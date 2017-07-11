Куда катится мир и ведьма. Обзор околосахалинского интернета

Летом (каким-никаким) приходится чаще говорить о туризме. Вот, например, подробный бложик жителей Иркутска, которые вдоволь побродили по острову. Мы тут мало что нового узнаем, а жителям других регионов будет полезно.

Поставив палатку, мы пошли в радиалку к оконечности полуострова, где на отдельном скальном выступе стоит маяк. К этому времени, глядя на окружающие пейзажи, я убедился, что красоты Байкала являются в основном распиаренным брендом – побережье Сахалина сильнее по производимому впечатлению.

Известный тревел-блогер Сергей Доля побывал на Итурупе и выложил много фото. Ну что сказать - техника у него хорошая.

Но одновременно с Долей на Итурупе была корреспондент "Коммерсанта". И у нее впечатления совершенно иные.

Удивительная природа и свалка, которую видно отовсюду. Медведи у порога и олигарх, который «все построил». 200 туристов в год и отель за 35 тыс. руб. в сутки. Японские могилы и единственная асфальтированная дорога. Как живут на Курилах, увидела корреспондент «Коммерсанта» Екатерина Дранкина.

Ну и закрывая, на сегодня, тему туризма.

На этой неделе Совет Федерации РФ утвердил закон о создании условий для туристическо-рекреационной деятельности на Дальнем Востоке, принятый Государственной Думой 7 июля. Документ предусматривает обнуление налога на прибыль для отельеров в период с 2018 по 2022 годы и призван поспособствовать развитию туризма региона. Однако эксперты считают, что основная проблема – это дороговизна авиаперелетов.

Алексей Латыпов, сбежавший от уголовного преследования и живущий ныне в Великобритании, бывший депутат городской думы высказывает удивление по поводу нынешних кандидатов в депутаты облдумы.

Куда ж катится мир?!)))

Наблюдая за выборами на Сахалине в этом году и за кандидатами в депутаты задаешься вопросом: то ли раньше я был моложе и деревья были большие, то ли все-же кандидат как-то измельчал))) Хотя может это конечно я просто завидую)))

В прежних созывах областной думы, при всей критике, все-же можно было смело назвать десяток фамилий известных и в своей отрасли авторитетных людей, с достаточным жизненным опытом. Хотя в последние годы безусловно дума по большому счёту была "ручной". Но нынче, почитав списки кандидатов как-то вот даже и не могу навскидку назвать даже пять фамилий, которые однозначно вызывают желание за них проголосовать)))

Хотя может я просто привередлив)))

Оно ведь и не поспоришь. Золотые слова, Юрий Венедиктович (С)

Я вас предупреждала, что про ведьму из Победино мы с вами прочтем еще много раз? Предупреждала? Вот оно, родимое... Мир новостей разродился вонючкой, в которой умудрился переврать абсолютно все.

Первые подозрения в сношениях Варвары с нечистой силой возникли еще в школе: подросток, который ее обижал и преследовал, неожиданно совершил суицид. ( ее не обижал и не преследовал, он был в нее тайно влюблен. Но это стало известно из посмертной записки, при его жизни Варя с мальчиком даже не общались) Затем уже будучи взрослой, она оказалась замешана в еще одной жуткой истории: покончил с собой житель села, с которым у нее были романтические отношения. После бурного романа мужчина, говорят, отказался на ней жениться. В итоге несостоявшийся супруг впал в депрессию и повесился. (Вот прямо все вранье, даже не знаю, как опровергать)

Третьей жертвой стал муж Варвары. ( муж повесился вторым) По свидетельству соседей, мужчина стал наркоманом (не был), супруга прилюдно желала ему смерти (не желала). На днях его нашли повесившимся на дереве... (два года прошло после его смерти)

В общем, чем дальше, тем причудливее будет становится история сахалинской ведьмы Варвары.

В ИноСМИ перевод статьи Токио и Москва: кто кого напугает? Саудовского издания. Автор - Абделла Аль-Мадани (Abdella Al-Madani)