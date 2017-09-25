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Ездим правильно!
Парковка паркооооовочкаааа!

Парковка паркооооовочкаааа!

Всем привет!

Уж простите меня, что припозднилась, но работы по-уши!

Приступлю сразу к главному и "горячо любимому" - парковка!

Приезжая на работу превращает газон на ул. Амурской, 65 в личную парковку, ночью его там нет - сообщает нам автор.

Новый вид пешеходов.

И снова парковка на местах для инвалидов. 

К сведению:

Эх, жаль, что не в подъезд!

Из-за такого парковщика  приходится пересекать сплошную полосу, сетует автор.

В довесок к "супер"-парковщику мальчик, перебегающий дорогу в неположенном месте.

На проспекте Победы! Победы безумства?! - интересуется автор.

Решил парконуться под березой, сообщает автор.

Шёл с детьми, а на тротуаре припарковались 2 девушки, с коляской негде было пройти, в ответ девушки начали грубить - пишет автор.

И на десерт: это видео нам прислали из Поронайска. Похоже, водитель не знает правила проезда перекрёстка.

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах! Уважайте друг друга!
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 17:13 +7
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Парковка парковке рознь
Могу учудить! И не только...
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!?
Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 17:17
Очередная попытка припарковать своё "ведро" на коврике у двери...
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+3
Ри Валерия
Написано сегодня, в 17:18
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+2
ateriya
Написано сегодня, в 18:17
Конец. Девушки припарковали и еще и мужчине с коляской хамить стали. Что за быдлячки такие. Это уже не девушки а быдло девушки.
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0
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 18:39
"Паркоумельцы", канеш, "радуют". Кстати, 65-ый регон и в Кёниге отличается "правильной" парковкой))Надысь наблюдала, как мадам на белом рэндж ровере "культурно" припарковалась на тротуаре)
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+1
Online
lvista Online
Написано сегодня, в 23:05
Балтийская Килька, привычка вторая натура...
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 23:11
lvista,
это точно) а у вас наших нет парковщиков-беспредельщиков?
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Парковка парковке рознь
Парковка парковке рознь
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