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Блог Сергея Омшенецкого
Театр... Гутерман...

Театр... Гутерман...

Эти два слова вот уже более 40 лет неразрывны. Михаил Михалыч сделал тысячи снимков: репетиций, фестивалей, спектаклей, актеров, режиссеров. Без его присутствия не обходится практически каждый предпоказ московских премьер. Петр Фоменко, Андрей Кончаловский, Эймунтас Някрошюс, Константин Богомолов, Кирилл Серебренников, Римас Туминас... Перечислить фамилии всех театральных звезд невозможно – уж очень много их, попавших в объектив фотокамеры великого мастера. 

 

"Каждый портрет Михаила Гутермана передает глубину и сущность его героя. В портрете Марка Захарова – вся печаль, юмор и боль художника-борца, гражданина и правдолюбца." - пишет "Вечерняя Москва". "Через объектив он передает ту атмосферу, в которую люди заходят погрузиться, и точно не останутся равнодушными. Он счастлив, он живет своей работой и покоряет поклонников театра и фотографии." – говорит о фотографе "Московский комсомолец".
 

 
Выставка "Театр нашего времени" открылась в Доме-музее Ермоловой и является третьим выставочным проектом Михаила Гутермана и Театрального музея имени Бахрушина – в 1985 году в Доме-музее Ермоловой прошла выставка «Олег Даль», где были представлены эксклюзивные фотографии актера, а в октябре 2015 года в Театральной галерее на Малой Ордынке состоялась именная выставка Гутермана.
 

Я рад... Нет, я безумно рад, что год назад познакомился с Михал Михалычем. В тот вечер мы прогуливались с ним от театра Маяковского до Театра на Малой Бронной. И там же, в театральном буфете пили компот и говорили. Он удивительный человек. Он хороший учитель. 
 

Бывало как-то, что он критиковал мои снимки: "Сережа, что за ракурс?" Иногда хвалил: "Вот этот портрет очень хороший"
 
Однажды он мне позвонил и сказал: "Неважно, размытый снимок у тебя или четкий, главное, чтоб он был наполнен эмоционально". Я это запомню на всю жизнь. 
 
А однажды он пригласил меня к себе в редакцию "Театральной жизни", где трудится и подарил множество снимков со своих старых выставок. Теперь благодаря Гутерману над моей кроватью висит эмоциональный и молодой Евгений Миронов из "Господ Головлевых". А на кухне красуется Александр Феклистов...
 

На открытие выставки (16 уже по счету) пришли друзья фотографа, все те, кто давно мечтал познакомиться с маэстро. Михал Михалыч гостеприимно встречал всех. И всем был рад.
 
Здоровья вам, Михал Михалыч. Счастья и ярких снимков. 
 

Автор: Сергей Омшенецкий, сегодня, в 04:20 0
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