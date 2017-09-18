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Это Сахалин, детка
Наконец-то! Главный хештег сахалинского интернета на АСТВ

Наконец-то! Главный хештег сахалинского интернета на АСТВ

Дорогие друзья!


У нас премьера проекта «ЭТО САХАЛИН, ДЕТКА».

В эфире и на сайте АСТВ мы будем коллекционировать звучные сахалинские топонимы, диалекты и местные «фишки». 

Ведущими проекта станут известные сахалинцы и простые островитяне.

Этой осенью мы собрали для вас приличный урожай коротких и любопытных фактов - например, о том, откуда в нашем лексиконе появились слова «кукса» и «клоповка», что означают названия полуострова Виски и реки Киски, откуда пошло выражение «Сахалин – вторые Сочи, солнце греет, но не очень».

Если вдруг какие-то слова и названия мы незаслуженно обойдём вниманием, ждём их в комментариях. Так наш разговорник станет ещё более «живым»! Авторы лучших идей станут ведущими нового проекта.

Ну что, давайте начинать!

 

Автор: Ирина Свидерская, 18 сентября, в 12:38 +18
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Вкус специфический!
Не потому, что быстро готовится...
История, пожалуй, самой известной песни о Сахалине
Комментарии
NIKizBYKW
Написано 18 сентября, в 12:41
Ага, еще про богадулов не забудьте
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+8
Anna98
Написано 18 сентября, в 12:59
На Сахалине "Сопки", а на материке "горы"
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+8
senchick
Написано 18 сентября, в 15:03
Anna98, Об этом помнят только Сахалинские старожилы..
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+3
Online
TROL Online
Написано 18 сентября, в 15:09 Отредактированно 18 сентября, в 15:13
Anna98, Не знаю, в Холмске холмы...
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+2
Дядя_Федор
Написано 18 сентября, в 13:34 Отредактированно 18 сентября, в 13:37
распадок....на материке я такого не слышал названия. Багульник мы знаем что это такое, а материковские нет.
По топонимам много интересного. Например, у нас есть река Арканзас.
Ой, как же мог забыть про Палево. )))
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+4
senchick
Написано 18 сентября, в 15:05
Дядя_Федор, р.Зея Холмский район, - как г.Зея в Амурской области...
Ответить
+3
Кузовков Владимир
Написано 18 сентября, в 15:23
Дядя_Федор, есть еще село Такое
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+7
Дядя_Федор
Написано 18 сентября, в 15:44
senchick, ну у нас тут рядом и Балхаш имеется по корсаковской трассе. )))
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+4
Еще 6 комментариев
Bokassa
Написано 18 сентября, в 13:39
села Чапланово и Пятиречье соответственно - Чапландия и Питер. А еще вспоминается слово из далекого детства "уматно"
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+6
Дядя_Федор
Написано 18 сентября, в 13:46 Отредактированно 18 сентября, в 13:47
А это вот выражение "повелась, как навага" )))
Оху ли нам ли не любить. )))
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+9
Ирина Свидерская
Написано 21 сентября, в 12:24
Дядя_Федор, "ведется как навага" - будет! А вот "Оху ли не любить" - отличная идея! Спасибо!
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+2
YETI
Написано 18 сентября, в 13:51
Широта крымская, долгота- колымская....правда я это в крыму услышал :)
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+1
Дядя_Федор
Написано 18 сентября, в 13:56
А еще у Сусуи есть два притока - Сучанка и Плутовка.
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+2
Катерина Раченко
Написано 18 сентября, в 14:05
Богодул- единственный сахалинский диалект. Больше диалектов, рожденных на Сахалине нет. В России всего две области, которые пользуются в ежедневной речи литературным языком: это Сахалинская область и Санкт-Петербург. Мы не акаем, не окаем и т.п., наш язык приближен к образцовому, и этим мы можем гордиться и должны стремиться к его сохранению в такой форме, так как на неё начинает влиять речь приезжих, число которых в последние годы сильно возросло
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+15
Дядя_Федор
Написано 18 сентября, в 14:45
Катерина Раченко, эту байку я слышу с детства про образцовый и чистый русский язык.
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+3
V.K.
Написано 18 сентября, в 15:14
Дядя_Федор, Я склонен доверять Светлане Михайловне Ахманаевой, а её сам Левитан учил!
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+2
Дядя_Федор
Написано 18 сентября, в 15:43
V.K., да я не спорю, но у меня есть материковские знакомые, которые говорят почище сахалинцев и сахалинцы, которые и охают и ахают, и мэкают, и мычат как мааасквичи.
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+3
Еще 8 комментариев
lvista
Написано 18 сентября, в 15:04
У нас в семье поговорка: "Только на Сахалине летом можно обгореть и замерзнуть одновременно!!!"
А все мои друзья любят повторять : "Лучше северный Кавказ, чем южный Сахалин"

