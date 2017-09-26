У Крильона на куличиках!

Друзья!

Спасибо за идеи! Здесь, на сайте, и в социальных сетях АСТВ нам пишут знакомые и незнакомые люди с самыми добрыми намерениями. И они дают очень хорошие советы. С удовольствием прислушаемся.

Мы уже, к примеру, поняли, что нужно обязательно занести в наш разговорник такие названия, как Лягушка, Чёртов мост, а ещё фразу «до корейской Пасхи». Мне лично о-ч-е-н-ь нравится идея от Дяди_Фёдора про один из самых популярных мемов «Оху ли не любить» (простите!), но не знаю, как к этому отнесётся руководство АСТВ.

А сегодня у нас история со «сладким» названием с полуострова Крильон - от главной проповедницы «вкусной» жизни на острове – Изобретательной.



А к ней - отрывок из сборника рассказов «Истории, которые нашептали деревьев» сахалинского писателя и лесничего Анатолия Орлова.



АНАТОЛИЙ ОРЛОВ - ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ НАШЕПТАЛИ ДЕРЕВЬЯ



Часть 3

ВЕЧЕРА НА КРИЛЬОНЕ



Он до конца оставался охотоведом

Когда-то природа Крильона южнее Урюма была относительно нетронутой.

На площади шестьдесят две тысячи га простирался заказник Крильон.

Речных, морских и лесных обитателей заказника охраняли два егеря.

Одним из егерей был Федор Леонтьевич Картавых.

Его и его бревенчатую избу на берегу реки Найча (Хвостовка) знали на только в Анивском районе, но и за рубежом.

Череп медведя-каннибала, отстрелянного егерем, на международной выставке трофеев оказался крупнее трофея самого диктатора Чаушеску, известного своим фанатизмом к охоте.

Но это только вершина айсберга.

Основной труд егеря тяжелый и неприметный.

И то, что на Крильоне удалось не только сохранить популяции многих исчезающих зверей и птиц, но и добиться восстановления их, большая заслуга Федора Картавых.

Его фамилия стала лицом заказника.

Даже умирая, он завещал похоронить себя там, где жил и работал - на Крильоне.

И похоронили его на высокой безымянной сопке, над избой, в которой он жил.

Под низким сахалинским небом.

На могильном холмике камень.

На камне надпись: "Он до конца оставался охотоведом".

Увы, теперь таких энтузиастов и защитников природы у Крильона нет.

Зато желающих урвать у нее все больше и больше.

Вчера открыл местную газету.

В ней очередное объявление о возможном предоставлении земельных участков в устьях рек Медведевка и Найча под рыбные станы.

Там, где жил и похоронен Егерь с большой буквы.

Разграбление бывшего заказника идет полным ходом.