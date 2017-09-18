Наконец-то! Главный хештег сахалинского интернета на АСТВ
Дорогие друзья!
У нас премьера проекта «ЭТО САХАЛИН, ДЕТКА».
В эфире и на сайте АСТВ мы будем коллекционировать звучные сахалинские топонимы, диалекты и местные «фишки».
Ведущими проекта станут известные сахалинцы и простые островитяне.
Этой осенью мы собрали для вас приличный урожай коротких и любопытных фактов - например, о том, откуда в нашем лексиконе появились слова «кукса» и «клоповка», что означают названия полуострова Виски и реки Киски, откуда пошло выражение «Сахалин – вторые Сочи, солнце греет, но не очень».
Если вдруг какие-то слова и названия мы незаслуженно обойдём вниманием, ждём их в комментариях. Так наш разговорник станет ещё более «живым»! Авторы лучших идей станут ведущими нового проекта.
Ну что, давайте начинать!
По топонимам много интересного. Например, у нас есть река Арканзас.
Ой, как же мог забыть про Палево. )))
Оху ли нам ли не любить. )))
А все мои друзья любят повторять : "Лучше северный Кавказ, чем южный Сахалин"
А еще здесь говорят Черпак, а на материке магарыч.
Думаю много нового можно будет узнать.
Оно довольно распространено в Сибири, где означает - нищий, неудачник, горемыка и проч.
Да и все Приморье называют Чилима
Хвосты в разных местах разные, насколько помню. Звероловы тоже в хвостах считают