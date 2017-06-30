Нарушение за нарушением

Здравствуйте!

Пятница, а значит пора опубликовать фото и видео отличившихся водителей этой недели.

Напоминаю, что публикуются фото и видео, присланные пользователями сайта.

Пока не забыла, сразу хочу предупредить вас, что на выходные закроют сквозной проезд по Коммунистическому проспекту в Южно-Сахалинске.

Ну, а теперь к нарушителям. Поехали!

Очень-очень просили опубликовать это фото.

Если не ошибаюсь, данный кадр засветился на всех местных сайтах и во всех группах.

Вот такие нелюди живут среди нас. Мало того, что едут по пешеходным дорожкам, так ещё и людям показывают непристойные жесты. И как таких земля носит? Надеюсь эту свинью узнает кто-нибудь и запозорит. Это пиццерия "Арлекин" на пр-те Мира! - сообщает нам автор фото.

Автоледи, комментирует фото автор.

Кому чего хотел доказать данный водитель -сам в грязь, люди на дорогу?!

Представила, что я иду с коляской! Интересно, как я там должна обойти?!

Кто-то из-за нехватки парковочных мест ставит авто на газоны, а кто-то раскорячивается вот так, что не пройти и не проехать!

Как обходить, вообще не понимаю! Хотя, какая кому разница?!

Все выезжают на встречную полосу движения, обгоняя медленно едущий транспорт, но зачем же это делать таким образом, угрожая не только своим здоровью и жизни, но и подвергая опасности других?! Хотя, если на себя плевать, на других тем более!

Всё нипочём нашему люду, именно из-за нарушений ПДД столько дорожно-транспортных нарушений и хоть бы хны!

Дорогие мои, давайте уважать друг друга и думать не только о себе!

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах!