Ничего кошачьего
Всем привет!
Наша лингвистическое путешествие по Сахалину продолжает история от убеждённой кошколюбки Ольги Бендяк - про реку Киски в Охинском районе.
А к ней – рассказ Сахалинского Бианки: так называют писателя и потомственного лесничего из села Огоньки Анивского района Анатолия Орлова. Главные герои его чудесных книг – животные и растения, озёра и реки.
АНАТОЛИЙ ОРЛОВ - ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ НАШЕПТАЛИ ДЕРЕВЬЯ.
НОЧЁВКА С МЕДВЕДЕМ
Как-то мой приятель говорит:
- Вот ты все о птичках да зверушках пишешь. Попробуй проверь тебя. Все равно соврешь. А если врать, то врать по-крупному. Написал бы, как в тайге с медведем под ручку ходишь или что-то в этом духе.
- Можно и про медведя, - отвечаю миролюбиво, - как-никак в грозу в одной берлоге ночевали.
- Ну ты даешь! - буквально взвизгнул приятель. - Сочиняешь прямо на ходу.
А я не сочинял.
…Тушили мы пожар в урочище Пиленга. Есть такое на Сахалине.
Вечером выбросил нас вертолет в пойме речушки рядом с пожарищем и улетел.
А мы обустраиваться начали. Не один день в тайге жить придется!
Пригляделся мне ильм на окраине стана. Толстый. В два обхвата. С изгибом коленообразным. И с огромным открытым дуплом в колене.
Ну чем не комната для ночлега?
Вытряхнул из дупла осыпавшиеся гнилушки.
Вытащил спальный мешок. Тихо. Сухо. Лучше ночлега и не придумаешь.
А ребята все знай шалаш строят.
- Я вам не помощник, - смеюсь. - Я для себя берлогу нашел.
Сказал, как в воду глядел.
Ночью ливень начался, с грозой, что на Сахалине редкость.
Деревья шумят.
Пыхтенье какое-то рядом. Треск сучьев.
Страшно, но ничего, уснул.
Проснулся чуть свет. От тишины и сырости…
В дупле полумрак. В боку от неудобной позы покалывает. С трудом на другой бок повернулся. Потянулся, косточки размял. Прокашлялся.
И вдруг… затрещало вокруг меня. Заломало.
Как на пружине, из дупла вместе со спальником вылетел.
Смотрю, а рядом с дуплом трава выкатана.
И атрибуты медвежьего испуга дымятся.
Видно, это дерево не только я, но и медведь облюбовал. И причем давно.
А я хозяйское место занял.
И ему, хозяину, рядом под деревом ночевать пришлось.
Интеллигент! Постеснялся гостя тревожить.
… Досыпать в дупло я уже не полез.
Сгреб в охапку свой спальник и - к ребятам в шалаш: пустите, пожалуйста.
Больше от коллектива отрываться не буду.