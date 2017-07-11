Еду и паркуюсь, как хочу

Всем привет!

Пятница, а значит пора опубликовать самых отличившихся водителей этой недели.

Поехали!

Мой "любимый" перекресток. Холмское шоссе и ул. Сахалинская.

Как нарушали, так и нарушают, а самое печальное, что по всей видимости так и будут нарушать... - пишет нам автор данного видео.

Вот честно говоря, я прибываю в недоумении. Стоял в полосе, которая предназначена только для поворота направо, а в итоге поехал вообще в другую сторону, и не он один... Что это: наглость, беспечность или что?

Спокойно пересёк двойную сплошную и поехал дальше.