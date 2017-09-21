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Розыгрыш последнего билета на шоу MoscowBoys

Розыгрыш последнего билета на шоу MoscowBoys

Новый жанр музыкального театра, придуманный продюсером Эльшаном Мамедовым, удивил московскую публику три года назад. После трогательного и отчаянно дерзкого «Тапёр?шоу» зрителям представлено шоу MoscowBoys. Спектакль новый - тема вечная - любовь! Любовь к жизни, любовь к музыке, любовь к свободе. 

Билеты на шоу MoscowBoys в исполнении струнного квартета из Москвы предоставлены Сахалинской областной филармониейИ это далеко не последнее музыкальное событие нового сезона.
Чтобы выиграть пригласительный на ДВА лица, вам нужно ответить на следующий вопрос:


в каком европейском фестивале участники струнного квартета принимали участие в августе 2016 года (указать название фестиваля, страну и город)?


Ответы пишите в личку. Розыгрыш сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

 Шоу MoscowBoys  состоится 30 сентября, в 18.00, в СМТЦ имени А.П. Чехова.

 

сегодня, в 09:28 +3
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Розыгрыш билетов на шоу струнного квартета MoscowBoys ЗАКРЫТО!
Розыгрыш билетов на шоу струнного квартета MoscowBoys ЗАКРЫТО!
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