Карьера сенатора и адрес магазина. Обзор околосахалинского интернета

Александр Верховский, скорее всего завершит карьеру в Совете Федераций. Его имя есть в списке 14 сенаторов, которые могут лишится кресел. На Сахалине давно обсуждают имена тех, кто может стать сенатором от нашей области. Например, называют фамилии Сергея Подоляна и Андрея Хапочкина.

Свежую горбушу стали продавать на Сахалине. Я пока не видела, но молва гласит, что где-то видели. Адресами магазинов, где есть свежая рыба, делятся с людьми, которым хотят сделать что-то доброе. Я тоже хочу. Вот вам адреса в Корсакове.

Две Фукусимы рядом. Это материал Версии о РИТЭГах. Нового ничего нет, но тему нужно время от времени поднимать, чтобы не забыли. Ведь минимум два энергоблока лежат на дне у побережья Сахалина. Это только те, существование которых минобороны было вынуждено признать. И это действительно бомбы, которые рванут рано или поздно.

К спору о безопасности строительства новых объектов на "Горном воздухе". Один из самых ярых противников застройки (вернее того, как она ведется) сотрудник ДВГИ ДВО РАН Юрий Генсиоровский у себя на страничке в Фейсбуке разместил фото и видео того, что творилось на склонах Большевика и других гор во время последнего циклона. Творилось примерно следующее.

Даю эту ссылку только ради заголовка: В США начали охоту на пророссийских ведьм с ExxonMobil

"Край света" продолжает набор на мастер-классы.

Сахалинец стал участником конкурса "Лучший гид России", который проводит телеканал "Моя планета". Болеем за нашего!

А это видео озаглавлено "Краб напал на на группу Банд'эрос - а я 8 часов в небе ^ Полёт На Сахалин . Каламбия Пикчерз ."

Видео про забег с женами. Дружочки, это очень экстремальное мероприятие, как оказалось. Клипец веселенький.