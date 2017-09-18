История, пожалуй, самой известной песни о Сахалине

Друзья!

Мы запустились!

Наш новый проект «ЭТО САХАЛИН, ДЕТКА» – познавательный. В эфире и на сайте АСТВ мы будем коллекционировать звучные сахалинские топонимы, диалекты и просто местные «фишки». Ведущими проекта станут известные и простые сахалинцы. Присоединяйтесь!

Шаг первый: Смотрите и читайте наш проект в эфире, на сайте и в социальных сетях АСТВ.

Шаг второй: Предлагайте свои идеи в комментариях. Авторы лучших, по мнению редакционного жюри, станут ведущими нового проекта.

Сегодня первая история – от сахалинского барда Павла Гаврикова.



А к ней – рассказ (я называю их «рождественскими») от сахалинского прозаика Виктора Ушакова. Надеемся, вы улыбнётесь!

ВСТРЕЧА С БОРИСОМ ГРЕБЕНЩИКОВЫМ

– Вы Борис Гребенщиков?! – воскликнул я (набравшись мужества), встретив его совершенно случайно на рыночной площади в нашем захолустном городке на окраине России, где он просто гулял из любопытства. Прикупить с собой в Москву на память безделушку, сувенир, рыбные деликатесы (а без них никак не обойтись – все покупают)…

А прибыл он на остров с концертом по обширной программе «По городам и весям» – нести искусство и инфернальные сакральные знания в массы.

Концерт был в областном центре, а к нам заехал в чёрном джипе с тонированными стёклами, в сопровождении, по чистой случайности, из любопытства: покажите, мол, мне дикую природу, и как в ней обитают аборигены, хочу посмотреть…

И он ответил кратко и ёмко, переняв тон, следуя традиции, на манер моего представления:

– Музыкант, певец, композитор.

А я слушаю его каждое воскресение по радио, и по средам повторение музыкальных просветительских программ. Как свет в окошке.

У нас идёт запойная Беседа. Нашёл, наконец, внимательного заинтересованного образованного подготовленного слушателя. Такой высокий гость мой собеседник. Для многих он – гуру. Мастер. Даже импонирует его искреннее внимание.

Происходит оживлённый взаимный разговор. Больше монолог, говорю в основном я.

Моя исповедь. Не таясь, делюсь откровениями, подробностями о себе как на духу. Кто и что. И что тут делаю. Родился. Живу. Чем занимаюсь, как хлеб добываю.

Мои интересы, увлечения, хобби. Образ жизни.

Темы творчества.

Отдельной главой, пунктом: история Айнов.

Как (надо бы) заполнить пробелы в их изучении – для учёных неоценимый материал. Вплоть до того, чтобы придумать самому и дописать недостающие им мифы и предания, утерянные и забытые, заполнить лакуны, белые пятна в их культуре. Чего не успел Пилсудский…

А Борис тоже представился потомком малого народа. Как реакция на моё короткое, но ёмкое обращение при знакомстве. Почти исчезнувшего…

Коми? Нет. Выходец из … кривичей? Скиф? Всё не то…

Таким редким словом называется…, забыл…

Стараюсь внятно и коротко говорить, чую, что навязался на его голову. Успеть пока есть терпение. Не растекаться, без лишних отвлекающих эмоций и не суть важных деталей.

Пытаюсь донести и подробно изложить жизненно важную информацию.

Вижу, догадываюсь, Ему не до меня, но он стойко делает вид, что внимательно вежливо слушает. Из чувства долга и воспитания.

А мне надо с кем-то из значимых фигур поделиться знаниями, идеями, соображениями, чтобы в столице знали, что есть такие люди – инфернальные самобытные маргиналы, есть такой абориген (у Бори есть ген) на Сахалине.

Потом (знаю, догадываюсь) он упомянет в путевых заметках обо мне. И ничего, что критически даже. Главное, суть, имя проскользнет. И останется…

Какой наивный. Вы все здесь такие - не от мира сего?

«Пристал, мол, сумасшедший на улице. Никак не мог отвертеться, избавиться. Но что-то в нём есть, чего нет у нас»…