А еще здесь говорят Черпак, а на материке магарыч.
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+11
Ирина Свидерская
Написано 21 сентября, в 12:28
lvista, черпак - да! Мой папа так говорил! Спасибо!
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+3
V.K.
Написано 18 сентября, в 15:16
Солнце встало из-за ели, а бичи ещё не ели. :)) Когда-то давно в Холмске так называли списаных за пьянку на берег моряков
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+2
Online
АлинКо Online
Написано 18 сентября, в 15:24
а я недавно узнала, что только на Сахалине коробку передач называют Муфтой ))
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано 18 сентября, в 15:49
АлинКо, и еще тяпкой
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+7
Оля Нагаева
Написано 18 сентября, в 17:44
АлинКо, так было, когда я работала на проекте у московских подрядчиков. Один из москвичей-руководителей скривил лицо, когда я сказала "муфта" и "коробка". Сказал, что я говорю неправильно, а правильно "автомат" и "механика"
И это при том, что он говорил "звОнит" и "одеть куртку".
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+7
karsa
Написано 19 сентября, в 00:56
Оля Нагаева, "Обожаю" это слово. Прямо подкидывает рефлекторно от " ладно, позвОнишь мне"
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+4
Еще 4 комментария
Кузовков Владимир
Написано 18 сентября, в 15:29
Интересный проект.
Думаю много нового можно будет узнать.
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+6
Ирина Свидерская
Написано 21 сентября, в 12:30
Кузовков Владимир, спасибо, Володя!
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+3
Хронос
Написано 18 сентября, в 16:18
Кочка!
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+4
Ирина Свидерская
Написано 21 сентября, в 12:34
Хронос, слышала такое слово. Но мне оно кажется каким-то небрежным по отношению к острову - я его люблю очень.
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+2
sakhpotolok
Написано 18 сентября, в 18:35
Слово "Богодул" иемет несколько разных значений в зависимости от места.

Оно довольно распространено в Сибири, где означает - нищий, неудачник, горемыка и проч.
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+4
Ирина Свидерская
Написано 21 сентября, в 12:35
sakhpotolok, а еще пожилой заключенный.
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+2
Наталья Владимировна
Написано 18 сентября, в 21:34
Со мной работает девушка, она из Кирова, первый раз услышала что мы наклейки называем лЯпушка
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+4
karsa
Написано 18 сентября, в 22:11
Общалась с родственником с материка- его удивляют многие наши слова. Говорит- долго привыкал к слову кукса- у них это бич-пакетом кличут
А еще кажется только у нас живет-проживает загадочный чилим
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+5
sasch
Написано 20 сентября, в 21:36
karsa, Чилимами зовУт жителей приморского края. Так что словечко не наше

