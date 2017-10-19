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Это Сахалин, детка
О камне, ножницах и бумаге

О камне, ножницах и бумаге

Помню, когда моя дочка училась в школе, её детские споры с одноклассниками чаще всего разрешались с помощью короткой игры «камень-ножницы-бумага». У нас она называлась «эн-бен-цо».

Тогда мы ещё не знали, что это, оказывается, не универсальное название, а местечковое. И в каждом российском регионе эта игра называлась по-разному — «ван-чу-вес», «чу-ва-чи», «ю-зе-фа», «чи-чи-ко».

Какой же вариант правильный?!

Смотрите новую историю познавательного проекта «ЭТО САХАЛИН, ДЕТКА».

 

 

Автор: Ирина Свидерская, сегодня, в 16:30 +5
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Комментарии
фeрм
Написано сегодня, в 17:05
так и не получил ответа на вопрос, что означает «эн-бен-цо»
? по каковски это? я же не засну, пока не получу ответа
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+1
Ирина Свидерская
Написано сегодня, в 17:12
Вот как перевести «опца дрица оп ца ца»? Или «чу-ва-чи», «ю-зе-фа», «чи-чи-ко». Никак! Так и в этом случае - непереводимая игра слов.
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+3
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 19:06
Довольно интересно получается , я так и думал , что эн-бен-цо всем нам знакомое с детства , оно и есть эн-бен-цо , а тут вот как .
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+1
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Пахнет весной огурцами - это корюшкой остров пропах
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