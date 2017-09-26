Айда в шалаш!

Всем привет!

Если вы вдруг пропустили - у нас новый проект «ЭТО САХАЛИН, ДЕТКА».

Сегодня лингвистическое путешествие по острову продолжит история про местное словечко «фанза». Это как раз пример того, как на наш язык оказала влияние близость к Азии.

А к телевизионной истории прилагаем воспоминания в прозе от сахалинца Михаила Ушакова. Они прекрасные! Почитайте!

И ещё. Смотрите и читайте наш проект в эфире, на сайте и в социальных сетях АСТВ. Предлагайте свои идеи в комментариях. Так наш словарь топонимов, диалектов и местных «фишек» станет более «живым»!

Авторы лучших идей станут ведущими нового проекта.



ДЕТСТВО В ЮЖНОМ РАСПАДКЕ (автор Михаил Ушаков)

Вырезали деревянные мечи, пистолеты и автоматы, орудуя складным перочинным ножичком, из доски. Ручку меча из железного обруча (с дубовой бочки для засолки рыбы), выправленного и заточенного напильником, обматывали проволокой для удобства. Играли в «войнушку». Никто не хотел быть «немцем». Сражались на деревянных мечах. Насмотревшись фильмов – «Александр Невский», «Чапаев» и другие военные…

Играли в «жёстку»: тыльной стороной стопы подбрасыешь меховой пятачок. Для веса снизу пришивался кусочек свинца. Как в мячик – кто дольше продержит на лету – тот и выиграл.

Игра в пуговицы. Вырывалась лунка, и за шагов десять чертилась линия, которую нельзя было переступать. Кидали свинцовые биты - выплавленные на костре из свинца в жестяной банке, отливались в столовой ложке.

Чья бита была ближе к лунке, тот и начинал щелчком пальца загонять пуговицы остальных игроков в лунку. Если раз не попал, очередь переходила к другому, кто был на втором месте от лунки и тд. Задача была загнать все пуговицы в лунку. Попадающий забирал пуговицу.

Помню, все карманы были заполнены пуговицами разных калибров и размеров (даже от кальсон), хранились дома, в кладовке. Поиски пуговиц становилось увлекательным занятием. Втихаря, в домашнем гардеробе, отрывали их с маминых пальто крутящим движением профи. За что при обнаружении ждал неминуемый скандал и нагоняй.

Игра в перочинный ножик. Рисовался круг на земле. Потом метались ножи по очереди. Проводилась черта ножом через круг, как втыкался нож, этот сектор постепенно уменьшался. До тех пор, пока не останется свободного места. Кто последний смог провести черту – тот и выиграл.

В монеты. В «стенку» по очереди метались монеты, чтобы отскочив она могла попасть в лунку. Или как можно ближе. Кто попадал в лунку, забирал все монеты.

Были ещё игры: «В прятки», «Испорченный телефон». Садились тесным рядком на лавочку и первый шептал на ухо соседу заветное слово, чтобы его нельзя было разобрать, тот следующему по очереди. Когда последний вслух произносил услышанное – то вызывало взрыв смеха, когда его сравнивали с первоначальным оригиналом.

Постарше – играли «В бутылочку» с девчонками. Становились в круг, в центре первый начинал крутить бутылку. На кого указывало горлышко, того и целовал. И они тоже… смеху было! Поцелованный следующим крутит и тд.

Уже будучи подростками, мы с другом соседом Сергеем Б. придумали свою азбуку – значками-буквами зашифровывали послания, чтобы учителя, недруги и шпионы не могли их прочесть. Значки на базе русского и латинского скорее напоминали пентаграмму.

В то время процветала шпиономания. Ходили слухи, что на острове поймали очередного японского шпиона. Однажды на «танковой дороге» в сопках мы нашли трофей – гофрированный шланг, решили – это от японского акваланга потерял скрывающийся поблизости водолаз, оказалось, от банального противогаза…

Вывод могу сделать один, самый главный: я богат своим детством. Не в каменных джунглях, не в спальном районе... А на лоне природы, простора при полной свободе действий. Никто особо из родителей не ограничивал наши права на буйные фантазии, разнообразные придуманные игры и приключения, смелые рисковые путешествия на сопки, наши увлечения лесом, рекой и морем. Морская стихия простиралась от берега до самого горизонта. Оно волновало и будило мечты, давало пищу для размышлений. Формировало будущее.