Да и все Приморье называют Чилима
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+1
karsa
Написано 20 сентября, в 21:41
sasch, но только мы зовем чилимом мелкую речную креветку, Саш
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+2
sasch
Написано 20 сентября, в 21:42 Отредактированно 20 сентября, в 21:43
karsa, Они Сами так называют крупную морскую креветку
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+1
Еще 4 комментария
karsa
Написано 19 сентября, в 00:51
Река Растрёпа
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+3
Ирина Свидерская
Написано 21 сентября, в 12:36
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+2
karsa
Написано 21 сентября, в 13:45
Ирина Свидерская, да не за что, Ирина. Самой прикольно повспоминать было
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+1
karsa
Написано 19 сентября, в 00:52
Вообще названия иногда встречаются такие милые
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+3
Nikolaich
Написано 19 сентября, в 09:13
Я во Владике, как-то в магазине сказал "нищтяк", так сразу земляка нашел, он спросил - "ты с Сахалина что-ли"?
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+2
Malinka17
Написано 19 сентября, в 10:06 Отредактированно 19 сентября, в 10:08
Нигде и никогда кроме родного Невельска не встречала глагол: "бичевать" (то есть остаться на берегу, не пойти в рейс), соответственно рыбак, оставшийся на берегу -Бич)) Потом это слово как-то трансформировалось и стало употребляться с негативной окраской в значении "алкаш".
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+3
cherentay
Написано 19 сентября, в 13:00
Уху Ел на Сахалине!)
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+2
sasch
Написано 20 сентября, в 21:39 Отредактированно 20 сентября, в 21:39
cherentay, Бич-это международный сленг. Это спИсанный на берег матрос, по разным причинам.
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+2
Elektrodog
Написано 19 сентября, в 13:24
А ещё, я помню с детства название ягоды гонобобель, нигде на материке не знают этой ягоды
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+2
karsa
Написано 20 сентября, в 21:31
Elektrodog, А клоповку нашу, кажется, на Большой Земле красникой зовут:)
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+3
Ирина Свидерская
Написано 21 сентября, в 12:37
Elektrodog, точно! И про клоповку приезжие глаза округляют.
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+2
Online
ateriya Online
Написано 19 сентября, в 14:54
загадочный чилим и рыба пахнущая огурцами. богодулы и кукса, речка каменушечка. и словечки которые не услышишь на материке. класс. интересный проэкт. столько всего можно прикольного узнать.
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+3
karsa
Написано 20 сентября, в 21:29
ateriya, да, проект интересный:) Пытаюсь вот вспоминать всякое, но не очень получается- для нас же все привычно, незаметно:)
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+3
Online
ateriya Online
Написано 20 сентября, в 22:07
karsa, такая же ерунда. Ничего необычного что то не вспоминается. Это кто часто куда то ездиет те могут еще что то рассказать. Или приезжие люди. Которые видят разницу. А нам все привычно.
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+2
Ирина Свидерская
Написано 21 сентября, в 12:37
ateriya, спасибо!
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+2
Ирина Свидерская
Написано 20 сентября, в 15:13
Класс! Всем большое спасибо за идеи! Берём на вооружение!
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+1
karsa
Написано 20 сентября, в 21:26
Когда-то в передаче "Утренняя звезда" Юрий Николаев, представляя очередную конкурсантку сказал: "Такая-то( имени не помню), ГОРОД САХАЛИН:) Признавайтесь, кого творческое детство заносило в Москву? Или это был другой Сахалин?:)
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+4
Василиса_Я ^.^
Написано 21 сентября, в 14:14 Отредактированно 21 сентября, в 14:15
karsa, меня трясет когда говорят "В Сахалин"
прям как будто послали кой куда
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+8
karsa
Написано 21 сентября, в 14:20
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+3
ЭмДжей
Написано 21 сентября, в 16:28
Василиса_Я ^.^, ооо! Это точно!!
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+3
karsa
Написано 20 сентября, в 21:37
А кто-нибудь пробовал мос- своеобразный холодец из рыбьей кожи с брусникой?:) Наши "северные" нивхи угощают им гостей на празднике Медведя и празднике Лова Горбуши:)
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+2
Ирина Свидерская
Написано 21 сентября, в 12:40
karsa, я пробовала)) это мос)) ОЧЕНЬ своеобразное))
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+2
Василиса_Я ^.^
Написано 21 сентября, в 14:13
karsa, первый раз слышу
интересно!
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+6
sasch
Написано 20 сентября, в 22:23
Ягоду шикшу -сиксой называют
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+3
sasch
Написано 20 сентября, в 22:23
Уши от горбуши.
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+2
karsa
Написано 20 сентября, в 23:12
sasch, Кто повелся как навага-тому уши от горбуши
Саш, а самца горбуши везде называют горбыль?
И везде, покупая рыбу, интересуются - почём хвост?
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+4
sasch
Написано 21 сентября, в 12:55
karsa, Горбыль у нас точно. Так же называют и необработанную (с корой) доску.
Хвосты в разных местах разные, насколько помню. Звероловы тоже в хвостах считают
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+6
sasch
Написано 20 сентября, в 22:28
Рябиновка - самодельные вино
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+2
ky-ky87
Написано 21 сентября, в 13:14
Очень, интересный проект))) Недавно была ситуация, когда приезжая девушка у меня спрашивала, что значит выражение "Ума, как у корюшки", я смеялась долго, но вроде объяснила, как могла)
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+5
Ирина Свидерская
Написано 21 сентября, в 13:24
ky-ky87, Мозгов, как у корюшки - это наша местная поговорка! Мой коллега еще добавляет: "На 2 заплыва")))
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+5
ky-ky87
Написано 21 сентября, в 13:27
Ирина Свидерская, ну, да, мозгов))) решила чуть-чуть смягчить)
Ответить
+5
ky-ky87
Написано 21 сентября, в 13:41
Ах, еще забыла "пянсе" - не только название рожденное на Сахалине ( а если точнее из деалекта Сахалинских корейцев), так и само блюдо было впервые приготовлено в городе Холмск)
Ответить
+6
Ирина Свидерская
Написано 21 сентября, в 13:43
ky-ky87, спасибо, Аленушка!
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+4
ky-ky87
Написано 21 сентября, в 13:46
Ответить
+3
karsa
Написано 21 сентября, в 13:59
ky-ky87, Тогда уж и про чимчу вспомнить надо:) Правильно ким-чи же, а мы переврали чуть:) На материке это просто острая капуста, вроде:)
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+7
Еще 1 комментарий
Кузовков Владимир
Написано 21 сентября, в 15:18
В Александровск-Сахалинском районе есть реки Шестая, Седьмая и Девятая. Дорога пересекает их одну за другой. Когда первый раз увидел эти названия удивился, а потом уже узнал, что эти реки названы по верстам каторжной дороги.
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+3
aksinya
Написано 21 сентября, в 21:51
Я вот вспомнила, когда нас спросили знаем ли мы,что такое"потеха". Оказалось,что магнитола в авто.
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+1
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История, пожалуй, самой известной песни о Сахалине
История, пожалуй, самой известной песни о Сахалине
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