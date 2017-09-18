Наконец-то! Главный хештег сахалинского интернета на АСТВ

Дорогие друзья!



У нас премьера проекта «ЭТО САХАЛИН, ДЕТКА».

В эфире и на сайте АСТВ мы будем коллекционировать звучные сахалинские топонимы, диалекты и местные «фишки».

Ведущими проекта станут известные сахалинцы и простые островитяне.

Этой осенью мы собрали для вас приличный урожай коротких и любопытных фактов - например, о том, откуда в нашем лексиконе появились слова «кукса» и «клоповка», что означают названия полуострова Виски и реки Киски, откуда пошло выражение «Сахалин – вторые Сочи, солнце греет, но не очень».

Если вдруг какие-то слова и названия мы незаслуженно обойдём вниманием, ждём их в комментариях. Так наш разговорник станет ещё более «живым»! Авторы лучших идей станут ведущими нового проекта.

Ну что, давайте начинать!