В картинке к одной из новостей ASTV.RU оказался приз!

Константин из Охи получил от АСТВ.ру не совсем обычный приз. Точнее, за не совсем обычные действия. Одну из августовских новостей, где упоминались QR-коды (вот эту), мы проиллюстрировали примером такого кода. А в нем зашифровали надпись для самых любознательных – интересно, будет ли кому-нибудь любопытно, что кроется в нашем коде? Как оказалось, будет.

Собственно, в QR-коде всего лишь значился текст, сообщавший о сувенире для того, кто навел на него камеру и попытался прочитать. А первым, кто это сделал и сообщил нам об этом, оказался Константин.

Поздравляем и спасибо!