ПДД?
Здравствуйте!
Подборка сегодня, скажем, замечательная! Один краше другого! Соревнования на самую "клёвую" парковку проходили что ли?!
Я даже и не знаю, что сказать-то!!! На кой чёрт тогда вообще нужны правила дорожного движения, если даже те, кто просто обязан их соблюдать, нарушает?! Нормально так припарковался!!!
Жаль в дом не въехать!
Сегодня в 18:29, двигаясь по улице Комсомольской, возле парка, водитель автобуса №7 выехал на встречную полосу и стоял с нами лоб в лоб, затем еще и начал кричать на нас, что мы его не пропустили, да и вообще едем мы неправильно! - сообщает нам автор. Вот так!!! Лучшая защита это нападение!!!
Некая очень хамовитая девушка постоянно ставит свою машину под знаком между домом на Поповича 67 и компанией "Сфера", загораживая при этом аварийный выезд со двора и пешеходную дорожку - пишет автор.
Вообще отлично!!!
Цвяточек беленькай!!!
Тоже очень даже ничего!!!
А как реагируют водители, например, на пожарные машины со спецсигналами? Да никак!
Пожарная машина со спецсигналами едет на вызов, хоть бы кто-нибудь уступил дорогу.
Хочу напомнить, что перекресток ул. Чехова и Компроспекта в Южно-Сахалинске на выходные будет закрыт для движения.
На сегодня всё!
Больше видео и фото можно найти здесь.
Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.
Комментируйте, возражайте, критикуйте!
Ну, а так как мы сегодня все плывём, морское вам пока)
Просто народ смотрет на таких наглецов и делает также руководствуясь "почему ему можно, а мне нет? Я тоже хочу чтоб мне было удобно, а на остальных пофиг, это их проблемы" индивидуализм в сама расцвете сейчас, всё для себя любимого...