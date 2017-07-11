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Ездим правильно!
Еду и паркуюсь, как хочу

Еду и паркуюсь, как хочу

Всем привет!

Пятница, а значит пора опубликовать самых отличившихся водителей этой недели.

Поехали!

Мой "любимый" перекресток. Холмское шоссе и ул. Сахалинская. 
Как нарушали, так и нарушают, а самое печальное, что по всей видимости так и будут нарушать... - пишет нам автор данного видео.

Вот честно говоря, я прибываю в недоумении. Стоял в полосе, которая предназначена только для поворота направо, а в итоге поехал вообще в другую сторону, и не он один... Что это: наглость, беспечность или что?

Спокойно пересёк двойную сплошную и поехал дальше.
 

Видео несвежее, но раз прислали, надо отрабатывать.

Блин, не пропускают тебя, зачем так нагло лезть?!

Данный водитель уже попадал в обзор, только нарушение было другое - проезд на запрещающий сигнал светофора, вот он:

Пешеходный переход Парк-Зоопарк 08.07.2017 г. Это ж надо быть таким борзым - пишет автор.

Три дебила на газон как-то встали в выходной, один даже быстренько снял номера и убрал в салон, так прокомментировал автор фото.

Парковка уровень бог, комментирует автор фото.

Автор возмущён: Ещё даже не успели сделать ремонт двора, но раздолбать сделанное нужно уже сейчас.

И поближе:

Даже если есть парковочные места, то данный водитель всё равно ставит своё авто таким образом.

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах!
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

 
Автор: Ри Валерия, вчера, в 15:56 +5
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Комментарии
Aike
Написано вчера, в 18:04
Да все эти нарушения вроде как уже общепринятое... Всё это на каждом шагу встречается. В общем, автоматические камеры ничего не делают по профилактике нарушений, только человек способен справиться с этой проблемой. Инспекторов на перекрёстки необходимо вернуть!
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+3
Online
lvista Online
Написано вчера, в 18:14
Парковщик уровень Бог
. Метко подмечено!
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано вчера, в 18:18
666-ый ваще принаглел. Слуга, ёпрст, народа....
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+2
НКолчина
Написано вчера, в 18:46
Вот столько дворов ремонтируют, газоны обустраивают, тротуары... А горе парковщикам срать на всё хотелось - "Я тута, так-то, всюжисть ставил, и чо?"...
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+2
Online
Balbes Online
Написано вчера, в 18:49
Порой хочется взять кирпич и скинуть этажа с пятого на вот такую вот борзоту. Мож тогда дойдет.
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0
Denis67
Написано вчера, в 20:28
О! Вид из моего окна!
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0
(князь) Вельзевул
Написано вчера, в 22:43
им все позволено.. он же из администрации .. БОГИ
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+1
Ри Валерия
Написано вчера, в 23:02
(князь) Вельзевул, я тоже не поняла прикола! Казалось бы, наоборот должны подавать пример! Подают...
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+1
raibekaa
Написано вчера, в 23:38
Каждое утро езжу по холмскому шоссе на сахалинскую.и поверьте с поворота на право.много кто поворачивает на лево.у них это как положенно.как будто и не нарушает.так же через двойную сплошную много за день попадаються водителей.такое впечатление что у них не одни водительские права.а несколько.
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0
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 00:22
Вот интересно. А как себя ведут хозяева машин,после такой публичной славы? Они перестают ставить машины? Им выписывают штраф? Как вообще это на них действует? Напишите? Хоть один был наказан?
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+1
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Нарушение за нарушением
Нарушение за нарушением
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