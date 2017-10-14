В "девичестве" Нева

Здравствуйте, друзья!

Наше лингвистическое путешествие продолжает история про реку Поронай в Поронайском районе. Знаете, я выросла в этих местах, и для меня стало открытием, что Поронай раньше называлась Невой. Вот так.

А к истории про Поронай прилагаем рассказ Капитана Карафуто, автора блога «Однажды сказуемое» на аств.ру. Я точно помню, что в Поронайском районе работали две шахты – Вахрушевская и Тихменевская. Поэтому история про шахтерское слово «хапасинка» - придётся здесь кстати. Спасибо за ваше внимание.



ХАПАСИНКА

Всё моё советское детство папа-шахтёр читал журналы «Радио» и «Наука и жизнь», а потом по ночам что-то мастерил. Готовые изделия я помню плохо, больше врезалась в память атмосфера, которая царила вокруг: едкий дымок и запах канифоли, набор маленьких напильников, которыми я играла в больничку, россыпь транзисторов с лапками, коробочки с болтиками и проволочки.

Проволочки эти – целые мотки и короткие хвостики с одной медной жилкой в цветной изоляции – всегда, даже когда Советский Союз закончился, были у папы самой важной запчастью. С их помощью можно было затянуть дачные штаны в отсутствие ремня, подвязать мамины помидоры в теплице, прикрепить штакетину на заборе, организовать летний душ или сделать бусы из маленьких гаечек и повесить над верстаком.

С детства я помню смешное слово, которым они назывались: «хапá» или ласково – «хапасúнка». Каждый мужик в посёлке это слово знал. Оно передавалось от отца к сыну, и было известно во всех населённых пунктах, где работали шахты. «Язык не повернётся назвать хапасину проволочкой», – говорит папа, отработавший больше двадцати лет подземным слесарем.

Слово «хапа» вошло в речь сахалинцев из профессионального сленга японских шахтёров. До войны, во времена губернаторства Карафуто, японцы вели на острове активную разработку угольных залежей. Вначале бурили глубокие шпуры. Затем закладывали в них взрывчатку, к которой прикрепляли длинную проволоку и выводили её к генератору, преобразующему ток. Когда все приготовления были завершены, мастер-взрывник громко кричал «хапа!» – это было обязательным предупреждением скрыться всем в безопасное место – и приводил в действие генератор. В японско-русском словаре слово «хаппа» означает «взрыв».

Японцы на Сахалине уже давно не живут, а последнюю из сохранившихся шахт, ими построенных, в этом году объявили банкротом. Осталось только смешное слово «хапасинка».

Капитан Карафуто