Розыгрыш последнего билета на шоу MoscowBoys

Новый жанр музыкального театра, придуманный продюсером Эльшаном Мамедовым, удивил московскую публику три года назад. После трогательного и отчаянно дерзкого «Тапёр?шоу» зрителям представлено шоу MoscowBoys. Спектакль новый - тема вечная - любовь! Любовь к жизни, любовь к музыке, любовь к свободе.

Билеты на шоу MoscowBoys в исполнении струнного квартета из Москвы предоставлены Сахалинской областной филармонией. И это далеко не последнее музыкальное событие нового сезона.

Чтобы выиграть пригласительный на ДВА лица, вам нужно ответить на следующий вопрос:



в каком европейском фестивале участники струнного квартета принимали участие в августе 2016 года (указать название фестиваля, страну и город)?



Ответы пишите в личку. Розыгрыш сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Шоу MoscowBoys состоится 30 сентября, в 18.00, в СМТЦ имени А.П. Чехова.