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Ездим правильно!
ПДД?

ПДД?

Здравствуйте!

Подборка сегодня, скажем, замечательная! Один краше другого! Соревнования на самую "клёвую" парковку проходили что ли?!

Я даже и не знаю, что сказать-то!!! На кой чёрт тогда вообще нужны правила дорожного движения, если даже те, кто просто обязан их соблюдать, нарушает?! Нормально так припарковался!!!

"Любимый" вид парковки одной моей коллеги! Скоро буду слушать её нецензурную брань)
 
Жаль, что не в подъезд! По словам автора, данный водитель ещё и ругался с женщиной из этого подъезда и утверждал, что он имеет право ставить своё авто таким образом!
 

Жаль в дом не въехать!

Сегодня в 18:29, двигаясь по улице Комсомольской, возле парка, водитель автобуса №7 выехал на встречную полосу и стоял с нами лоб в лоб, затем еще и начал кричать на нас, что мы его не пропустили, да и вообще едем мы неправильно! - сообщает нам автор. Вот так!!! Лучшая защита это нападение!!!

Некая очень хамовитая девушка постоянно ставит свою машину под знаком между домом на Поповича 67 и компанией "Сфера", загораживая при этом аварийный выезд со двора и пешеходную дорожку - пишет автор.

Вообще отлично!!!

Цвяточек беленькай!!!

Тоже очень даже ничего!!!

А как реагируют водители, например, на пожарные машины со спецсигналами? Да никак! 

Пожарная машина со спецсигналами едет на вызов, хоть бы кто-нибудь уступил дорогу.

Хочу напомнить, что перекресток ул. Чехова и Компроспекта в Южно-Сахалинске на выходные будет закрыт для движения.

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах!
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

Ну, а так как мы сегодня все плывём, морское вам пока)

 
Автор: Ри Валерия, сегодня, в 14:52 +7
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Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 15:00
Автобус на встречке - вообще отлично!!! Не удивлюсь, что с пассажирами! А желающих парковать свои унитазы в подъездах и на крыльце все больше...
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passerby_boy
Написано сегодня, в 18:02
НКолчина, ну им же так удобно )
Просто народ смотрет на таких наглецов и делает также руководствуясь "почему ему можно, а мне нет? Я тоже хочу чтоб мне было удобно, а на остальных пофиг, это их проблемы" индивидуализм в сама расцвете сейчас, всё для себя любимого...
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Еду и паркуюсь, как хочу
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