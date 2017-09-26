У Крильона на куличиках!

Спасибо за идеи! Здесь, на сайте, и в социальных сетях АСТВ нам пишут знакомые и незнакомые люди с самыми добрыми намерениями. И они дают очень хорошие советы. С удовольствием прислушаемся.
Мы уже, к примеру, поняли, что нужно обязательно занести в наш разговорник такие названия, как Лягушка, Чёртов мост, а ещё фразу «до корейской Пасхи». Мне лично о-ч-е-н-ь нравится идея от Дяди_Фёдора про один из самых популярных мемов «Оху ли не любить» (простите!), но не знаю, как к этому отнесётся руководство АСТВ.
А сегодня у нас история со «сладким» названием с полуострова Крильон - от главной проповедницы «вкусной» жизни на острове – Изобретательной.
А к ней - отрывок из сборника рассказов «Истории, которые нашептали деревьев» сахалинского писателя и лесничего Анатолия Орлова.
АНАТОЛИЙ ОРЛОВ - ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ НАШЕПТАЛИ ДЕРЕВЬЯ
Часть 3 ВЕЧЕРА НА КРИЛЬОНЕ
Он до конца оставался охотоведом
Когда-то природа Крильона южнее Урюма была относительно нетронутой.
На площади шестьдесят две тысячи га простирался заказник Крильон.
Речных, морских и лесных обитателей заказника охраняли два егеря.
Одним из егерей был Федор Леонтьевич Картавых.
Его и его бревенчатую избу на берегу реки Найча (Хвостовка) знали на только в Анивском районе, но и за рубежом.
Череп медведя-каннибала, отстрелянного егерем, на международной выставке трофеев оказался крупнее трофея самого диктатора Чаушеску, известного своим фанатизмом к охоте.
Но это только вершина айсберга.
Основной труд егеря тяжелый и неприметный.
И то, что на Крильоне удалось не только сохранить популяции многих исчезающих зверей и птиц, но и добиться восстановления их, большая заслуга Федора Картавых.
Его фамилия стала лицом заказника.
Даже умирая, он завещал похоронить себя там, где жил и работал - на Крильоне.
И похоронили его на высокой безымянной сопке, над избой, в которой он жил.
Под низким сахалинским небом.
На могильном холмике камень.
На камне надпись: "Он до конца оставался охотоведом".
Увы, теперь таких энтузиастов и защитников природы у Крильона нет.
Зато желающих урвать у нее все больше и больше.
Вчера открыл местную газету.
В ней очередное объявление о возможном предоставлении земельных участков в устьях рек Медведевка и Найча под рыбные станы.
А еще на Сахалине кореянок называют домбайками.
Тогда, в эту же копилку вопрос - "Ты, что через Корсаков добирался?"