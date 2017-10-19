О камне, ножницах и бумаге

Помню, когда моя дочка училась в школе, её детские споры с одноклассниками чаще всего разрешались с помощью короткой игры «камень-ножницы-бумага». У нас она называлась «эн-бен-цо».

Тогда мы ещё не знали, что это, оказывается, не универсальное название, а местечковое. И в каждом российском регионе эта игра называлась по-разному — «ван-чу-вес», «чу-ва-чи», «ю-зе-фа», «чи-чи-ко».

Какой же вариант правильный?!

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