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Это Сахалин, детка
Она же кукси и куксишка, она же сублимат

Она же кукси и куксишка, она же сублимат

Всем привет!

Наше лингвистическое путешествие по Сахалину продолжается! Сегодня у нас история про исконно сахалинское название лапши быстрого приготовления.

Говорят, что эта простая в приготовлении еда появилась благодаря Мао Цзэдуну. Чтобы китайские товарищи могли не покладая рук строить социализм и не отвлекаться на обед и отдых, было решено обеспечить их едой, приготовление которой не отнимает много времени. Так родилась лапша быстрого приготовления, а в придачу к ней специфические приправы.

На Сахалине сублимированная лапша появилась, благодаря, экономическому кризису. Помните, в 90-х одно за другим закрывались предприятия, не выплачивалась заработная плата, а магазинные полки не отличались разнообразием? Тогда-то и пришла к нам из Юго-Восточной Азии лапша.

Интересный момент. В тот период в сахалинской компании «Сисафико» тоже стали производить аналогичную продукцию. Первая партия лапши появилась на местном рынке в сентябре 1992 года. Говорят, сотрудники завода долго не хотели называть свою продукцию непонятным словом «кукса», только лапша. 

Итак, смотрите и читайте наш проект в эфире, на сайте и в социальных сетях АСТВ. Предлагайте свои идеи в комментариях. Авторы лучших станут ведущими нового проекта. 
 

На закуску - история в тему. От нашего блогера Сергея Омшенецкого. 

 

***

Кукса у меня ассоциируется со студенчеством. Как только мы не изощрялись, как не колдовали, чтобы сделать наш обед вкуснее и разнообразнее. Помню, кто-то из моих однокурсников купил лапшу быстрого приготовления, добавил кусочек плавленого сырка, и, как положено, залил все кипятком. На вкус приятно и необычно, но я пошел дальше, и стал экспериментировать с приготовлением этого блюда. Таким образом, у меня появился свой рецепт приготовления куксы. Берите ручку и  записывайте.

 

Покупаете любую лапшу быстрого приготовления, пару куриных яиц и немного свинины или говядины. Мясо и яйца нужно сварить (но можете и пожарить - так тоже будет вкусно). Приправы, положенные в упаковку, можете выбросить - весь вред быстроприготовленной продукции именно в них. Я обходился обычной солью.

Залейте кипятком лапшу и дайте ей настоятся. А затем, через какое-то время слейте воду, переложите лапшу в самую красивую тарелку, которая только у вас имеется. После чего нарежьте маленькими кусочками мясо, пополам порежьте яйца и выложите это все на тарелку с куксой. Добавьте соль и зелень по вкусу. Поверьте, такого вы еще не пробовали. А если вместо яиц и свинины добавить тушенки, получится кукса по-флотски.

Рецептов (и, как я уже сказал раньше, способов) приготовления лапши у нас было уйма. Главное - фантазия! Приятного аппетита!

Автор: Ирина Свидерская, сегодня, в 14:52 +3
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Комментарии
Online
NIKizBYKW Online
Написано сегодня, в 15:15
Может я и ошибаюсь, но задолго до появления лапши быстрого приготовления корейцы на рынке продавали куксу, но как домашнюю лапшу, а совсем не то, что мы сейчас называем куксой.
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+3
vreditel1978
Написано сегодня, в 15:23
То что сейчас выдают за лапшу быстрого приготовления - отрава! Во времена перестройки на "дороге жизни" с машины продавали вкусную японскую лапшу. Очередь была длинее чем за алкоголем!
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 16:07
А мой сын из неё готовить суп: вместо вермишели закидывает в суп за 5 минут до его полного приготовления куксу, баночную сайру или лосось....
Специи в пакетике куксы выбрасывает...
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