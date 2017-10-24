Чисто сахалинский вопрос
Всем привет!
Мы продолжаем собирать урожай необычных региональных слов и выражений. Сегодня в нашем разговорнике – чисто сахалинский вопрос.
Кстати, учёные считают, что бороться с регионализмами вредно и бессмысленно. Потому что русскому языку нужно иметь какие-то источники, из которых можно черпать слова и конструкции, чтобы отражать новые явления и процессы.
А ещё в сегодняшний пост мы заботливо положили стихотворение поэта и прозаика, мотора литературного движения на островах Николая Тарасова.
Мыс Край Света
До Края Света – час ходьбы.
Один туман. Два перевала.
Ну что ж – крыло моей судьбы
Опять меня побаловало.
Мой предок, не жалея сил,
До Края Света шёл упрямо.
А край всё дальше уходил.
И вот действительно – он самый.
Два перевала и туман...
Совсем как будто бы немного.
А там бушует океан
И обрывается дорога.
В планиду веруя свою,
Мой предок шёл сквозь глад и холод
И сгинул света на краю
(Где он прошёл – там вырос город).
Край Света, знать, не ближний свет.
В тайге мой предок, помирая,
Не знал, наверное, что нет
У Света ни конца, ни края.
Но – суета, коль путь не нов,
Уж сколько здесь перебывало
Гостей залетных, оборов
Один туман, два перевала...
И потому, судьбой храним,
Я потихоньку шаг убавил,
И потому я честь оставил
Ступить на этот мыс Другим.
Николай Тарасов