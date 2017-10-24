Чисто сахалинский вопрос

Всем привет!

Мы продолжаем собирать урожай необычных региональных слов и выражений. Сегодня в нашем разговорнике – чисто сахалинский вопрос.

Кстати, учёные считают, что бороться с регионализмами вредно и бессмысленно. Потому что русскому языку нужно иметь какие-то источники, из которых можно черпать слова и конструкции, чтобы отражать новые явления и процессы.

А ещё в сегодняшний пост мы заботливо положили стихотворение поэта и прозаика, мотора литературного движения на островах Николая Тарасова.

Мыс Край Света

До Края Света – час ходьбы.

Один туман. Два перевала.

Ну что ж – крыло моей судьбы

Опять меня побаловало.

Мой предок, не жалея сил,

До Края Света шёл упрямо.

А край всё дальше уходил.

И вот действительно – он самый.

Два перевала и туман...

Совсем как будто бы немного.

А там бушует океан

И обрывается дорога.

В планиду веруя свою,

Мой предок шёл сквозь глад и холод

И сгинул света на краю

(Где он прошёл – там вырос город).

Край Света, знать, не ближний свет.

В тайге мой предок, помирая,

Не знал, наверное, что нет

У Света ни конца, ни края.

Но – суета, коль путь не нов,

Уж сколько здесь перебывало

Гостей залетных, оборов

Один туман, два перевала...

И потому, судьбой храним,

Я потихоньку шаг убавил,

И потому я честь оставил

Ступить на этот мыс Другим.



Николай Тарасов