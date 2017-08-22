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В картинке к одной из новостей ASTV.RU оказался приз!

В картинке к одной из новостей ASTV.RU оказался приз!

Константин из Охи получил от АСТВ.ру не совсем обычный приз. Точнее, за не совсем обычные действия. Одну из августовских новостей, где упоминались QR-коды (вот эту), мы проиллюстрировали примером такого кода. А в нем зашифровали надпись для самых любознательных – интересно, будет ли кому-нибудь любопытно, что кроется в нашем коде? Как оказалось, будет.

Собственно, в QR-коде всего лишь значился текст, сообщавший о сувенире для того, кто навел на него камеру и попытался прочитать. А первым, кто это сделал и сообщил нам об этом, оказался Константин.

Поздравляем и спасибо! 

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сегодня, в 12:43 +7
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Комментарии
АлинКо
Написано сегодня, в 15:04
вот хитрицы )))))
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Розыгрыш билетов на новое шоу струнного квартета из Москвы! ЗАКРЫТО!
Розыгрыш билетов на новое шоу струнного квартета из Москвы! ЗАКРЫТО!
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