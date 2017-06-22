Медсестра-садистка и кто зарабатывает на крабе. Обзор околосахалинского интернета

История сахалинской медсестры, унижающей полуторагодовалого Германа в больнице, сейчас муссируют многие СМИ. Даже омбудсменша на эту темы высказалась.

Это чудовищно по многим причинам. Первая - грубо обращаться с такой крохой нельзя. Никогда. Нет таких причин. Не бывает. И ту, которая себе позволяет так обращаться с беззащитным малышом надо гнать по статье.

Больнице без нее будет лучше. Тем более, что год назад на смене этой Светланы Парчайкиной умер ребенок. По официальной версии от заворота кишок. И тут конечно, большие вопросы к макаровским медикам...

А тем временем бабушка Германа записала видеобращение с просьбой вернуть внука. И в общем, она-то впечатление неблагополучной не производит. Она уже воспитала одного внука, готова воспитать и другого. Но ей малыша не отдают.

Отличный материал Коммерсанта "Пора по крабам. Кто зарабатывает на морском деликатесе". На крабе сделано не одно состояние. Причем настоящее состояние, миллионы долларов. Впервые за 5 лет распределяли квоты на краба и результат аукционов говорит сам за себя:

И вот через столько лет квоты удалось продать, причем, как говорили потрясенные участники, поздним вечером выходившие из здания на Рождественском бульваре, баснословно дорого. Квоты, за которые Дремлюга заплатил 371 млн руб., были проданы в 33 раза дороже — за 12,4 млрд, а всего в ходе этих аукционов за те же квоты, что и в 2010–2012 годах, государство получило сумму, выросшую в 57 раз,— 22,9 млрд руб. вместо прежних 408,8 млн, что, даже с учетом изменившегося курса рубля, впечатляет.

На сей раз в зал набилось полсотни человек, и торг за каждую квоту шел часами. Кому что досталось в пылу сражения, стало понятно лишь по итогам. И это был очень интересный итог: основные деньги, как выяснилось, заплатили новички — компании, ранее в крабовом бизнесе не участвовавшие, но наслышанные о баснословных прибылях.

Но а для рыбаков любителей лов краба летом запретили полностью. От мертвого осла уши нам, а не краб....

Ну и еще на тему кто зарабатывает в рыбной отрасли. Российские моряки пожаловались, что их буквально морят голодом на задержанном судне в Китае

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