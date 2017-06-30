И снова парковка

Здравствуйте!

Пятничный и уже традиционный обзор на "чудо"-парковщиков.

На днях просмотрела и прочитала блог одного из завсегдатаев сайта VLадимира под названием Автохамы на дорогах Южно-Сахалинска. Нда уж, честно признаться, я была поражена человеческой тупости наглости, вот не перестаю я удивляться! Всё перекрыто и поставлены соответствующие знаки, но многих это мало интересует. Нет, ну, если мне надо именно так?! - считают они. Вот так и живём!

Плавно едем к нарушителям, фото которых вы мне прислали.

Очень мне интересно, почему данные водители решили, что им можно так парковаться? Почему решили, что пешеходы должны рисковать своими здоровьем и жизнью, выходя на проезжую часть, обходя их авто?!

Картина "Трио" мало знаков весит, так ещё и перекрыли проезд - пишет автор фотграфии.

Автор фото возмущён: Я паркуюсь, как хочу и плевал я на пешеходов: не трамваи, обойдут по газону, пишет он.

Лично я, газона не вижу, ну, если только совсем чуть-чуть. А вот дорогу и водителя нагло припарковавшего своё авто прямо на тротуаре вижу чётко.

Как раз из-за таких парковщиков у нас на газоне никак не может вырасти травка, сетует автор фото.

Действительно, как же ей расти, если всё постоянно укатывают колёсами авто.

Двор другой и автор фото другой, а проблема та же.

Паркуют под окном, заводят в 6:00, сообщает автор.

Представила, как это здОрово просыпаться от шума двигатели и аромата выхлопных газов!

Вот из за таких "добропорядочных" граждан, паркующихся на остановке и ещё на пешеходном переходе, автобусы тормозят прямо на дороге, тем самым создавая закрытую зону, как водителям, так и пешеходам - пишет автор.

Пожалуй, на сегодня всё!

Закончить хочу словами VLадимира, раз уж с него начала:

Уважаемые водители, уважайте друг друга, уважайте труд других людей, вне зависимости от того, на какой ты машине и каков твой социальный статус. Все мы люди. Так будьте же людьми, а не скотами.

Пока!!!