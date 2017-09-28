Привет от товарища Хрущёва!

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Сегодня у нас история про один из главных сахалинских мемов – от актёра Виктора Черноскутова.
А к ней – рассказ сахалинского автора Ирины Левитес. Её тексты – ироничные, весёлые, грустные – читаются легко. Но за лёгкостью – серьёзные размышления о главном в жизни.
ИРИНА ЛЕВИТЕС. КОРАЛЛОВЫЕ ОСТРОВА
Лида купила оранжевую куртку с желтым мехом и пошла искать другого мужа, потому что этот никуда не годился. У него была маленькая зарплата и совсем никакой мечты. По вечерам Лида жарила картошку, они ужинали и смотрели телевизор, а потом шли спать. Лиде это надоело, потому что у нее была мечта. Она хотела уехать куда-нибудь далеко, на коралловые острова, где поют и танцуют аборигены в венках из орхидей.
Она ничего несобиралась покупать, но нечаянно наткнулась на распродажу. Яркая куртка прямо выпрыгивала из груды унылых тряпок. Лида не устояла, примерила. Легкое чудо обняло как родное. И цена смешная. Еще и осталось сто рублей. Даже снимать обновку не стала, сунула старый пуховик в пакет и пошла. С такой красотой не то что аборигены в обморок попадают, а настоящий муж найдется. Только надо следить за осанкой. Лида следила. Помнила, как в девятом классе Динка Бойко просвещала: «Главное – королевская осанка. Иду я такая вся на струне, смотрю вниз, будто мне пофигу. А за два метра до пацана – бах! Глаза поднимаю. Готов!» Девчонки обрадовались и пошли проверять. Срабатывало, но не на всех.
Сейчас совсем не помогло. Хмурые люди сгибались под тяжестью свинцового неба, шлепали по бывшему асфальту, прятались в бетонных коробках. Да, это не коралловые острова с орхидеями…
Шла и думала. Не может быть, чтобы молодость проскользила мимо, просыпалась как песок в часах на уроке химии. По телевизору показывали настоящую жизнь. Там супермены одной рукой сворачивали горы, другой бросали к ногам избранниц драгоценности, виллы и коралловые острова. Там никогда не бывало генеральных уборок по субботам, стирки, мытья посуды и никто не жарил картошку. У них на блюдах лежали омары, какие-то непонятные штуки и фрукты. У них были трехэтажные особняки, ухоженные сады, охранники и вообще все.
Лида тоже так хочет. Она не какая-нибудь замухрышка, а красавица. Если бы не рост, стала фотомоделью. Или манекенщицей. Или Мисс Вселенной.
Лида пришла на автовокзал.
– Сколько стоит билет в другой город?
– Сто рублей.
Как раз. Купила билет, помедлила и робко спросила:
– У вас есть мечта?
– Есть, – ответила кассирша. – Закрыть эту лавочку и домой.
Место попалось у окна. Все складывалось замечательно. Рядом оказалась женщина с волосами курточного цвета. Будто ее нарочно посадили для гармонии.
– Ой, у вас ценник висит, – встрепенулась женщина. – Почем брали?
– Недорого, – Лида сорвала картонку с ценой.
– Просто мечта, – одобрила женщина.
– А у вас мечта есть? – осмелела Лида.
– А то. Чтоб моего оболтуса с этим чертовым ЕГЭ уже куда-нибудь пристроить.
Другой город оказался не очень далеко. Всего час ехали. Попутчики разбежались, а Лида думала, куда пойти. В центре маленькой площади скучал Ленин. Вокруг Ленина в луже плавали две утки. Напротив мэрия гордилась елками, слева магазин, справа ресторан «Коралл». Ну вот. Кораллы уже начались. Осталось совсем немного.
– Конфетка!
Лида вздрогнула. Человек с волосами, убранными в хвостик, держал на ладони ириску.
– Спасибо.
– Такая красавица одна скучает. Ты замужем?
– Немножко.
– Немножко не считается, – обрадовался человек с хвостиком. – Есть предложение потусоваться. Кофе там, того-сего.
