну, очень.  Не красной рыбки, не икры лососевой, которую на острове и есть-то не особо хотелось, а именно корюшки. Написал родителям письмо, через месяц получил посылку. Выдавая обшитый белой тканью, туго набитый мешок, сотрудница почты долго, внимательно и с интересом принюхивалась к незнакомому аромату, но посылку все-таки отдала без слов.
Проглотив мгновенно три-четыре рыбки, полностью удовлетворенный, я  высыпал оставшихся рыбешек в пустые ящики кухонного стола. 
     Через несколько дней, навещая меня в воскресенье, друг Вася предложил:
     - А не выпить ли пивка? Разливного, свежего?
     - Да где его взять, везде только бутылочное. 
     - А возле метро “Большевик” разливают в бокалы, там и стойки есть.
     - А у меня есть кое-что к пиву, - открываем ящик стола, а там! Мохнатое, шевелящееся, воздушное…
     Это вся моль, которая была в квартире, слетелась на экзотический запах. Помыли мы в ванной каждую рыбку теплой водичкой  и поехали на Большевик.  Попробовали, продегустировали, не отравились. Пиво было свежее, корюшки  было много, мы угощали всех желающих. Выдавая рыбу, я на натурном примере показывал, как правильно разделывать и употреблять
     И несколько месяцев после этого по городу ходили устные легенды об удачливых  и щедрых молодых рыбаках, угощающих любителей пива невероятно вкусной таранькой, приготовленной по оригинальному, специальному, секретному рецепту.

     Мы с Василием,  слушая эти рассказы, радовались, как дети.

     Потом, в Ленинграде,  в командировке, я попробовал корюшку балтийскую. Не то!

 

 

 

Автор: Ирина Свидерская, сегодня, в 19:45 +4
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Комментарии
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max7676 Online
Написано сегодня, в 21:17
Ха, извиняюсь за оговорку , не пещатка а песчанка
( чека- тайфун ). У нас на Сахалине в зависимости от места проживания рыбаки называю её по разному , но смысл один .
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