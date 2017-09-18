Вкус специфический!

Всем привет!

Красника, вакциниум превосходный или клоповка – большей части россиян эта ягода неизвестна. Потому что растёт она только на Сахалине. В заметном количестве ещё на Курилах и в Приморье.

Сегодня очередная история проекта АСТВ «ЭТО САХАЛИН, ДЕТКА» – про сахалинскую клоповочку.

А к ней – рассказ сахалинского Бианки: так называют писателя и лесничего из села Огоньки Анивского района Анатолия Орлова.

Важно! Смотрите и читайте наш проект в эфире, на сайте и в социальных сетях АСТВ. Предлагайте свои идеи в комментариях. Так наш словарь топонимов, диалектов и местных «фишек» станет более «живым».

Очень важно! Авторы лучших, по мнению редакционного жюри, станут ведущими нового проекта.

КЛОПОВКА И МЕДВЕДЬ

Местные охотники убили медведя. Долго выслеживали. Долго подкармливали.

И вот финал: лежит не дышит… Одним словом - трофей.

От убитого зверя за версту несет клоповкой, которая растет только у нас на Сахалине. Но в окрестностях села, где убили медведя, - сплошной бамбук. И где только нашел медведь эту ягоду? Завязался спор. И тут один из стариков вспомнил историю из далекого детства.

- А ведь росла у нас такая ягода. Причем в этом распадке. И дом наш здесь стоял. Вернее, не наш - японский. Но был он и нашим первым домом на Сахалине. Мы ведь - переселенцы. Сорвали родителей вербовщики с насиженных мест, кущи райские наобещали. А когда приехали - увидели эти кущи: глухие места, даже жилья нет. Лишь редкие японские домики по распадкам раскинуты. В один из этих домиков и подселили наше семейство.

У них - куча детей. У нас - куча. Одним словом, интернационал. Они нашего языка не понимают, мы - японского… Но для ребятишек разве это барьер? Сообща за ягодами в распадок бегали. И черемшу собирали сообща… Купались, секретами с помощью первых освоенных слов и жестов делились, пока их родители репатриации ждали. И ее помню хорошо. В тот день хозяин-японец все свои запасы матери передал: две ямы с картошкой и четыре мешка рису. Для семьи, в которой восемь детей, - богатство неслыханное.

Но недолго радовалась мать привалившему счастью. На следующий день явился представитель власти и все конфисковал в «закрома Родины». Хорошо хоть буквально перед приходом «гостей» мать сумела и рису отсыпать, и картошки про запас схоронить. Жизнь на оккупированной Брянщине многому научила… Да, в те времена люди стеснялись и стыдились иметь много. Жили «с колес». Рыбу ловили впрок. Ягоду бочками собирали. И клоповку тоже. А теперь об этой ягоде в наших местах помнят только медведи, - тяжело вздохнул старик.