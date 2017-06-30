Корейские рабы и кальмар. Обзор околосахалинского интернета

Побединские инквизиторы еще, судя по всему, долго будут давать почву для размышлений разного рода публицистам. Например, армянским журналистам из Москвы.

Все-таки повезло нам! Ведь как хорошо жить в век просвещенный, в век технического и духовного прогресса! Не то что в эпоху мрачного Средневековья, когда тебя могли запросто возвести на костер, если попам показалось, что ты подался в колдуны. А то и просто так – за красоту, например, как многих тогдашних женщин. Ибо красота – она ведь признак «печати дьявола».

(Но мы то с вами знаем, что там никакой мистики. Исключительно чрезмерная любвеобильность и чрезмерная пьянка)

А между тем, в Южно-Сахалинске проходит международная конференция археологов, между прочим. Приехали ученые. Что там обсуждают на конференции не знаю, но судя по личным страничкам в соцсетях, солидные профессора не чужды селфи.

Еще одна громкая сахалинская история - полуторагодовалый Герман из Макарова и его семья. Претендующая на ребенка мать на Сахалине 21 раз привлекалась к ответственности. Это на РАПСИ.

В Медузе большой материал про северокорейских гастарбайтеров. Эксперт объясняет - они трудовые мигранты или рабы?

Подразумевается, что они будут отдавать государству некоторую фиксированную сумму, а все заработанное сверх оставят себе. В большинстве случаев таким правом свободного поиска пользуются небольшие бригады сельскохозяйственных или строительных рабочих, выполняющие мелкие частные заказы. Во многих случаях дополнительную внеурочную работу на стороне ищут и те, кто работает организованными группами на крупных предприятиях и стройках.

Размер «оброка» фиксирован и зависит от ряда факторов, включая квалификацию рабочего, условия местности, где он находится (например, выплаты на Сахалине, с его нефтегазовым благополучием, обычно выше, чем на материке). В России в большинстве случаев выплаты, формально именуемые «плановым взносом», сейчас составляют от 500 до 900 долларов в месяц.

Чаще всего на Сахалине при запросах о еде в поисковик забивают слово кальмар.

Редкий обзор обходится без нашего любимого баянчика - "Сахалин - мечта всех туристов". Ради разнообразия предложим вам то, чем заманиваем гостей из других регионов. Вот, например, поход на хребет Жданко. Вполне доступен, а впечатлений - вагон.

Первый небольшой привал на подъёме, ещё рывок - и мы на хребте.

Стало немного понятнее, куда мы ввязались.

Впереди вершины и пики. С восточной стороны море. А с западной - ветер такой, что хотелось пригнуться к земле поближе, чтобы не унесло.

И наш путь: вверх, вниз, снова много раз вверх и столько же вниз. И по узким тропинкам у обрыва. Конечная цель - пик Жданко - ещё даже не была видна.

Но какие вокруг красоты! А запахи: моря, цветущего багульника, брусничника, множества редких растений. И звуки птиц.