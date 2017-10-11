Мекка для влюблённых

Всем привет!

Смотрите новую историю познавательного проекта АСТВ «ЭТО САХАЛИН, ДЕТКА». Если кто забыл, мы собираем звучные сахалинские топонимы, диалекты и местные «фишки».

И обязательно почитайте детские воспоминания в прозе от сахалинца Виктора Ушакова. Они простые и прекрасные, как сама жизнь.

* * *

Детство до школы, а также каникулы летние и зимние проводил у бабы Маши и деда Васи в Ловецке. У них был свой дом за железнодорожной линией у веселого журчащего ручья.

Мои родители познакомились с этой большой семьёй в поезде, когда ехали с материка на Сахалин. Дорога длинная. Встретились и подружились. Ехали по оргнабору осваивать новые земли, где обещали работу, жильё и зарплату.

Мои самые яркие воспоминания детства, когда я жил у них летом и зимой, мне было 6-8 лет.

Летом раздолье: сопки, лес, ягоды, грибы, море, купание, рыбалка. Солнечные дни на пляже на песке. Дети их были постарше. Анатолий уже после службы в армии, Женя, Виктор учились в школе, сестра Варя – Варвара, тоже училась. Они меня опекали как младшего брата.

Там же на речке они научили меня плавать. Вода мутная, глубина начиналась сразу в шаге от берега. Предложили речку переплыть по собачьи, показали старшие ребята, как нужно грести руками и ногами всё время бултыхать. Вот я поплыл, набрался храбрости, а на середине начал тонуть. Глаза открыты, темная муть.

И я плавно опускаюсь на дно, в панике во враждебной неведомой и незнакомой среде страх парализовал мои действия. Тут сильные руки меня подхватили и вынесли на поверхность. А я уже наглотался воды. Откашлялся на берегу. Подбодрили не отчаиваться, всё получится, если не бояться и двигаться. Потом снова стал пробовать. Так и научился, главное, перебороть изначальный страх.

Лето было просто сказка. Купались до изнеможения, грелись на песке. Руки сложив на груди, мокрый ляжешь на песок, встанешь, и у тебя на груди вылепляется рисунок орла, у кого лучше получится. Потом разбогатели. Сдали бутылки и накопили на водолазную маску. По очереди ныряли в море и любовались подводным миром. Без маски с открытыми глазами под водой всё растекается, только блики светящихся камушков и ракушек на дне. А в маске и за рыбами можно наблюдать: мелкие камбалёшки, ленивые бычки, лежащие на дне, дотронешься до него, тот дёрнется и поплывёт недалеко и снова остановится. Щекотно было, когда случайно наступишь на камбалу, та встрепенётся, а ты подпрыгиваешь от неожиданности с непроизвольным криком.

Теплой летней ночью спали в зарослях мяты в палисаднике, когда в доме становилось душно. Стелили на траву циновки, укрывались овчинным тулупом. Однажды пошёл проливной дождь, все вскочили и побежали в дом. А меня никак не могут разбудить. Такой сладкий сон и дождь не помеха. Пьянящий запах травы, свежесть дождя, а я под укрытием. Сонным затащили в дом сушиться.

На чердаке сушилась рыба на верёвке – камбала, минтай. До сих пор помню этот запах вяленой рыбы.

Летом на чердаке держали кур, которые устроили там свои гнёзда. Полутёмный чердак с маленьким окошком, выходящим на море. Тенистый, таинственный и запашистый. За яйцами лазали на чердак, ослепнув от неожиданной темноты, на ощупь трогаешь гнёздо и натыкаешься на курицу! – баба Маша посылала проверить и принести снесённое. К чердачному проёму была приставлена лестница-стремянка. Забавно было наблюдать, как куры вслед за петухом скачут по перекладинам на самый верх.

Был ещё клювачий петух, которого я боялся. Он поэтому на меня и нападал, видя мой страх, когда нужно было пробежать мимо курятника в туалет и обратно, он тут как тут уже дожидается меня чтобы погнаться и клюнуть в ногу.

Жили, конечно, небогато. Лакомств особых не было. Найдём на пляже пару пустых стеклянных бутылок, несём в магазин, где можно было обменять стеклотару на продукты. Мы выбирали карамель, помню вкус «Черной смородины», «Яблоко». Берём хлеб и карамель, и целый день пропадаем на море. Купаемся, играем, загораем… – благодать!

Виктор Ушаков

