Сахалинский блогер избил президента. Обзор околосахалинского интернета

Такой заголовок это, конечно, прием не вполне эстетский. Но вранья в нем, на удивление, мало. Не избил, а только один раз ударил. И не президента, строго говоря, а главу республики Саха или по-другому Ил Дархана.

Зато этот блогер - наш Сергей Макаров.

Дело было на Медиасаммите. История такая:

Впереди меня сидела так называемая свита. С левого боку - главы Дальнего Востока (Борисов, Кожемяко, Козлов, Миклушевский), с правого боку - медийные знаменитости (Захарова, Венедиктов и др.). Передо мной сидел Егор Борисов, а позади - его помощник. Вдруг во время того, как Вячеслав Шпорт ( губернатор Хабаровского края) что-то рассказывал, сзади помощник Борисова сказал мне: – Парень, можешь слегка пнуть тот стул, который перед тобой? - Ты что? Это же глава Якутии. Как я могу пнуть его? В своём уме? На что он ответил: – Ну тогда толкни чуть-чуть его.

Серега рассказал об этом у себя в ФБ, байку подхватили многие якутские СМИ. И якуты прокляли блогера за кощунство:

Блогер макаров хорош! Бахвалится как малолетний пацан тем, что "хлёстко так кулаком ударил" нашего Ил Дархана! Это не по-мужски! Ради лайков и самопиара готов на любой низкий поступок... Противно было даже читать его рассказ ?? ?? ??

Евгения Саввинова ??" "проявил смекалку", йоптить

И я боюсь думать, что пишет Елизавета Григорьева, оставившая такой коммент: Сахалар кэм да куьагаммытын хостоьобут. Мунньах быыьыгар нукиаан ылбыт соготох Бэрииьэп это буолбатах буолоуохтаах. Ким уйэтин тухары биирдэ даганы утуктаан кербекке чэгиэн бэйэлээхтик олорбут киьи чиэьинэ суруйун эрэ. Мин биир бэйэм саарбахтыыбын.

Недавняя история про мракоборцев из Победино обрастает комментариями. Вот в "Московском комсомольце" колдуны обсудили сожжение дома ведьмы. Вообще вставляет даже эта фраза - в комсомольце (!) обсудили колдуны (!!!). Колдуны посетовали, что, мол, «Люди из мира магии часто сталкиваются с угрозами».

Вместе с тем семья Хорошавина продолжает сражаться за свое имущество. Правда, безуспешно.

59-летняя госпожа Хорошавина обратилась с иском в Никулинский суд Москвы с просьбой признать квартиру в ЖК «Шуваловский» на Мичуринском проспекте ее единственным жильем, так как решением Южно-Сахалинского городского суда 20 мая прошлого года вся ее жилплощадь обращена в доход государства.

У нынешнего губернатора и его семьи проблем с имуществом нет.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко по-прежнему зарабатывает больше своих коллег на Дальнем Востоке. Его средний месячный доход в 2016 году составил более 2,2 млн. рублей. Не так давно полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью федеральным телеканалам отметил, что родственники Кожемяко занимались рыбохозяйственным бизнесом, когда тот находился на посту губернатора Амурской области. Теперь же, по словам вице-премьера, когда Олег Кожемяко перешел на работу на Сахалин после другого коррупционного скандала в регионе, «эта проблема решена».

Лобби нефтяных гигантов выступает против закона об ужесточении антироссийских санкций

Для Exxon ставки особенно высоки. Новый закон может еще больше нарушить ее и без того хрупкое партнерство с российским нефтяным гигантом «Роснефть», которое в основном сохранилось, несмотря на санкции, введенные США в 2014 году в связи с российской аннексией Крыма. Ранее эта нефтяная компания добивалась освобождения от санкций, но администрация Трампа в апреле отвергла ее просьбу.

Exxon продолжает реализацию совместного проекта с «Роснефтью» возле российского острова Сахалин на Дальнем Востоке, который был начат еще до введения санкций. С 2005 года в рамках этого проекта было добыто более 650 миллионов баррелей нефти, и это одна из крупнейших иностранных инвестиций в России.

Про туризм с неожиданной стороны. Внезапно (для меня) выяснилось, что существует сталкерский туризм. Так вот, у его адептов Анивский маяк среди самых желанных объектов.

Сталкерская мечта моей жизни – посетить заброшенный санаторий «Вейвери Хиллз» в Луисвилле, штат Кентукки, США. О нем ходит очень много слухов – про приведения и странные звуки. Еще в планах посетить заброшенный маяк «Анива» на Сахалине. Бесхозные здания привлекают меня, они окутаны странным ореолом романтики.