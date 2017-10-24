блоги
блоги
Регистрация
Это Сахалин, детка
Чисто сахалинский вопрос

Чисто сахалинский вопрос

Всем привет!

Мы продолжаем собирать урожай необычных региональных слов и выражений. Сегодня в нашем разговорнике – чисто сахалинский вопрос.

Кстати, учёные считают, что бороться с регионализмами вредно и бессмысленно. Потому что русскому языку нужно иметь какие-то источники, из которых можно черпать слова и конструкции, чтобы отражать новые явления и процессы.    

А ещё в сегодняшний пост мы заботливо положили стихотворение поэта и прозаика, мотора литературного движения на островах Николая Тарасова. 

 

Мыс Край Света

До Края Света – час ходьбы.

Один туман. Два перевала.

Ну что ж – крыло моей судьбы

Опять меня побаловало.

Мой предок, не жалея сил,

До Края Света шёл упрямо.

А край всё дальше уходил.

И вот действительно – он самый.

Два перевала и туман...

Совсем как будто бы немного.

А там бушует океан

И обрывается дорога.

В планиду веруя свою,

Мой предок шёл сквозь глад и холод

И сгинул света на краю

(Где он прошёл – там вырос город).

Край Света, знать, не ближний свет.

В тайге мой предок, помирая,

Не знал, наверное, что нет

У Света ни конца, ни края.

Но – суета, коль путь не нов,

Уж сколько здесь перебывало

Гостей залетных, оборов

Один туман, два перевала...

И потому, судьбой храним,

Я потихоньку шаг убавил,

И потому я честь оставил

Ступить на этот мыс Другим.


Николай Тарасов

Автор: Ирина Свидерская, вчера, в 14:46 +9
Еще в этом блоге
О камне, ножницах и бумаге
Пахнет весной огурцами - это корюшкой остров пропах
Лаперуза - в честь француза
В "девичестве" Нева
Комментарии
Ostrovityanin
Написано вчера, в 17:43
Почему-то не понятно, каким образом отбирают кандидатов для того или иного ролика. Например, кто первый предложил идею про Корсаков? В комментариях я видел свое предложение и еще одного человека.
Ответить
0
Ирина Свидерская
Написано вчера, в 21:03
Ostrovityanin, всё просто. Этот прекрасный участник были записаны до того, как вы предложили эту тему - летом. Если вы считаете, что должны обязательно поучаствовать в этом проекте, пожалуйста, напишите мне об этом в личном сообщении или позвоните 40-15-20. Спасибо.
Ответить
+1
Ostrovityanin
Написано вчера, в 23:47
Ирина Свидерская, Спасибо за ответ! Я обязательно с Вами свяжусь. Вот еще тема для освещения, почему почему район ж/д больницы на ул. Украинской называют медвежий угол?
Ответить
0
Online
max7676 Online
Написано вчера, в 21:37
Частенько так выражаюсь , если кто-то опаздывает на встречу , или долго ходит куда либо .
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
О камне, ножницах и бумаге
О камне, ножницах и бумаге
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru