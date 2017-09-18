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Секси губернатор и скорбеть правильно. Обзор околосахалинского интернета

Секси губернатор и скорбеть правильно. Обзор околосахалинского интернета

Ссылку на сстатью Евгения Бабушкина в Снобе я уже в обзоре давала. Вот вторая серия. Про "Край света". 

Сахалин немыслим. Представьте Россию, в которой не было голода. Из которой до Голливуда ближе, чем до Мосфильма. Из которой в Токио и Сеул летают на шопинг. Представьте дворняг с голубыми глазами — хаски постарались. Муссоны, лето в сентябре. Торжественный парад в честь победы над Японией. 

Представьте вывески: музей медведя — жилмассив «Зима» — японские грузовики — японские товары — японская косметика — «Единая Россия» — японская кухня — фасады из Японии.

Каурисмяки и Гондри дают под открытым небом. Визжат девчонки: на красной ковровой дорожке — Петр Федоров. За ним Ананд Ганди, чье имя знают только ценители, а девчонки продолжают визжать. Сахалин удивителен. В программе — фильмы, на которые в Москве придет полтора синефила. А тут — полные залы, даже на Зайдля.

В продолжении темы "Края света". В Colta материал про кинофестиваль "Послание к человеку". Особо упоминается про "Сахалинскую волну" и "В объятиях моря". 

Обратите внимание: вот главный (и действительно выдающийся) пример еще одной региональной киноволны — сахалинской. Конечно, островной кинематографии еще очень далеко до, скажем, якутской, но возникший благодаря многолетним усилиям Алексея Аграновича, фестивалю «Край света» и работающей при фестивале кинолаборатории узкий круг сахалинских режиссеров-любителей уже приносит свои плоды: например, пару лет назад на «Артдокфесте» показывали док сахалинца Александра Зарчикова «Половинки» (сейчас Зарчиков заканчивает работу над местным блокбастером «Колыбель для лосося»). Но настоящий прорыв — это короткометражный фильм близнецов Моисеевых, идеально сочетающий элементы ностальгического видеодневника, ироничного магического реализма и народной комедии. Еще несколько таких работ — и пророчество Сорокина, описавшего в своем новом романе Сахалин как архипелаг кинематографистов, не будет казаться таким фантастическим.

В Амур.инфо авторская колонка Александра Ярошенко "ПТИЦЫ СКОРБЯТ, А ЛЮДИ ЗАБЫЛИ". Автор побывал на месте уничтоженного землетрясением Нефтегорска и остался под тяжелым впечатлением от зарастающих лесом, брошенных могил. 

Больно и тяжело все это видеть. Еще больнее от неприбранности: большинство могил заросли травой забвения. Сквозь густую щетку полыни с немым укором смотрят на мир люди с керамических фотографий.

Видно, что последние несколько месяцев тут не ступала нога человека заботливого и помнящего.

У большинства тех, кто здесь упокоился, родные живут за тысячи и тысячи километров. Им сюда приезжать и ухаживать за могилами – просто нет возможности: физической и материальной.

Бастрыкин взял на контроль историю с неучтенными уликами на Сахалине

Мы уже писали ранее, что суд в Южно-Сахалинске случайно отдал семье убитого Максима Юрченко телефон осужденного убийцы. Из найденной в нем переписки родители узнали, что у преступника был сообщник. Однако по какой-то причине на эти сообщения в телефоне не обратило внимания следствие. Одной из таких причин называли родственников сообщника, которые, якобы работают в правоохранительных органах. 

Служебную проверку в отношении следователя, работавшего по этому делу, ранее назначило региональное подразделение СК РФ. И Вот теперь Бастрыкин. 

АРХЕОЛОГИ ИЗ РФ И ЯПОНИИ БУДУТ ИСКАТЬ НА САХАЛИНЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ АРТЕФАКТЫ

Археологи рассказали, что предметом поиска станут артефакты эпохи Средневековья и Нового времени вплоть до XIX века. Они рассчитывают найти на островах украшения, гончарные изделия, оружие, изделия из металлов и другие предметы, относящиеся к VII-XVIII векам нашей эры.

***********************************************************************************************Про фигню. А вот и фигня - "Ну что сказать про Сахалин? Вышел в свет уникальный путеводитель по Сахалинской области". Это материал про путеводитель и он хрень примерно полностью.

В нем все плохо, начиная от банального, до зубовного скрежета  заголовка.

В статье про "уникальный" путеводитель нет ни одного слова почему он уникальный и чем отличается от сотен других. Уникальность автор пытался доказать повторяя слово "уникальный". 

Нет ни одной интересной фотографии, зато есть губернатор с рассказом про инвестиционные проекты и развитие туристической отрасли и импульс для образовательной и культурно сферы. 

Мы тут в обзоре не гордые. Видели и ставили много отстоя, но этот особенно выбесил. 

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Анонимный телеграм-канал SexyGuber устроил голосование за самого сексуального губернатора. Кожемяко в шор-листе. Но за него еще не отдали ни одного голоса. 

