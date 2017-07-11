Еду и паркуюсь, как хочу
Всем привет!
Пятница, а значит пора опубликовать самых отличившихся водителей этой недели.
Поехали!
Мой "любимый" перекресток. Холмское шоссе и ул. Сахалинская.
Как нарушали, так и нарушают, а самое печальное, что по всей видимости так и будут нарушать... - пишет нам автор данного видео.
Вот честно говоря, я прибываю в недоумении. Стоял в полосе, которая предназначена только для поворота направо, а в итоге поехал вообще в другую сторону, и не он один... Что это: наглость, беспечность или что?
Видео несвежее, но раз прислали, надо отрабатывать.
Блин, не пропускают тебя, зачем так нагло лезть?!
Данный водитель уже попадал в обзор, только нарушение было другое - проезд на запрещающий сигнал светофора, вот он:
Пешеходный переход Парк-Зоопарк 08.07.2017 г. Это ж надо быть таким борзым - пишет автор.
Три дебила на газон как-то встали в выходной, один даже быстренько снял номера и убрал в салон, так прокомментировал автор фото.
Парковка уровень бог, комментирует автор фото.
Автор возмущён: Ещё даже не успели сделать ремонт двора, но раздолбать сделанное нужно уже сейчас.
И поближе:
Даже если есть парковочные места, то данный водитель всё равно ставит своё авто таким образом.
На сегодня всё!
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