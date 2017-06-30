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Корейские рабы и кальмар. Обзор околосахалинского интернета

Корейские рабы и кальмар. Обзор околосахалинского интернета

Побединские инквизиторы еще, судя по всему, долго будут давать почву для размышлений разного рода публицистам. Например, армянским журналистам из Москвы. 

Все-таки повезло нам! Ведь как хорошо жить в век просвещенный, в век технического и духовного прогресса! Не то что в эпоху мрачного Средневековья, когда тебя могли запросто возвести на костер, если попам показалось, что ты подался в колдуны. А то и просто так – за красоту, например, как многих тогдашних женщин. Ибо красота – она ведь признак «печати дьявола».

(Но мы то с вами знаем, что там никакой мистики. Исключительно чрезмерная любвеобильность и чрезмерная пьянка)

А между тем, в Южно-Сахалинске проходит международная конференция археологов, между прочим. Приехали ученые. Что там обсуждают на конференции не знаю, но судя по личным страничкам в соцсетях, солидные профессора не чужды селфи. 

Еще одна громкая сахалинская история - полуторагодовалый Герман из Макарова и его семья. Претендующая на ребенка мать на Сахалине 21 раз привлекалась к ответственности. Это на РАПСИ. 

В Медузе большой материал про северокорейских гастарбайтеров. Эксперт объясняет - они трудовые мигранты или рабы?

Подразумевается, что они будут отдавать государству некоторую фиксированную сумму, а все заработанное сверх оставят себе. В большинстве случаев таким правом свободного поиска пользуются небольшие бригады сельскохозяйственных или строительных рабочих, выполняющие мелкие частные заказы. Во многих случаях дополнительную внеурочную работу на стороне ищут и те, кто работает организованными группами на крупных предприятиях и стройках.

Размер «оброка» фиксирован и зависит от ряда факторов, включая квалификацию рабочего, условия местности, где он находится (например, выплаты на Сахалине, с его нефтегазовым благополучием, обычно выше, чем на материке). В России в большинстве случаев выплаты, формально именуемые «плановым взносом», сейчас составляют от 500 до 900 долларов в месяц.

Чаще всего на Сахалине при запросах о еде в поисковик забивают слово кальмар. 

Редкий обзор обходится без нашего любимого баянчика - "Сахалин - мечта всех туристов". Ради разнообразия предложим вам то, чем заманиваем гостей из других регионов. Вот, например, поход на хребет Жданко. Вполне доступен, а впечатлений - вагон. 

Первый небольшой привал на подъёме, ещё рывок - и мы на хребте. 

Стало немного понятнее, куда мы ввязались. 
Впереди вершины и пики. С восточной стороны море. А с западной - ветер такой, что хотелось пригнуться к земле поближе, чтобы не унесло. 
И наш путь: вверх, вниз, снова много раз вверх и столько же вниз. И по узким тропинкам у обрыва. Конечная цель - пик Жданко - ещё даже не была видна. 
Но какие вокруг красоты! А запахи: моря, цветущего багульника, брусничника, множества редких растений. И звуки птиц.

Автор: Любовь Барабашова, вчера, в 15:20 +11
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Комментарии
Online
Яков Максимов Online
Написано вчера, в 16:05
Ну неправда. Чаще всего на Сахалине при запросах о еде в поисковик забивают слово "водка". Это мое личное социологическое исследование
Предпочтения жителей Свердловской области понравились - косуля... Деликатес почти.
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+6
lvista
Написано вчера, в 16:59
Моя мечта - хребет Жданко...
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+6
Online
Любовь Барабашова Online
Написано вчера, в 17:01
lvista, Илона наша ее уже осуществила. Вместе с Ирой Нефедовой. Так что все вожножно
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+5
lvista
Написано вчера, в 17:01
Любовь Барабашова, счастливицы!!! Браво
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано вчера, в 17:20
Очень интересный и, как всегда, познавательный обзор))) про Варвару ясно абсолютно все, и про остальных лиц это истории. Особенно мне понравилась речь защитницы последнего (очень надеюсь, последнего) повесившегося мужчины: он такой хороший, правда, вор немножко и наркоман, но вот семья у него и детки, так что хороший.
А несчастную невезучую бабу давайте добивать, а то чего это к ней мужиков тянет

Германа и сестру его Софу жаль до слез... Пьянство родителей калечит их жизнь.
После прочтения о северокорейцах что-то радостно стало, что родилась в России...
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+10
Online
Любовь Барабашова Online
Написано вчера, в 17:34
НюНик_просто_Анна, Рада, что вы это заметили. Мне казалось это важным) В Победино меня очень удивило, что все кругом хорошие. Я там ни про кого плохого слова не слышала. Варя, ну вот такая, крутит. Но "неплохая". Все ее мужчины - хорошие. Один хороший хозяин, два других просто хорошие.
Есть в этом что-то от классиков. Чеховское какое-то
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+9
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано вчера, в 19:38
Любовь Барабашова, вот-вот, именно. Напоминает разговоры крестьян 18 века.
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+5
SPY
Написано сегодня, в 15:35
Корейские рабы???? А не эти ли рабы бежали в лес и жили там месяцами,когда их советская власть после победы хотела отправить на родину? А не они ли бунтовали при Хрущеве ( по моему), против отправки всех ! ,,рабов" на родину? Вроде как и не рабы получается,а добровольные переселенцы
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Сахалинский блогер избил президента. Обзор околосахалинского интернета
Сахалинский блогер избил президента. Обзор околосахалинского интернета
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