– Не знаю… – поколебалась Лида. – А у вас есть мечта?
– Конечно! Продать мое ноу-хау и разбогатеть.
– Вы изобретатель? – она с уважением посмотрела на нового знакомого. – Что вы изобрели?
– Средство для удаления накипи с чайника. Могу показать. У меня дома целая гора чайников. Проведем эксперимент, погреемся.
Хвостатый противно ухмыльнулся, намекая на нечто более определенное, и нахально полез со своими лапами, липкими от ириски.
– Отстань, – сказала Лида.
– Че ты ломаешься? – обозлился хвостатый и схватил Лиду за рукав.
Лида вырвалась и помчалась, не разбирая дороги. Через пару кварталов другой город внезапно кончился. Песчаные холмики шелестели сухой травой. Из окна ветхого домика печально смотрела коза. Сожалела, что лето кончилось, трава высохла. А может, мечтала о далеких коралловых островах. Коза увидела Лиду и очень удивилась. Она никогда не видела такую красивую девушку в такой красивой куртке.
Пошел дождь. Он весь день собирался и вот наконец собрался. Желтый мех намок и перестал быть пушистым. Лида позвонила мужу.
– Привет! – обрадовался муж. – Ты где?
– В другом городе…
– Да? – удивился муж. – А я картошки нажарил.
– Ты умеешь?
– Я еще не то могу. Вот увидишь. Когда вернешься?
– У меня денег нет…
– Так я сейчас приеду! Слышишь? Жди, я уже бегу!
– Виталик, – сказала Лида. – Виталик, забери меня отсюда. Очень жареной картошки хочется.
Сейчас совсем не помогло. Хмурые люди сгибались под тяжестью свинцового неба, шлепали по бывшему асфальту, прятались в бетонных коробках. Да, это не коралловые острова с орхидеями…
Шла и думала. Не может быть, чтобы молодость проскользила мимо, просыпалась как песок в часах на уроке химии. По телевизору показывали настоящую жизнь. Там супермены одной рукой сворачивали горы, другой бросали к ногам избранниц драгоценности, виллы и коралловые острова. Там никогда не бывало генеральных уборок по субботам, стирки, мытья посуды и никто не жарил картошку. У них на блюдах лежали омары, какие-то непонятные штуки и фрукты. У них были трехэтажные особняки, ухоженные сады, охранники и вообще все.
Лида тоже так хочет. Она не какая-нибудь замухрышка, а красавица. Если бы не рост, стала фотомоделью. Или манекенщицей. Или Мисс Вселенной.
Лида пришла на автовокзал.
– Сколько стоит билет в другой город?
– Сто рублей.
Как раз. Купила билет, помедлила и робко спросила:
– У вас есть мечта?
– Есть, – ответила кассирша. – Закрыть эту лавочку и домой.
Место попалось у окна. Все складывалось замечательно. Рядом оказалась женщина с волосами курточного цвета. Будто ее нарочно посадили для гармонии.
– Ой, у вас ценник висит, – встрепенулась женщина. – Почем брали?
– Недорого, – Лида сорвала картонку с ценой.
– Просто мечта, – одобрила женщина.
– А у вас мечта есть? – осмелела Лида.
– А то. Чтоб моего оболтуса с этим чертовым ЕГЭ уже куда-нибудь пристроить.
Другой город оказался не очень далеко. Всего час ехали. Попутчики разбежались, а Лида думала, куда пойти. В центре маленькой площади скучал Ленин. Вокруг Ленина в луже плавали две утки. Напротив мэрия гордилась елками, слева магазин, справа ресторан «Коралл». Ну вот. Кораллы уже начались. Осталось совсем немного.
– Конфетка!
Лида вздрогнула. Человек с волосами, убранными в хвостик, держал на ладони ириску.
– Спасибо.
– Такая красавица одна скучает. Ты замужем?
– Немножко.
– Немножко не считается, – обрадовался человек с хвостиком. – Есть предложение потусоваться. Кофе там, того-сего.
– Не знаю… – поколебалась Лида. – А у вас есть мечта?
