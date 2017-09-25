Парковка паркооооовочкаааа!

Всем привет!

Уж простите меня, что припозднилась, но работы по-уши!

Приступлю сразу к главному и "горячо любимому" - парковка!

Приезжая на работу превращает газон на ул. Амурской, 65 в личную парковку, ночью его там нет - сообщает нам автор.

Новый вид пешеходов.

И снова парковка на местах для инвалидов.

К сведению:

Эх, жаль, что не в подъезд!

Из-за такого парковщика приходится пересекать сплошную полосу, сетует автор.

В довесок к "супер"-парковщику мальчик, перебегающий дорогу в неположенном месте.

На проспекте Победы! Победы безумства?! - интересуется автор.

Решил парконуться под березой, сообщает автор.

Шёл с детьми, а на тротуаре припарковались 2 девушки, с коляской негде было пройти, в ответ девушки начали грубить - пишет автор.

И на десерт: это видео нам прислали из Поронайска. Похоже, водитель не знает правила проезда перекрёстка.

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах! Уважайте друг друга!