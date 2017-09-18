Пост про любовь...

Пять месяцев назад внутри меня что-то щелкнуло. Я вновь почувствовал себя шестнадцатилетним мальчишкой, который преданно и верно смотрит только в ее сторону, только в ее глаза. И без ума от ее улыбки и голоса...

В тот апрельский вечер мы случайно оказались на одном дне рождения, за одним столом. Сели рядом. Я только прилетел на остров, и из-за разницы во времени ничего не мог понять – время тянулось так долго, мысли и слова путались, а желание лечь и уснуть пыталось одолеть мое сознание.

Но рядом с ней я не заметил времени. После веселого вечера мы отправились гулять дальше. По ночному городу... Вдвоем. Пели песни, говорили... Смеялись. Всю ночь мы провели вместе. И только под утро мы пришли к ней домой. Мы лежали на большой кровати, что-то читали, смотрели друг другу в глаза, молчали. Не спали...

И никакого физического контакта. Только вербальное общение. Вы скажете, что я старомоден, что не воспользовался случаем. А зачем? Ведь нам и так было хорошо. Даже очень!

Несмотря на суточное отсутствие сна, я ходил повсюду за ней. Как тень... Как собачка за своим хозяином... Как назойливый комар в самый жаркий день жужит под ухом. Она не отпускала меня...

В своих чувствах она призналась первой. Это было очень забавно и неожиданно для меня. Мы поцеловались. Первый раз. Она была так нежна!

С каждым днем я влюблялся в нее все больше и больше. Ее голос мне хотелось слышать постоянно. Ах, если бы вы слышали ее голос по утрам!

Мы вместе. Вот уже пять месяцев. И это несмотря на то, что нас разделяют расстояния, города, роуминги... Но зато когда мы встречаемся – дни, часы, минуты, которыми я наслаждаюсь ею, кажутся самыми запоминающимися и сладкими. Это лето – одно из самых ярких лет в моей жизни. Потому что мы провели его вместе. Только я и... Настенька!

Я ласково зову ее Настенькой. И мне нравится, что она зовет меня тоже с нежностью – Сереженька. Мне нравится, что она не слушает треки Ольги Бузовой и не смотрит "Дом-2". Мне нравится в ней ее талант, ее красота и наивность. Мне нравится пугать ее в кинотеатре на просмотре не самого страшного ужастика. Мне нравится говорить ей перед сном, как я скучаю...

Она мне нравится... Я ее люблю. И сегодня я готов кричать об этом на всю планету. Хочется, чтобы о моем чувстве знали все. Ах, как же я скучаю по ней. Скучаю, и жду встречи...

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