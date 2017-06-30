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Ездим правильно!
И снова парковка

И снова парковка

Здравствуйте!

Пятничный и уже традиционный обзор на "чудо"-парковщиков.

На днях просмотрела и прочитала блог одного из завсегдатаев сайта VLадимира под названием Автохамы на дорогах Южно-Сахалинска. Нда уж, честно признаться, я была поражена человеческой тупости наглости, вот не перестаю я удивляться! Всё перекрыто и поставлены соответствующие знаки, но многих это мало интересует. Нет, ну, если мне надо именно так?! - считают они. Вот так и живём! 

Плавно едем к нарушителям, фото которых вы мне прислали. 

Очень мне интересно, почему данные водители решили, что им можно так парковаться? Почему решили, что пешеходы должны рисковать своими здоровьем и жизнью, выходя на проезжую часть, обходя их авто?!

Картина "Трио" мало знаков весит, так ещё и перекрыли проезд - пишет автор фотграфии.

Автор фото возмущён: Я паркуюсь, как хочу и плевал я на пешеходов: не трамваи, обойдут по газону, пишет он.

Лично я, газона не вижу, ну, если только совсем чуть-чуть. А вот дорогу и водителя нагло припарковавшего своё авто прямо на тротуаре вижу чётко.

Как раз из-за таких парковщиков у нас на газоне никак не может вырасти травка, сетует автор фото.

Действительно, как же ей расти, если всё постоянно укатывают колёсами авто.

Двор другой и автор фото другой, а проблема та же.

Паркуют под окном, заводят в 6:00, сообщает автор.

Представила, как это здОрово просыпаться от шума двигатели и аромата выхлопных газов!

Вот из за таких "добропорядочных" граждан, паркующихся на остановке и ещё на пешеходном переходе, автобусы тормозят прямо на дороге, тем самым создавая закрытую зону, как водителям, так и пешеходам - пишет автор.

Пожалуй, на сегодня всё!

Закончить хочу словами VLадимира, раз уж с него начала: 

Уважаемые водители, уважайте друг друга, уважайте труд других людей, вне зависимости от того, на какой ты машине и каков твой социальный статус. Все мы люди.

Так будьте же людьми, а не скотами.

Пока!!!

Автор: Ри Валерия, 30 июня, в 15:54 +11
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Комментарии
senchick
Написано 30 июня, в 16:34
Интересная последняя ситуация.... Это вообще, что? Автобусный переход?
Ни разметки, ни бордюров, на каком то столбе два знака. Дорога ГОСТу не соответствует... И вообще, - где остановочный павильон???
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+3
Online
Ри Валерия Online
Написано 30 июня, в 18:33
senchick, автобусный переход!
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+3
евгений
Написано 1 июля, в 21:34
Бывает и так.
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+2
S.T.A.L.K.E.R.
Написано 2 июля, в 22:11
Ощущение что этими фотографиями,злобные соседи сводят счёты друг с другом,в ранее произошедших конфликтах!
Ув. автор толк то хоть какой нибудь есть от этого???
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+2
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