Мисс мира в купальнике и селедку богатым. Обзор околосахалинского интернета

Чет нам обещают один глобальный проект за другим. И мостовой переход на материк и мост в Японии. Вот теперь и новый порт.

Сахалин украсят портом. На его строительство потребуется дополнительно 20 млрд руб.

Про мостовые переходы и прочие проекты на недавнем ВЭФе говорили много и громко. И почти как о принятом решении. А вот, как видят ситуацию и планы иностранные СМИ.

Япония отреагировала очень осторожно. «Необходимо уточнить его экономическую обоснованность», — сказал о проекте японский министр экономики Хиросиге Секо (Hiroshige Seko), который отметил, что «для реализации масштабных проектов необходимо углубить взаимное доверие между народами двух стран». Токио обусловливает подписание мирного соглашения о реституции четырех островов на Курилах, отобранных Иосифом Сталиным в последние дни Второй мировой войны. Для Владимира Путина, известного своей склонностью к расширению российской территории, никакой речи не может быть о посягательстве на суверенитет. Российская дипломатия ограничивается обещаниями, данными бизнесменам.

Ну и вдогонку материал РБК: Амбиции без технологий: сможет ли Россия сама строить заводы СПГ

Подбробный и аргументированный разбор. Рекомендую. Диванным экспертам, особенно.

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Большая статья на Р-Спорт "Давайте позовем Ягра": чем живет хоккей в Южно-Сахалинске . Корреспондент "Р-Спорт" Александр Рогулев сделал очень крутой материал.

Сейчас дела у "Акул" совсем плохи. Точнее, их вообще нет. Бизнесменам, вкладывавшим в молодежный хоккей, надоело держать все на своих плечах. Договориться по деньгам с местными властями не удалось, и проект закончился. Люди стали работать во Владивостоке, Ступино и даже Китае (там открыли или откроют хоккейные центры, почитайте про них, по меркам России это очень круто), а местную "Арену Сити" инвестор собирается переоборудовать в рыбный рынок.

Директор "Сахалина" Алексей Ан вспоминает, как клуб создавался и пытался пробиться в азиатскую лигу. "Был такой клуб - "Голден Амур", и он очень некрасиво отказался от выступления в АХЛ, - рассказывал Ан. - Они никого не предупредили и снялись в последний момент, когда у остальных были сверстаны календари и куплены билеты. Поэтому в Японии и Корее к российскому клубу до последнего относились с подозрением. Нам пришлось полгода держать команду, доказывая, что мы состоятельны".

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Дело Андрея Бардина. В Коммерсанте подробно, как ему избирали меру пресечения.

Оксана Федорова Мисс мира-2002, ведущая программы "Спокойной ночи, малыши" приезжала на Сахалин. Заглянула она и на Курилы. Где наделала фотографий себя в купальнике. Оксану, кстати, ругают в сетях, что она так и не вернула форму после рождения дочери. Мол, стала жирной. Сами вы жирные.

Вот ТУТ много фото Оксаны.

Ну и еще красивые снимки из инстаграма. Тоже природа но уже без девушек.

Про сокращение вылова горбуши на Сахалине. Эту ссылку ставлю из-за заголовка. Лосось - только для богатых, остальным - селёдку - иваси. Дорогие, назвать иваси - рыбой для бедный, сильно покривить против истины. Она всегда была недешевой. Даже в советские времена. На тот счет была даже матерная пословиц: "Как наешься иваси, да проедешь на такси, до зарплаты - ......." Так что переделывайте заголовок.

Японский солдат в Сибири: «Было принято решение сжечь всех…»

Примером замалчивания невыгодных для Японии фактов истории является и отсутствие в «новых учебниках» указания на то, что японская армия захватила и удерживала силой до 1925 года всегда принадлежавшую России северную часть острова Сахалин.



Но об этом ничего не говорится и в недавней публикации в Японии обнаруженных писем японских солдат, по воле властей оказавшихся сто лет назад в составе оккупационных войск на нашей дальневосточной земле. Как не говорится о том, почему и зачем японцы вторглись на нашу землю и по какому праву измывались над нашими людьми.