– Конечно! Продать мое ноу-хау и разбогатеть.
– Вы изобретатель? – она с уважением посмотрела на нового знакомого. – Что вы изобрели?
– Средство для удаления накипи с чайника. Могу показать. У меня дома целая гора чайников. Проведем эксперимент, погреемся.
Хвостатый противно ухмыльнулся, намекая на нечто более определенное, и нахально полез со своими лапами, липкими от ириски.
– Отстань, – сказала Лида.
– Че ты ломаешься? – обозлился хвостатый и схватил Лиду за рукав.
Лида вырвалась и помчалась, не разбирая дороги. Через пару кварталов другой город внезапно кончился. Песчаные холмики шелестели сухой травой. Из окна ветхого домика печально смотрела коза. Сожалела, что лето кончилось, трава высохла. А может, мечтала о далеких коралловых островах. Коза увидела Лиду и очень удивилась. Она никогда не видела такую красивую девушку в такой красивой куртке.
Пошел дождь. Он весь день собирался и вот наконец собрался. Желтый мех намок и перестал быть пушистым. Лида позвонила мужу.
– Привет! – обрадовался муж. – Ты где?
– В другом городе…
– Да? – удивился муж. – А я картошки нажарил.
– Ты умеешь?
– Я еще не то могу. Вот увидишь. Когда вернешься?
– У меня денег нет…
– Так я сейчас приеду! Слышишь? Жди, я уже бегу!
– Виталик, – сказала Лида. – Виталик, забери меня отсюда. Очень жареной картошки хочется.
Комментарии
NIKizBYKW
Написано сегодня, в 14:03
Кстати всегда считала, что "Сахалин вторые Сочи солнце греет, но не очень", только из-за того, что параллель у нас с Сочи одна.
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+3
Руслан405
Написано сегодня, в 16:11
Понятно, что вкладываемые в развитие Сахалина инвестиции не окупятся в обозримом будущем, потому что успех инвестирования определяется полученным результатом. Либо это финансовая прибыль – столько-то вложили, столько-то вернули, посчитали соотношение, определили эффективность; либо результат инвестиций – в виде каких-то построенных объектов, той же инфраструктуры, связанной с основным капиталом, но и только. Ведь мало просто построить объекты. Сейчас в Сахалинской области можно увидеть и заброшенные шахты, и не эксплуатируемые узкоколейки, доставшиеся нам еще от японцев. Объекты есть, но они не функционируют. И Сейчас ситуация в области предельно прозаична. Требуется модернизация имеющейся и создание новой инфраструктуры с ее дальнейшим развитием.
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0
Ostrovityanin
Написано сегодня, в 17:40
А про сахалинскую миногу забыли? Семидыром называют. В детстве пугали, что они в реке "Сусуя" плавают, присасываются к купающимся и пьют их кровь.
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+1
NIKizBYKW
Написано сегодня, в 17:55
Ostrovityanin, а еще в речке, которая впадает в озеро в парк плавал конский волос. Вот он реально был страшен.
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+1
Ostrovityanin
Написано сегодня, в 17:58
NIKizBYKW, ну тогда еще Борщевик надо вспомнить, который завезли на Сахалин для коров
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+1
NIKizBYKW
Написано сегодня, в 18:22
Ostrovityanin, ну борщевик беда не только Сахалина, но даже белорусов.
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:45
Какая прелесть!!
Хочу еще рассказов Ирины!
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+5
Ostrovityanin
Написано сегодня, в 17:55 Отредактированно сегодня, в 17:56
В Макаровском и Углегорском районе есть два села с одинаковым названием Поречье)))))
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0
Ostrovityanin
Написано сегодня, в 18:06
В Углегорске и Смирных есть два села также с одинаковым наименованием Орлово может имеет смысл выяснить почему так и найти другие населенные пункты с одинаковыми наименованиями.
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+1
NIKizBYKW
Написано сегодня, в 18:24
А вообще было бы интересно знать реального автора этой фразы. Потому как ее я знаю с детства и от родителей.
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+1