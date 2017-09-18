До свидания, мой любимый режиссер!

Сегодня страна простилась с Железкиным!

Да, именно страна. Потому как Станислава Федоровича знали во многих театрах России. Его имя ассоциируется с чем-то мощным, непоколебимым, и в то же время он был добрым, светлым и просто хорошим Человеком. "Железным" человеком. Стойким, упорным, идущий напролом, пробивающий стены... Его любили. Его любили все - дети и взрослые. Его обожали и актеры.

Когда в наш театр приезжал Железкин, все, абсолютно все начинали говорить на его языке. Заразиться его азартом было невозможно. А какие у нас были с ним театральные посиделки! Ах! Столы ломились от островных рыбных лакомств, животы надрывались от жизненных театральных баек, пиво лилось рекой... Как же это здорово - посидеть в компании такого мастера, который с молодежью на одной волне.

"Железяка" был хорошим человеком. Так мы его называли пока он не слышит. По доброму так, знаете. А теперь нет его. Нет нашего любимого актера. Нет нашего великого режиссера. А ведь таковым он остается до сих пор. Как настоящий мастер, преданный своему ремеслу, Стас Федорович даже собственный уход срежиссировал. Позвал всех на свой фестиваль, зазывал приехать кукольников на юбилей родного театра. Накормил всех, напоил... И ушел. Так тихо и без пафоса.

По сценарию Железкина, день прощания с ним совпал с днем рождения театра "Огниво", который 25 лет назад он организовал на мытищинской земле. По его же сценарию слетелись все, кто когда-то с ним работал, учился, где-то пересекался... Ай да Железкин!

Я безумно рад тому, что мне выпала такая возможность - поработать с этим мастером. Я репетировал с ним 4 спектакля - "Морозко", "Журавлиные перья", "Пиковая дама"... И, конечно же, "Оскар и Розовая дама". Как же я ему благодарен, что он поверил в меня, открылся для меня тогда и сделал то, о чем я мечтал. Он подарил мне роль. Роль, которая стала самой любимой, роль, которая стала девизом моей жизни.

А ведь у нас с ними были планы. А ведь он хотел возродить этот спектакль в своем театре. И мы это сделаем. Обещаю! Обязательно сделаем, Станислав Федорович! Доверьтесь нам. Не подведем...

Спасибо этому человеку за его искренность, за его уважение к актерам, за его юмор и преданность к Театру Кукол. "Железяка", мы тебя любим! ВСЕГДА!!!