Розыгрыш билетов на шоу струнного квартета MoscowBoys

Напоминаем, что Сахалинская областная филармония открывает юбилейный, 70-й сезон шоу MoscowBoys от московского струнного квартета.

Во время выступления артисты будут танцевать, кататься на роликах, прыгать, стоять на голове и при этом точно следовать музыкальной партитуре. Думаете так невозможно? Вы можете убедится в этом, если правильно ответите на следующий вопрос и выиграете пригласительный билет от Сахалинской областной филармонии на шоу MoscowBoys:

Кто является режиссером-постановщиком музыкального спектакля MoscowBoys ?

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит. Он получит пригласительный билет на шоу MoscowBoys, которое состоится 30 сентября, в 18.00, в СМТЦ имени А.П. Чехова.

Внимание!

Завтра, 28 сентября будет разыгран еще ОДИН билет на шоу. Не упустите свой шанс!