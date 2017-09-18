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Блог Сергея Омшенецкого
Пост про любовь...

Пост про любовь...

Пять месяцев назад внутри меня что-то щелкнуло. Я вновь почувствовал себя шестнадцатилетним мальчишкой, который преданно и верно смотрит только в ее сторону, только в ее глаза. И без ума от ее улыбки и голоса...
 
В тот апрельский вечер мы случайно оказались на одном дне рождения, за одним столом. Сели рядом. Я только прилетел на остров, и из-за разницы во времени ничего не мог понять – время тянулось так долго, мысли и слова путались, а желание лечь и уснуть пыталось одолеть мое сознание. 
 
Но рядом с ней я не заметил времени. После веселого вечера мы отправились гулять дальше. По ночному городу... Вдвоем. Пели песни, говорили... Смеялись. Всю ночь мы провели вместе. И только под утро мы пришли к ней домой. Мы лежали на большой кровати, что-то читали, смотрели друг другу в глаза, молчали. Не спали... 
 
И никакого физического контакта. Только вербальное общение. Вы скажете, что я старомоден, что не воспользовался случаем. А зачем? Ведь нам и так было хорошо. Даже очень! 
 

 
Несмотря на суточное отсутствие сна, я ходил повсюду за ней. Как тень... Как собачка за своим хозяином... Как назойливый комар в самый жаркий день жужит под ухом. Она не отпускала меня...
 
В своих чувствах она призналась первой. Это было очень забавно и неожиданно для меня. Мы поцеловались. Первый раз. Она была так нежна! 
 
С каждым днем я влюблялся в нее все больше и больше. Ее голос мне хотелось слышать постоянно. Ах, если бы вы слышали ее голос по утрам! 
 

 
Мы вместе. Вот уже пять месяцев. И это несмотря на то, что нас разделяют расстояния, города, роуминги... Но зато когда мы встречаемся – дни, часы, минуты, которыми я наслаждаюсь ею, кажутся самыми запоминающимися и сладкими. Это лето – одно из самых ярких лет в моей жизни. Потому что мы провели его вместе. Только я и... Настенька!
 
Я ласково зову ее Настенькой. И мне нравится, что она зовет меня тоже с нежностью – Сереженька. Мне нравится, что она не слушает треки Ольги Бузовой и не смотрит "Дом-2". Мне нравится в ней ее талант, ее красота и наивность. Мне нравится пугать ее в кинотеатре на просмотре не самого страшного ужастика. Мне нравится говорить ей перед сном, как я скучаю...
 
Она мне нравится... Я ее люблю. И сегодня я готов кричать об этом на всю планету. Хочется, чтобы о моем чувстве знали все. Ах, как же я скучаю по ней. Скучаю, и жду встречи... 
 
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Автор: Сергей Омшенецкий, 12 сентября, в 09:53 +21
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Комментарии
VLадимир
Написано 12 сентября, в 10:30
Ах молодость, как это всё понятно. Я до сих пор ору во всё своё горло, я люблю. Хотя мы вместе уже 28 ой год.
Сергей счастья вам, любви и долголетия. И береги её, ведь они такие хрупкие и нежные.
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+11
Сергей Омшенецкий
Написано 13 сентября, в 06:25
VLадимир, спасибо. и вам с вашей супругой счастья большого и дооолгого)))
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано 12 сентября, в 10:40 Отредактированно 12 сентября, в 10:40
Я так рада за тебя, за вас, Сережа
пусть у вас будет всё, кроме разочарования, предательства и измен. Счастья и неугасимой любви!
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+9
Сергей Омшенецкий
Написано 13 сентября, в 06:26
НюНик_просто_Анна, Анююют, спасибки
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+1
Василиса_Я ^.^
Написано 12 сентября, в 11:12
Как же приятно читать такие посты!
Сережа, рада за вас с Настенькой! Счастья вам и огромной любви!
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+10
Сергей Омшенецкий
Написано 13 сентября, в 06:26
Василиса_Я ^.^, Спасибочки)))
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+2
Любовь Барабашова
Написано 12 сентября, в 11:22
Очень за тебя рада.
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+7
aS
Написано 12 сентября, в 11:48
Как чудесно! Очень рада за тебя и Настю. Теперь ты вернешься на Сахалин? Или театр кукол лишится еще одной актрисы?
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+7
Сергей Омшенецкий
Написано 13 сентября, в 06:27
aS, нет. на Сахалин не вернусь. Буду ждать, когда у Настеньки закончится контракт)))
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+1
aS
Написано 13 сентября, в 09:11
Сергей Омшенецкий, ой, счастья вам! Это так чудесно! Но на Сахалин возвращайся хотя бы в гости
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+1
Сергей Омшенецкий
Написано 13 сентября, в 09:14
aS, так я же вот-вот прилечу...22-го сентября)))))))))) пам парам
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+3
Еще 1 комментарий
Ogonek
Написано 12 сентября, в 12:34 Отредактированно 12 сентября, в 12:38
Сергей,читала и радовалась за вас!!!!Это так здорово любить..Любить не за что-то,а просто так...потому что этот человек есть...любить только потому что этот человек нужен..это большое счастье встретить такую любовь и очень важно не потерять ее...Счастья вам!!!!!
Прочтение слов песни Витаса супер!!!!!Слушала...мурашки по коже...а это значит дошло до души)))
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+7
Сергей Омшенецкий
Написано 13 сентября, в 06:27
Ogonek, спасиб
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+2
Катерина Раченко
Написано 12 сентября, в 16:37
Счастья вам, Сергей, огромного! Берегите друг друга, слышьте друг друга и доверяйте
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+3
Сергей Омшенецкий
Написано 13 сентября, в 06:27
Катерина Раченко, спасибою бережем, доверяем, слышим...
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано 12 сентября, в 17:01
Серёжечка, вы такие с Настюшей молодцы! Я очень за вас рада!
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+7
Сергей Омшенецкий
Написано 13 сентября, в 06:28
Балтийская Килька, пам паааам. спасиииб. на следующий год планируем снова к вам. мало нам было))))
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано 13 сентября, в 16:46
Сергей Омшенецкий, Милости прошу! Буду невероятно видеть вас с Настюшей снова!
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+4
Алёна
Написано 13 сентября, в 09:44
Сереж, как здорово!!! ??????
Пусть эти чувства будут с вами всегда!!!
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано 13 сентября, в 19:03
невероятно РАДА буду видеть!)))
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+4
Online
ateriya Online
Написано 13 сентября, в 21:28
Классно! Молодцы! Пожелаю вам самого необычного ощущения. Знаете какого? Когда в минуты небольших ссор или недопониманий,ну мало ли жизнь прожить не поле перейти,так вот,в эти моменты пожелаю вам не слышать ссоры а стоять напротив любимого и думать" как же я люблю тебя! Какой же ты замечательный,какая же ты у меня хорошенькая. А потом просто сказать это вслух и поцеловать. Уважайте друг друга. Без уважения любовь долго не живет. Хотя к чему советы. Вы сами знаете как вам поступать. Счастья вам ребята,стойкости и мудрости принять то что приготовила вам дооолгая и счастливая жизнь.
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+2
Людмила Голод
Написано 14 сентября, в 19:49
Ой, ребята, у вас такие лица счастливые! Так рада за вас!
Большой и долгой вам любви! Вы красивая пара!
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