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Это Сахалин, детка
Ничего кошачьего

Ничего кошачьего

Всем привет!

Наша лингвистическое путешествие по Сахалину продолжает история от убеждённой кошколюбки Ольги Бендяк - про реку Киски в Охинском районе. 

А к ней – рассказ Сахалинского Бианки: так называют писателя и потомственного лесничего из села Огоньки Анивского района Анатолия Орлова. Главные герои его чудесных книг – животные и растения, озёра и реки. 

 

АНАТОЛИЙ ОРЛОВ - ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ НАШЕПТАЛИ ДЕРЕВЬЯ.
НОЧЁВКА С МЕДВЕДЕМ

Как-то мой приятель говорит:

- Вот ты все о птичках да зверушках пишешь. Попробуй проверь тебя. Все равно соврешь. А если врать, то врать по-крупному. Написал бы, как в тайге с медведем под ручку ходишь или что-то в этом духе.

- Можно и про медведя, - отвечаю миролюбиво, - как-никак в грозу в одной берлоге ночевали.

- Ну ты даешь! - буквально взвизгнул приятель. - Сочиняешь прямо на ходу.

А я не сочинял.

…Тушили мы пожар в урочище Пиленга. Есть такое на Сахалине.

Вечером выбросил нас вертолет в пойме речушки рядом с пожарищем и улетел.

А мы обустраиваться начали. Не один день в тайге жить придется!

Пригляделся мне ильм на окраине стана. Толстый. В два обхвата. С изгибом коленообразным. И с огромным открытым дуплом в колене.

Ну чем не комната для ночлега?

Вытряхнул из дупла осыпавшиеся гнилушки.

Вытащил спальный мешок. Тихо. Сухо. Лучше ночлега и не придумаешь.

А ребята все знай шалаш строят.

- Я вам не помощник, - смеюсь. - Я для себя берлогу нашел.

Сказал, как в воду глядел.

Ночью ливень начался, с грозой, что на Сахалине редкость.

Деревья шумят.

Пыхтенье какое-то рядом. Треск сучьев.

Страшно, но ничего, уснул.

Проснулся чуть свет. От тишины и сырости…

В дупле полумрак. В боку от неудобной позы покалывает. С трудом на другой бок повернулся. Потянулся, косточки размял. Прокашлялся.

И вдруг… затрещало вокруг меня. Заломало.

Как на пружине, из дупла вместе со спальником вылетел.

Смотрю, а рядом с дуплом трава выкатана.

И атрибуты медвежьего испуга дымятся.

Видно, это дерево не только я, но и медведь облюбовал. И причем давно.

А я хозяйское место занял.

И ему, хозяину, рядом под деревом ночевать пришлось.

Интеллигент! Постеснялся гостя тревожить.

… Досыпать в дупло я уже не полез.

Сгреб в охапку свой спальник и - к ребятам в шалаш: пустите, пожалуйста.

Больше от коллектива отрываться не буду.

 

Автор: Ирина Свидерская, сегодня, в 12:03 +1
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