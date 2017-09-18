Секси губернатор и скорбеть правильно. Обзор околосахалинского интернета

Ссылку на сстатью Евгения Бабушкина в Снобе я уже в обзоре давала. Вот вторая серия. Про "Край света".

Сахалин немыслим. Представьте Россию, в которой не было голода. Из которой до Голливуда ближе, чем до Мосфильма. Из которой в Токио и Сеул летают на шопинг. Представьте дворняг с голубыми глазами — хаски постарались. Муссоны, лето в сентябре. Торжественный парад в честь победы над Японией.

Представьте вывески: музей медведя — жилмассив «Зима» — японские грузовики — японские товары — японская косметика — «Единая Россия» — японская кухня — фасады из Японии.

Каурисмяки и Гондри дают под открытым небом. Визжат девчонки: на красной ковровой дорожке — Петр Федоров. За ним Ананд Ганди, чье имя знают только ценители, а девчонки продолжают визжать. Сахалин удивителен. В программе — фильмы, на которые в Москве придет полтора синефила. А тут — полные залы, даже на Зайдля.

В продолжении темы "Края света". В Colta материал про кинофестиваль "Послание к человеку". Особо упоминается про "Сахалинскую волну" и "В объятиях моря".

Обратите внимание: вот главный (и действительно выдающийся) пример еще одной региональной киноволны — сахалинской. Конечно, островной кинематографии еще очень далеко до, скажем, якутской, но возникший благодаря многолетним усилиям Алексея Аграновича, фестивалю «Край света» и работающей при фестивале кинолаборатории узкий круг сахалинских режиссеров-любителей уже приносит свои плоды: например, пару лет назад на «Артдокфесте» показывали док сахалинца Александра Зарчикова «Половинки» (сейчас Зарчиков заканчивает работу над местным блокбастером «Колыбель для лосося»). Но настоящий прорыв — это короткометражный фильм близнецов Моисеевых, идеально сочетающий элементы ностальгического видеодневника, ироничного магического реализма и народной комедии. Еще несколько таких работ — и пророчество Сорокина, описавшего в своем новом романе Сахалин как архипелаг кинематографистов, не будет казаться таким фантастическим.

В Амур.инфо авторская колонка Александра Ярошенко "ПТИЦЫ СКОРБЯТ, А ЛЮДИ ЗАБЫЛИ". Автор побывал на месте уничтоженного землетрясением Нефтегорска и остался под тяжелым впечатлением от зарастающих лесом, брошенных могил.

Больно и тяжело все это видеть. Еще больнее от неприбранности: большинство могил заросли травой забвения. Сквозь густую щетку полыни с немым укором смотрят на мир люди с керамических фотографий.

Видно, что последние несколько месяцев тут не ступала нога человека заботливого и помнящего.

У большинства тех, кто здесь упокоился, родные живут за тысячи и тысячи километров. Им сюда приезжать и ухаживать за могилами – просто нет возможности: физической и материальной.

Бастрыкин взял на контроль историю с неучтенными уликами на Сахалине

Мы уже писали ранее, что суд в Южно-Сахалинске случайно отдал семье убитого Максима Юрченко телефон осужденного убийцы. Из найденной в нем переписки родители узнали, что у преступника был сообщник. Однако по какой-то причине на эти сообщения в телефоне не обратило внимания следствие. Одной из таких причин называли родственников сообщника, которые, якобы работают в правоохранительных органах.

Служебную проверку в отношении следователя, работавшего по этому делу, ранее назначило региональное подразделение СК РФ. И Вот теперь Бастрыкин.

АРХЕОЛОГИ ИЗ РФ И ЯПОНИИ БУДУТ ИСКАТЬ НА САХАЛИНЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ АРТЕФАКТЫ

Археологи рассказали, что предметом поиска станут артефакты эпохи Средневековья и Нового времени вплоть до XIX века. Они рассчитывают найти на островах украшения, гончарные изделия, оружие, изделия из металлов и другие предметы, относящиеся к VII-XVIII векам нашей эры.

***********************************************************************************************Про фигню. А вот и фигня - "Ну что сказать про Сахалин? Вышел в свет уникальный путеводитель по Сахалинской области". Это материал про путеводитель и он хрень примерно полностью.

В нем все плохо, начиная от банального, до зубовного скрежета заголовка.

В статье про "уникальный" путеводитель нет ни одного слова почему он уникальный и чем отличается от сотен других. Уникальность автор пытался доказать повторяя слово "уникальный".

Нет ни одной интересной фотографии, зато есть губернатор с рассказом про инвестиционные проекты и развитие туристической отрасли и импульс для образовательной и культурно сферы.

Мы тут в обзоре не гордые. Видели и ставили много отстоя, но этот особенно выбесил.

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Анонимный телеграм-канал SexyGuber устроил голосование за самого сексуального губернатора. Кожемяко в шор-листе. Но за него еще не отдали ни одного голоса.

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Федерация еврейских общин провела в Южно-Сахалинске семинар о вреде наркотиков. Первый раз слышу и про федерацию и про ее семинар. Но пусть будет, людям надо за грант отчитываться.

Еще вам красивого инстаграма.