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Карьера сенатора и адрес магазина. Обзор околосахалинского интернета

Карьера сенатора и адрес магазина. Обзор околосахалинского интернета

Александр Верховский, скорее всего завершит карьеру в Совете Федераций. Его имя есть в списке 14 сенаторов, которые могут лишится кресел. На Сахалине давно обсуждают имена тех, кто может стать сенатором от нашей области. Например, называют фамилии Сергея Подоляна и Андрея Хапочкина.

Свежую горбушу стали продавать на Сахалине. Я пока не видела, но молва гласит, что где-то видели. Адресами магазинов, где есть свежая рыба, делятся с людьми, которым хотят сделать что-то доброе. Я тоже хочу. Вот вам адреса в Корсакове. 

Две Фукусимы рядом. Это материал Версии о РИТЭГах. Нового ничего нет, но тему нужно время от времени поднимать, чтобы не забыли. Ведь минимум два энергоблока лежат на дне у побережья Сахалина. Это только те, существование которых минобороны было вынуждено признать. И это действительно бомбы, которые рванут рано или поздно. 

К спору о безопасности строительства новых объектов на "Горном воздухе". Один из самых ярых противников застройки (вернее того, как она ведется) сотрудник ДВГИ ДВО РАН Юрий Генсиоровский у себя на страничке в Фейсбуке разместил фото и видео того, что творилось на склонах Большевика и других гор во время последнего циклона. Творилось примерно следующее. 

Даю эту ссылку только ради заголовка: В США начали охоту на пророссийских ведьм с ExxonMobil

"Край света" продолжает набор на мастер-классы. 

Сахалинец стал участником конкурса "Лучший гид России", который проводит телеканал "Моя планета". Болеем за нашего!

А это видео озаглавлено "Краб напал на на группу Банд'эрос - а я 8 часов в небе ^ Полёт На Сахалин . Каламбия Пикчерз ."

Видео про забег с женами. Дружочки, это очень экстремальное мероприятие, как оказалось. Клипец веселенький. 

 

Автор: Любовь Барабашова, вчера, в 14:30 +12
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Комментарии
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 15:24
Про крабовые палочки улыбнуло
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+1
V.K.
Написано вчера, в 16:59
Простите необразованного. А "про Бандэрос" - это кто?
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+1
V.K.
Написано вчера, в 17:01
А! В самом конце он раскрылся :))
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+1
Хронос
Написано вчера, в 18:55
Верховский выкупил рыбзавод Ирис -1,в Корсакове и .... развалил,а участки оставил себе и переработка рыбы идёт в Озерске, а в Корсакове люди лишились рабочих мест. А завод процветал при Острирове и Ковалёве. Вот Вам и бизнесмен сенатор от Сахалина.
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+2
Vings
Написано вчера, в 22:26
Хронос, Хапочкин как кандидатура сенатора ещё хуже. Верховскому хоть надо отдать должное, что Гидрострой приподнял. Между прочим науке там немало внимание уделяется. А Хапочкин что? А Хапочкин как один из атрибутов-программа Жилье молодым. Не спорю идея Жилье молодым хорошая. Только есть одно НО! Благими намерениями выстлана дорога в.... Хм, Хапочкин и жилье, строительство только ли по программе переплетаются? Неа, не только. Потом вот ещё Хапочкин учредитель в ЖСК. А о чем это говорит? А не о чем хорошем это не говорит. Соучредителем там в том ЖСК кто, разве не фигурант статьи "Злоключения долинских пайщиков: ЖСК, уголовное дело, прокуратура"?
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0
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 00:08
Новость про свежую горбушу в островном регионе - это всё равно, что новость про проливной дождь в Сахаре. Во дожили. Звездунец звездецный)))))
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+3
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Куда катится мир и ведьма. Обзор околосахалинского интернета
Куда катится мир и ведьма. Обзор околосахалинского интернета
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