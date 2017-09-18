Не потому, что быстро готовится...

Всем привет!

Ну, ежели вы пропустили))

У нас стартовал новый проект «ЭТО САХАЛИН, ДЕТКА».

В эфире, на сайте и в соцсетях АСТВ мы коллекционируем звучные сахалинские топонимы, диалекты и местные «фишки».

Если какие-то слова и названия мы незаслуженно обойдём вниманием, ждём их в комментариях. Авторы лучших идей станут ведущими нового проекта.

Сегодня история - про особый вид приготовления красной икры, доступный сахалинцам.

Как говорят рыбаки, такая икра у нас «пятиминуткой» зовётся не потому, что быстро готовится, а потому, что за 5 минут съедается! Поехали!

А на «закуску» - трогательный рассказ (я такие называю «рождественскими») от сахалинского прозаика Владимира Семенчика. Прочитайте обязательно!



АППЕДИНДИКСЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Он безумно любил рыбалку – в этом мы были похожи. Помню, позвал меня в мае на речку Лютогу, обещал показать, как ловят корюшку без наживки – на зацеп. Год был, кажется, 1986-й, телескопические удилища тогда еще не везде продавались, я свое привез из Белоруссии. Рядом с ним Толино - бамбуковое и кое-где замотанное изолентой - выглядело довольно жалко. Да и катушка у меня была покруче: одна из первых безынерционок, гарантия от «бороды» при неудачном забросе.

– Это тебе не поможет! – сказал Тоболяк. И действительно стал облавливать меня по черному, выхватывая из мутной реки чуть ли не каждую минуту черноспинных прогонистых «зубарей». Мне везло втрое реже.

Мы разожгли костерок, достали какие-то нехитрые припасы. Ну и бутылку, понятно.

– Поздравляю с началом браконьерской карьеры! – произнес тост Толяша. И пояснил, потешаясь над моей недоумевающей рожей: - А ты думал, на Сахалине можно нерестовую корюшку тройниками таскать? Если попадемся рыбнадзору – штрафанут.

Затем он квалифицированно объяснил, как следует вести себя, когда из кустов выскочит инспектор. Если в это время ты как раз вытянул добычу, надо наступить на нее сапогом и – раз! – оторвать вместе со снастью. А дальше играть в несознанку: мол, тройник не мой, просто в песке валялся…

Совет мне не пригодился. Мой рыбинспектор выскочил как раз в тот момент, когда я радостно укладывал пойманную корюшку в полиэтиленовый пакет, пытаясь заодно прикинуть, какая она по счету. Пока со мной разбирались по тяжелой – проверяли документы, составляли протокол и выписывали штраф, Толя с невинным видом стоял поодаль и покуривал, время от времени перебрасывая удочку. За какую-то секунду он успел прицепить поплавок – и теперь его снасть выглядела вполне законно.

Это был мой первый штраф за браконьерство. Первая наука. Спасибо, Толяша!

На рыбалку он был готов всегда в любом состоянии. Помню, у меня только-только появилась машина. К тому времени финансовые дела у Толи давно уже были, мягко говоря, не блестящие, на большинство удовольствий денег не хватало, и на рыбалку он вырывался редко. А тут уговорил меня: давай в выходной рванем на мыс Свободный. Прогноз был безрадостный: сильный ветер, мокрый снег. Когда мы дотащились по раскисшей дороге до места, на льду чернели редкие фигурки таких же идиотов. Да еще два-три десятка брели назад к берегу, пригибаясь от ветра.

Вы думаете, мы повели себя благоразумно? Фигушки, с Толяшей такие штуки не проходили.

– Пойдем, попробуем! – уверенно сказал он. – Не такой уж сильный ветер. Скоро кончится.

Отказать ему было невозможно. И мы двинулись на лед. Добрых полчаса прорывались сквозь сгустившийся почти до жидкого состояния воздух. Нашли пару готовых лунок, кое-как размотали снасти. Сели спиной к мокрым снежным зарядам. Клева долго не было. Наконец, я вытащил жалкую наважку.

– Молодец! Сейчас попрет, – уверенно сказал Толя. Его глаза сияли азартом даже сквозь очки, залепленные белой кашицей.

Скоро и он вытащил такую же наважку, потом вторую, третью… Красными задубевшими пальцами снимал их с гирлянды, ветер раскидывал леску по льду, она успевала примерзнуть, Толяша злился, нервно распутывал непослушные узелки.

- Может, пойдем? – уже в пятый раз спрашивал я. – С горшка сдувает, да и разве это клев!

– Еще десять минут сидим, и, если не попрет, валим, –в пятый раз соглашался он, и все не мог оторваться от лунки, все подергивал удочку, в надежде ощутить на ней вожделенную живую тяжесть.

Помню, на обратном пути, кое-как отогревшись, мы рассуждали о том, почему на свете так много мужиков, которые выходные проводят на диване и не видят в рыбалке никакого удовольствия. Бог им судья, сурово говорил Толяша, они – аппендиксы цивилизации, у них атрофировалось животное чувство азарта, инстинкт мужчины-добытчика! Такие люди, горячился он, духовные импотенты, раз не умеют понять, что рыбалка – это настоящий творческий процесс, потому что поклевки ждешь – как единственно возможной рифмы, как озарения…