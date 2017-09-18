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Это Сахалин, детка
Вкус специфический!

Вкус специфический!

Всем привет!

Красника, вакциниум превосходный или клоповка – большей части россиян эта ягода неизвестна. Потому что растёт она только на Сахалине. В заметном количестве ещё на Курилах и в Приморье.

Сегодня очередная история проекта АСТВ «ЭТО САХАЛИН, ДЕТКА» – про сахалинскую клоповочку. 

А к ней – рассказ сахалинского Бианки: так называют писателя и лесничего из села Огоньки Анивского района Анатолия Орлова. 

Важно! Смотрите и читайте наш проект в эфире, на сайте и в социальных сетях АСТВ. Предлагайте свои идеи в комментариях. Так наш словарь топонимов, диалектов и местных «фишек» станет более «живым».

Очень важно! Авторы лучших, по мнению редакционного жюри, станут ведущими нового проекта.

 

КЛОПОВКА И МЕДВЕДЬ

Местные охотники убили медведя. Долго выслеживали. Долго подкармливали.

И вот финал: лежит не дышит… Одним словом - трофей.

От убитого зверя за версту несет клоповкой, которая растет только у нас на Сахалине. Но в окрестностях села, где убили медведя, - сплошной бамбук. И где только нашел медведь эту ягоду? Завязался спор. И тут один из стариков вспомнил историю из далекого детства.

- А ведь росла у нас такая ягода. Причем в этом распадке. И дом наш здесь стоял. Вернее, не наш - японский. Но был он и нашим первым домом на Сахалине. Мы ведь - переселенцы. Сорвали родителей вербовщики с насиженных мест, кущи райские наобещали. А когда приехали - увидели эти кущи: глухие места, даже жилья нет. Лишь редкие японские домики по распадкам раскинуты. В один из этих домиков и подселили наше семейство.

У них - куча детей. У нас - куча. Одним словом, интернационал. Они нашего языка не понимают, мы - японского… Но для ребятишек разве это барьер? Сообща за ягодами в распадок бегали. И черемшу собирали сообща… Купались, секретами с помощью первых освоенных слов и жестов делились, пока их родители репатриации ждали. И ее помню хорошо. В тот день хозяин-японец все свои запасы матери передал: две ямы с картошкой и четыре мешка рису. Для семьи, в которой восемь детей, - богатство неслыханное.

Но недолго радовалась мать привалившему счастью. На следующий день явился представитель власти и все конфисковал в «закрома Родины». Хорошо хоть буквально перед приходом «гостей» мать сумела и рису отсыпать, и картошки про запас схоронить. Жизнь на оккупированной Брянщине многому научила… Да, в те времена люди стеснялись и стыдились иметь много. Жили «с колес». Рыбу ловили впрок. Ягоду бочками собирали. И клоповку тоже. А теперь об этой ягоде в наших местах помнят только медведи, - тяжело вздохнул старик.

Автор: Ирина Свидерская, сегодня, в 14:59 +4
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 15:28
а еще...кхм...есть у клоповки одна особенность...кхм...скажем как и у черемши...кхм....на выходе из ЖКТ....кхм...становится БОВ...особо опасным БОВ....
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+2
KsuKsu
Написано сегодня, в 15:38
Bokassa, ааааа что не так, покакал сразу освежителем
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+4
karsa
Написано сегодня, в 21:40
Bokassa, Еще про особенность настоящей корейской ким-чи расскажите
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0
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 19:52
Забавно...а что со вкусом-то у клоповки?
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+1
ZLOI275
Написано сегодня, в 20:00
Балтийская Килька, Абсолютно ничего
но лимон против нее на мой вкус отдыхает
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 20:24
ZLOI275, дюжа кислая?
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+1
ZLOI275
Написано сегодня, в 20:28
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+1
Еще 3 комментария
karsa
Написано сегодня, в 21:37
Морс из клоповки обалденный. И запах неповторимый, свежий, очень стойкий- любой Ментос отдыхает
Килечка, это не объяснишь, это пробовать надо
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Не потому, что быстро готовится...
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