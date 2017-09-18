Секси губернатор и скорбеть правильно. Обзор околосахалинского интернета
Ссылку на сстатью Евгения Бабушкина в Снобе я уже в обзоре давала. Вот вторая серия. Про "Край света".
Сахалин немыслим. Представьте Россию, в которой не было голода. Из которой до Голливуда ближе, чем до Мосфильма. Из которой в Токио и Сеул летают на шопинг. Представьте дворняг с голубыми глазами — хаски постарались. Муссоны, лето в сентябре. Торжественный парад в честь победы над Японией.
Представьте вывески: музей медведя — жилмассив «Зима» — японские грузовики — японские товары — японская косметика — «Единая Россия» — японская кухня — фасады из Японии.
Каурисмяки и Гондри дают под открытым небом. Визжат девчонки: на красной ковровой дорожке — Петр Федоров. За ним Ананд Ганди, чье имя знают только ценители, а девчонки продолжают визжать. Сахалин удивителен. В программе — фильмы, на которые в Москве придет полтора синефила. А тут — полные залы, даже на Зайдля.
В продолжении темы "Края света". В Colta материал про кинофестиваль "Послание к человеку". Особо упоминается про "Сахалинскую волну" и "В объятиях моря".
Обратите внимание: вот главный (и действительно выдающийся) пример еще одной региональной киноволны — сахалинской. Конечно, островной кинематографии еще очень далеко до, скажем, якутской, но возникший благодаря многолетним усилиям Алексея Аграновича, фестивалю «Край света» и работающей при фестивале кинолаборатории узкий круг сахалинских режиссеров-любителей уже приносит свои плоды: например, пару лет назад на «Артдокфесте» показывали док сахалинца Александра Зарчикова «Половинки» (сейчас Зарчиков заканчивает работу над местным блокбастером «Колыбель для лосося»). Но настоящий прорыв — это короткометражный фильм близнецов Моисеевых, идеально сочетающий элементы ностальгического видеодневника, ироничного магического реализма и народной комедии. Еще несколько таких работ — и пророчество Сорокина, описавшего в своем новом романе Сахалин как архипелаг кинематографистов, не будет казаться таким фантастическим.
В Амур.инфо авторская колонка Александра Ярошенко "ПТИЦЫ СКОРБЯТ, А ЛЮДИ ЗАБЫЛИ". Автор побывал на месте уничтоженного землетрясением Нефтегорска и остался под тяжелым впечатлением от зарастающих лесом, брошенных могил.
Больно и тяжело все это видеть. Еще больнее от неприбранности: большинство могил заросли травой забвения. Сквозь густую щетку полыни с немым укором смотрят на мир люди с керамических фотографий.
Видно, что последние несколько месяцев тут не ступала нога человека заботливого и помнящего.
У большинства тех, кто здесь упокоился, родные живут за тысячи и тысячи километров. Им сюда приезжать и ухаживать за могилами – просто нет возможности: физической и материальной.
Бастрыкин взял на контроль историю с неучтенными уликами на Сахалине
Мы уже писали ранее, что суд в Южно-Сахалинске случайно отдал семье убитого Максима Юрченко телефон осужденного убийцы. Из найденной в нем переписки родители узнали, что у преступника был сообщник. Однако по какой-то причине на эти сообщения в телефоне не обратило внимания следствие. Одной из таких причин называли родственников сообщника, которые, якобы работают в правоохранительных органах.
Служебную проверку в отношении следователя, работавшего по этому делу, ранее назначило региональное подразделение СК РФ. И Вот теперь Бастрыкин.
АРХЕОЛОГИ ИЗ РФ И ЯПОНИИ БУДУТ ИСКАТЬ НА САХАЛИНЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ АРТЕФАКТЫ
Археологи рассказали, что предметом поиска станут артефакты эпохи Средневековья и Нового времени вплоть до XIX века. Они рассчитывают найти на островах украшения, гончарные изделия, оружие, изделия из металлов и другие предметы, относящиеся к VII-XVIII векам нашей эры.
***********************************************************************************************Про фигню. А вот и фигня - "Ну что сказать про Сахалин? Вышел в свет уникальный путеводитель по Сахалинской области". Это материал про путеводитель и он хрень примерно полностью.
В нем все плохо, начиная от банального, до зубовного скрежета заголовка.
В статье про "уникальный" путеводитель нет ни одного слова почему он уникальный и чем отличается от сотен других. Уникальность автор пытался доказать повторяя слово "уникальный".
Нет ни одной интересной фотографии, зато есть губернатор с рассказом про инвестиционные проекты и развитие туристической отрасли и импульс для образовательной и культурно сферы.
Мы тут в обзоре не гордые. Видели и ставили много отстоя, но этот особенно выбесил.
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Анонимный телеграм-канал SexyGuber устроил голосование за самого сексуального губернатора. Кожемяко в шор-листе. Но за него еще не отдали ни одного голоса.
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Федерация еврейских общин провела в Южно-Сахалинске семинар о вреде наркотиков. Первый раз слышу и про федерацию и про ее семинар. Но пусть будет, людям надо за грант отчитываться.
Такой вот, например)))
Благодаря неумеренному пиару "туристической Мекки", которой выставляют остров, не зарабатывать на сопутствующих товарах, будь то сувениры или обзоры, будет только ленивый. И с качеством этих товаров это никак не соотносится.
Что касается бастрыкинского контроля... Вообще в нормальных странах никакого контроля не нужно, это как если б глава ФБР решил проконтролировать ведение следствия в небольшом городке небольшого штата. Да, дело резонансное, да, поведение и профкачества следователя под большим вопросом... Но и это не повод. Получается, глава СК сомневается в непредвзятости регионального подразделения СК?
Спасибо, очень было интересно
А у меня, например вообще нет сакрализации кладбищ. Вообще. Я на могилах дедушки и бабушки не была никогда. Но это не значит, что я их забыла.