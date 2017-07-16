"Любимый" вид парковки одной моей коллеги! Скоро буду слушать её нецензурную брань)

Жаль, что не в подъезд! По словам автора, данный водитель ещё и ругался с женщиной из этого подъезда и утверждал, что он имеет право ставить своё авто таким образом!

Жаль в дом не въехать!

Сегодня в 18:29, двигаясь по улице Комсомольской, возле парка, водитель автобуса №7 выехал на встречную полосу и стоял с нами лоб в лоб, затем еще и начал кричать на нас, что мы его не пропустили, да и вообще едем мы неправильно! - сообщает нам автор. Вот так!!! Лучшая защита это нападение!!!

Некая очень хамовитая девушка постоянно ставит свою машину под знаком между домом на Поповича 67 и компанией "Сфера", загораживая при этом аварийный выезд со двора и пешеходную дорожку - пишет автор.

Вообще отлично!!!

Цвяточек беленькай!!!

Тоже очень даже ничего!!!

А как реагируют водители, например, на пожарные машины со спецсигналами? Да никак!

Пожарная машина со спецсигналами едет на вызов, хоть бы кто-нибудь уступил дорогу.

Хочу напомнить, что перекресток ул. Чехова и Компроспекта в Южно-Сахалинске на выходные будет закрыт для движения.

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах!