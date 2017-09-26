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Это Сахалин, детка
У Крильона на куличиках!

У Крильона на куличиках!

Друзья!

Спасибо за идеи!  Здесь, на сайте, и в социальных сетях АСТВ нам пишут знакомые и незнакомые люди с самыми добрыми намерениями. И они дают очень хорошие советы. С удовольствием прислушаемся.

Мы уже, к примеру, поняли, что нужно обязательно занести в наш разговорник такие названия, как Лягушка, Чёртов мост,  а ещё фразу «до корейской Пасхи». Мне лично о-ч-е-н-ь нравится идея от Дяди_Фёдора про один из самых популярных мемов  «Оху ли не любить» (простите!), но не знаю, как к этому отнесётся руководство АСТВ. 

А сегодня у нас история со «сладким» названием с полуострова Крильон - от главной проповедницы «вкусной» жизни на острове – Изобретательной.

А к ней - отрывок из сборника рассказов «Истории, которые нашептали деревьев» сахалинского писателя и лесничего Анатолия Орлова.

 


АНАТОЛИЙ ОРЛОВ - ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ НАШЕПТАЛИ ДЕРЕВЬЯ

Часть 3
ВЕЧЕРА НА КРИЛЬОНЕ

Он до конца оставался охотоведом

Когда-то природа Крильона южнее Урюма была относительно нетронутой.
На площади шестьдесят две тысячи га простирался заказник Крильон.
Речных, морских и лесных обитателей заказника охраняли два егеря.
Одним из егерей был Федор Леонтьевич Картавых.
Его и его бревенчатую избу на берегу реки Найча (Хвостовка) знали на только в Анивском районе, но и за рубежом.
Череп медведя-каннибала, отстрелянного егерем, на международной выставке трофеев оказался крупнее трофея самого диктатора Чаушеску, известного своим фанатизмом к охоте.
Но это только вершина айсберга.
Основной труд егеря тяжелый и неприметный.
И то, что на Крильоне удалось не только сохранить популяции многих исчезающих зверей и птиц, но и добиться восстановления их, большая заслуга Федора Картавых.
Его фамилия стала лицом заказника.
Даже умирая, он завещал похоронить себя там, где жил и работал - на Крильоне.
И похоронили его на высокой безымянной сопке, над избой, в которой он жил.
Под низким сахалинским небом.
На могильном холмике камень.
На камне надпись: "Он до конца оставался охотоведом".
Увы, теперь таких энтузиастов и защитников природы у Крильона нет.
Зато желающих урвать у нее все больше и больше.
Вчера открыл местную газету.
В ней очередное объявление о возможном предоставлении земельных участков в устьях рек Медведевка и Найча под рыбные станы.
Там, где жил и похоронен Егерь с большой буквы.
Разграбление бывшего заказника идет полным ходом.
 
Автор: Ирина Свидерская, сегодня, в 14:47 +6
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Она же кукси и куксишка, она же сублимат
Здесь у нас туманы и коты
Вкус специфический!
Комментарии
Юрий Анатольевич .
Написано сегодня, в 15:03
Может быть уже предлагали, но только на Сахалине белокопытник называют лопухом и употребляют в пищу.
А еще на Сахалине кореянок называют домбайками.
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+2
Online
Ирина Свидерская Online
Написано сегодня, в 15:34 Отредактированно сегодня, в 15:35
Юрий Анатольевич ., Спасибо за лопух. Про второе предложение. В принципе, кореянки и домбайки – это разные понятия. Всё же домбайка (мужской – домбаец) представляет себя нечто большее, чем просто национальность.
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+1
ateriya
Написано сегодня, в 15:48
ой! а черемша как же? наш любимый дикий лук? или он везде растет? а про лопух кстати правда. ко мне сестра с материка приезжала, так она в шоке была от наших лопухов какие они огромные и что их еще и едят и это так вкусно.
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+1
Online
Ирина Свидерская Online
Написано сегодня, в 15:56
ateriya, точно!)
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+2
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 16:15
Фразу «до корейской Пасхи»

Тогда, в эту же копилку вопрос - "Ты, что через Корсаков добирался?"
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