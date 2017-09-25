Парковка паркооооовочкаааа!
Всем привет!
Уж простите меня, что припозднилась, но работы по-уши!
Приступлю сразу к главному и "горячо любимому" - парковка!
Новый вид пешеходов.
И снова парковка на местах для инвалидов.
К сведению:
Эх, жаль, что не в подъезд!
Из-за такого парковщика приходится пересекать сплошную полосу, сетует автор.
В довесок к "супер"-парковщику мальчик, перебегающий дорогу в неположенном месте.
На проспекте Победы! Победы безумства?! - интересуется автор.
Решил парконуться под березой, сообщает автор.
Шёл с детьми, а на тротуаре припарковались 2 девушки, с коляской негде было пройти, в ответ девушки начали грубить - пишет автор.
И на десерт: это видео нам прислали из Поронайска. Похоже, водитель не знает правила проезда перекрёстка.
На сегодня всё!
Больше видео и фото можно найти здесь.
Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.
Комментируйте, возражайте, критикуйте!