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Федерация еврейских общин провела в Южно-Сахалинске семинар о вреде наркотиков. Первый раз слышу и про федерацию и про ее семинар. Но пусть будет, людям надо за грант отчитываться. 

Еще вам красивого инстаграма. 

 

Автор: Любовь Барабашова, 19 сентября, в 13:12 +19
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Комментарии
Наталья Варламова
Написано 19 сентября, в 13:40
Интересно, а что вручат победителю SexyGuber? Костюм зайки?

Такой вот, например)))
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+9
Василиса_Я ^.^
Написано 19 сентября, в 13:43
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+8
KsuKsu
Написано 19 сентября, в 14:36
Наталья Варламова, манжеты смотрятся великолепно, и главное к месту
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+6
НюНик_просто_Анна
Написано 19 сентября, в 14:38
Наталья Варламова, а что, КОН для своих лет очень даже в неплохой форме!
ему б пошло. Или костюмчик волка
только не так
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+9
Еще 12 комментариев
KsuKsu
Написано 19 сентября, в 14:37
Так эт чё, губера поддержать надо?!
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+5
lvista
Написано 19 сентября, в 14:50
KsuKsu, ну если есть желание, чего б не поддержать?
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано 19 сентября, в 14:57 Отредактированно 19 сентября, в 14:58
Насчет Нефтегорска... Горько сознавать, но и на центральных кладбищах Южного, которые находятся в транспортной доступности, очень много неухоженных, заросших могил. Ухаживают, в основном, родные. В случае с Нефтегорским кладбищем родные или лежат вместе под памятниками, или уехали далеко. Поэтому в данном случае в публикации вижу лишь попытку спекуляции на трагедии. Ее помнят на Сахалине, скорбят и поминают, как нигде. Но жизнь идет дальше.
Благодаря неумеренному пиару "туристической Мекки", которой выставляют остров, не зарабатывать на сопутствующих товарах, будь то сувениры или обзоры, будет только ленивый. И с качеством этих товаров это никак не соотносится.
Что касается бастрыкинского контроля... Вообще в нормальных странах никакого контроля не нужно, это как если б глава ФБР решил проконтролировать ведение следствия в небольшом городке небольшого штата. Да, дело резонансное, да, поведение и профкачества следователя под большим вопросом... Но и это не повод. Получается, глава СК сомневается в непредвзятости регионального подразделения СК?
Спасибо, очень было интересно
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+10
Любовь Барабашова
Написано 19 сентября, в 15:02 Отредактированно 19 сентября, в 15:18
НюНик_просто_Анна, я схлеснулась с автором в ФБ по поводу его материала. Меня он корябнул сильно. У меня вокруг много людей, которые потеряли близких в Нефтегорске. И я знаю, что такое Нефтегорск и память о нем для Сереги Омшенецкого, для Наташи Мухаметхановой, для нашей Наташи Колчиной. Это рана и она болит. И уж писать, что "люди забыли", "память стерлась" это как-то некрасиво. Получается, что Омшенецкий забыл, а тут пришел автор выгулять свое белое пальто, как говорит Наталья Русинова, и учит, как правильно скорбеть.
А у меня, например вообще нет сакрализации кладбищ. Вообще. Я на могилах дедушки и бабушки не была никогда. Но это не значит, что я их забыла.
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+13
НюНик_просто_Анна
Написано 19 сентября, в 15:11 Отредактированно 19 сентября, в 21:16
Любовь Барабашова, абсолютно согласна. Сакрализация могил для меня тоже неприемлема. Потому и завещаю дочери кремировать меня и прах развеять. Чтоб у нее не сохранялось ни малейшего чувства вины за "дорогие могилы"
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+10
НюНик_просто_Анна
Написано 19 сентября, в 15:13
Любовь Барабашова, и вообще, с его стороны, повторюсь, чистой воды спекуляция на памяти о трагедии.
отвратительно и лицемерно.
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+6
Еще 7 комментариев
lvista
Написано 19 сентября, в 15:15
Обалденная статья в Снобе! Я запомнила Евгения. Он всё время улыбался своим мыслям. Видимо, мысленно выстраивал текст.
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+6
PP36
Написано 19 сентября, в 16:51
Любовь, скажите, пожалуйста, можно ли прислать Вам экзепмляр путеводителя в надежде, что Вы его посмотрите и напишете рецензию? От лица издательства - были бы очень благодарны. Если да - пожалуйста, напишите адрес, куда доставить.
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано 19 сентября, в 17:50
Ура!!!!!!!!Антоха наш рулит!
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+7
Online
Балтийская Килька Online
Написано 19 сентября, в 17:50
Про Нефтегорск сильно...Очень страшно всё. Очень....
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+8
НюНик_просто_Анна
Написано 19 сентября, в 21:18
Балтийская Килька, чистой воды пиар на трагедии... Друзья-спасатели участвовали в разборе завалов. Приезжали измученные, с потухшими глазами. Пили... Это было страшно и мучительно.
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+6
Online
Балтийская Килька Online
Написано 19 сентября, в 21:22
НюНик_просто_Анна, ты про статью?
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано 19 сентября, в 21:34
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+2
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