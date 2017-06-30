Корейские рабы и кальмар. Обзор околосахалинского интернета
Побединские инквизиторы еще, судя по всему, долго будут давать почву для размышлений разного рода публицистам. Например, армянским журналистам из Москвы.
Все-таки повезло нам! Ведь как хорошо жить в век просвещенный, в век технического и духовного прогресса! Не то что в эпоху мрачного Средневековья, когда тебя могли запросто возвести на костер, если попам показалось, что ты подался в колдуны. А то и просто так – за красоту, например, как многих тогдашних женщин. Ибо красота – она ведь признак «печати дьявола».
(Но мы то с вами знаем, что там никакой мистики. Исключительно чрезмерная любвеобильность и чрезмерная пьянка)
А между тем, в Южно-Сахалинске проходит международная конференция археологов, между прочим. Приехали ученые. Что там обсуждают на конференции не знаю, но судя по личным страничкам в соцсетях, солидные профессора не чужды селфи.
Еще одна громкая сахалинская история - полуторагодовалый Герман из Макарова и его семья. Претендующая на ребенка мать на Сахалине 21 раз привлекалась к ответственности. Это на РАПСИ.
В Медузе большой материал про северокорейских гастарбайтеров. Эксперт объясняет - они трудовые мигранты или рабы?
Подразумевается, что они будут отдавать государству некоторую фиксированную сумму, а все заработанное сверх оставят себе. В большинстве случаев таким правом свободного поиска пользуются небольшие бригады сельскохозяйственных или строительных рабочих, выполняющие мелкие частные заказы. Во многих случаях дополнительную внеурочную работу на стороне ищут и те, кто работает организованными группами на крупных предприятиях и стройках.
Размер «оброка» фиксирован и зависит от ряда факторов, включая квалификацию рабочего, условия местности, где он находится (например, выплаты на Сахалине, с его нефтегазовым благополучием, обычно выше, чем на материке). В России в большинстве случаев выплаты, формально именуемые «плановым взносом», сейчас составляют от 500 до 900 долларов в месяц.
Чаще всего на Сахалине при запросах о еде в поисковик забивают слово кальмар.
Редкий обзор обходится без нашего любимого баянчика - "Сахалин - мечта всех туристов". Ради разнообразия предложим вам то, чем заманиваем гостей из других регионов. Вот, например, поход на хребет Жданко. Вполне доступен, а впечатлений - вагон.
Первый небольшой привал на подъёме, ещё рывок - и мы на хребте.
Стало немного понятнее, куда мы ввязались.
Впереди вершины и пики. С восточной стороны море. А с западной - ветер такой, что хотелось пригнуться к земле поближе, чтобы не унесло.
И наш путь: вверх, вниз, снова много раз вверх и столько же вниз. И по узким тропинкам у обрыва. Конечная цель - пик Жданко - ещё даже не была видна.
Но какие вокруг красоты! А запахи: моря, цветущего багульника, брусничника, множества редких растений. И звуки птиц.
А несчастную невезучую бабу давайте добивать, а то чего это к ней мужиков тянет
Германа и сестру его Софу жаль до слез... Пьянство родителей калечит их жизнь.
После прочтения о северокорейцах что-то радостно стало, что родилась в России...
Есть в этом что-то от классиков. Чеховское какое-то